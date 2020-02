Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge böngészője.","shortLead":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge...","id":"20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969e2dcf-3c5a-4b28-85d9-5c0771f7b868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","timestamp":"2020. február. 12. 20:03","title":"A Start menün át üzenget a felhasználóknak a Microsoft, hogy használjanak másik böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli producer. ","shortLead":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli...","id":"202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e2447-14f7-4180-b1dd-a56489c44664","keywords":null,"link":"/360/202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","timestamp":"2020. február. 14. 12:00","title":"Készül a film Trianonról, Kálomistának cége már van hozzá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","shortLead":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","id":"20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f1152-7b0d-4946-90b7-9a95cdbfaa45","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","timestamp":"2020. február. 13. 09:35","title":"Újabb milliárdokat tol a kormány a sportba, de jut kórházfelújításra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonai szövetség csak akkor és addig marad Irakban, ameddig azt a kormány is így akarja.","shortLead":"A katonai szövetség csak akkor és addig marad Irakban, ameddig azt a kormány is így akarja.","id":"20200212_A_NATO_kiboviti_iraki_kikepzo_missziojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25620e49-bfbe-4427-a5c6-52a6f19889fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_NATO_kiboviti_iraki_kikepzo_missziojat","timestamp":"2020. február. 12. 21:45","title":"A NATO kibővíti iraki kiképző misszióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kúszott vissza a 340 forint alá az euró.","shortLead":"Nem kúszott vissza a 340 forint alá az euró.","id":"20200213_Nem_ter_magahoz_a_forint_meg_mindig_340_felett_az_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7fa4c0-0c18-46cd-9c5e-bec696366da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Nem_ter_magahoz_a_forint_meg_mindig_340_felett_az_euro","timestamp":"2020. február. 13. 08:47","title":"Nem tér magához a forint, még mindig 340 felett az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5605d4e5-cf1e-4557-82e6-84a4d00ac755","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"A kormány nem siet egyeztetni az önkormányzattal az ezer ember elbocsátásával járó gyárbezárás kapcsán, pedig az országos átlaggal ellentétben Borsodban nagyon rossz a munkaerőpiaci helyzet. Az üzem eladását a kereslet csökkenésével magyarázta a tulajdonos. Az ABB bezárásra ítélt ózdi gyáránál jártunk. ","shortLead":"A kormány nem siet egyeztetni az önkormányzattal az ezer ember elbocsátásával járó gyárbezárás kapcsán, pedig...","id":"20200213_abb_geis_ozd_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5605d4e5-cf1e-4557-82e6-84a4d00ac755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4734ac-657d-481f-a36c-c8e1caeddaaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_abb_geis_ozd_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. február. 13. 06:30","title":"Egy tízmilliárdos termékvisszahívás okozhatta az ózdi gyárbezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A Fidesz frakcióülése után, Orbán Viktor vasárnapi évértékelője előtt vagyunk – ez adja a csütörtöki kormányzati tájékoztató különlegességét. Részletek derültek ki az Orbán által szerdán bejelentett nemzeti konzultációról. A kormány klímavédelmi akciótervet is elfogadott.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő...","id":"20200213_Rabolintott_a_kormany_Orban_tervere_jon_a_nemzeti_konzultacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd83a138-de11-4d1c-94fb-bf23a9e2cee7","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Rabolintott_a_kormany_Orban_tervere_jon_a_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. február. 13. 12:31","title":"Március közepén indul a nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"Gomperz Tamás","category":"elet","description":"Lehetne akár vitázni is Wass Albertről. De a magyar iskolában ez nem fog megtörténni.","shortLead":"Lehetne akár vitázni is Wass Albertről. De a magyar iskolában ez nem fog megtörténni.","id":"20200213_Gomperz_Az_o_harca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3db693-ac31-412c-a474-4b1d4e06855a","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Gomperz_Az_o_harca","timestamp":"2020. február. 13. 14:45","title":"Gomperz: Az ő harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]