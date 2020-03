Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f54a3ab0-e8b3-44b7-9232-380466eb8abd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Remek kémsorozattal rukkoltak elő a régiónkból. A politikai-társadalmi-titkosszolgálati krimik kedvelőinek kihagyhatatlan.","shortLead":"Remek kémsorozattal rukkoltak elő a régiónkból. A politikai-társadalmi-titkosszolgálati krimik kedvelőinek...","id":"202009_televizio__szurke_zona_eszmelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f54a3ab0-e8b3-44b7-9232-380466eb8abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc79b08-c097-4c81-87e7-8c7e65be6ba6","keywords":null,"link":"/360/202009_televizio__szurke_zona_eszmelet","timestamp":"2020. március. 01. 08:30","title":"Az utolsó kockáig ki van találva az új cseh sorozat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megrángatta a tőzsdéket a koronavírus. A hét legnagyobb vesztese Jeff Bezos.","shortLead":"Megrángatta a tőzsdéket a koronavírus. A hét legnagyobb vesztese Jeff Bezos.","id":"20200301_A_vilag_leggazdagabbjai_444_milliard_dollarral_lettek_szegenyebbek_a_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb1b4c0-b75a-4afb-b440-b73696b3f33a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_vilag_leggazdagabbjai_444_milliard_dollarral_lettek_szegenyebbek_a_heten","timestamp":"2020. március. 01. 11:40","title":"A világ leggazdagabbjai 444 milliárd dollárral lettek szegényebbek a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d829781-39ba-4856-bce2-689678d8a6e9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy szép dal, egy finom kávé vagy ellazító jógafoglalkozás – néhány dolog, ami sokat segíthet abban, hogy megtaláljuk magunkat egy-egy rossz időszakunkban. Szerencsére vannak, akik azért dolgoznak, hogy ilyenkor ne legyünk magunkra hagyva.","shortLead":"Egy szép dal, egy finom kávé vagy ellazító jógafoglalkozás – néhány dolog, ami sokat segíthet abban, hogy megtaláljuk...","id":"20200301_Szaloki_Agi_eletenergiaado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d829781-39ba-4856-bce2-689678d8a6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9804a2-82f2-41d8-a769-b5a7ed834aeb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200301_Szaloki_Agi_eletenergiaado","timestamp":"2020. március. 01. 20:15","title":"Szalóki Ági, életenergia-adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","shortLead":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","id":"20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa20582-144d-41c3-a645-c350fbc27b98","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","timestamp":"2020. március. 01. 14:53","title":"Részegen firkált össze 12 házat az önjelölt paksi graffitis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megjelent az infektológus főorvostól egy mondat, amit érdemes tisztázni.","shortLead":"Megjelent az infektológus főorvostól egy mondat, amit érdemes tisztázni.","id":"20200301_koronavirus_lappangas_tunetmentes_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bae5e-41af-46e4-890c-9442ebddded7","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_koronavirus_lappangas_tunetmentes_betegseg","timestamp":"2020. március. 01. 13:25","title":"Gyorsan tisztázzuk: akkor most fertőz, vagy nem fertőz, aki tünetmentes koronavírusos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cc37f2-7ea7-4ee1-a8c1-26a1539d43f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lírikusabb hangvételű ballada, és progresszívebb, kifejezetten technikás dal is megtalálható a USEME új lemezén, az Üveghegyen.\r

\r

","shortLead":"Lírikusabb hangvételű ballada, és progresszívebb, kifejezetten technikás dal is megtalálható a USEME új lemezén...","id":"20200301_Itt_a_USEME_harmadik_nagylemeze__albumpremier_a_hvghun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7cc37f2-7ea7-4ee1-a8c1-26a1539d43f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bbdcfb-46f2-44df-9529-2f16dd3035b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Itt_a_USEME_harmadik_nagylemeze__albumpremier_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 01. 11:00","title":"Itt a USEME harmadik nagylemeze – albumpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A guatemalai gyerekmunkát a Channel 4 dokumentumfilmje leplezte le. A cégeknek van miért magyarázkodniuk.","shortLead":"A guatemalai gyerekmunkát a Channel 4 dokumentumfilmje leplezte le. A cégeknek van miért magyarázkodniuk.","id":"20200301_Nyolceves_gyerekek_szedtek_a_kavet_a_Starbucksnak_es_a_Nespressonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6220ad43-81ca-4b78-bd12-c948c7dd6dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_Nyolceves_gyerekek_szedtek_a_kavet_a_Starbucksnak_es_a_Nespressonak","timestamp":"2020. március. 01. 13:15","title":"Nyolcéves gyerekek szedték a kávét a Starbucksnak és a Nespressónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","shortLead":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","id":"20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c1efd1-77ba-4b6d-b5e3-fec45d613c67","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","timestamp":"2020. március. 01. 20:23","title":"Koronavírus miatt kórházba vitték Luis Sepúlveda írót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]