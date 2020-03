Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Beindult a diplomáciai nagyüzem az Európai Unió és Törökország között a görög-török határon kialakult menekülthelyzet miatt. A senkiföldjén még mindig több ezren táboroznak, és a feszült helyzetben egyre több az erőszak. Brüsszel ugyan hangsúlyozta, hogy nem enged a zsarolásnak, de ha nem akar egy újabb válságot, akkor kénytelen lesz egyezkedni Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, akit a szíriai helyzet is szorongat. ","shortLead":"Beindult a diplomáciai nagyüzem az Európai Unió és Törökország között a görög-török határon kialakult menekülthelyzet...","id":"20200303_migracio_menekult_torokorszag_eu_gorogorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9447ab2d-0c71-4b02-806a-c67943ee6f55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_migracio_menekult_torokorszag_eu_gorogorszag","timestamp":"2020. március. 03. 17:30","title":"Pénzzel és diplomáciával még meg lehet állítani a következő menekülthullámot, a kérdés csak az, meddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jobban, mint egy gép?","shortLead":"Jobban, mint egy gép?","id":"20200304_A_koronavirus_kapcsan_ujra_felmerult_felismerjuk_az_alhireket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2411fe-ef92-4a54-a657-cd25f2206ee9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200304_A_koronavirus_kapcsan_ujra_felmerult_felismerjuk_az_alhireket","timestamp":"2020. március. 04. 07:15","title":"A koronavírus kapcsán újra felmerült: felismerjük az álhíreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322720b4-c7f8-472e-a4bc-d198c19f9200","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs mese, járvány idején is meg kell élni valamiből.","shortLead":"Nincs mese, járvány idején is meg kell élni valamiből.","id":"20200304_fodraszat_fodrasz_hajvagas_kina_borbely_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=322720b4-c7f8-472e-a4bc-d198c19f9200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119d6ffc-6a50-4795-a4b8-15555d58c0ea","keywords":null,"link":"/elet/20200304_fodraszat_fodrasz_hajvagas_kina_borbely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 18:01","title":"Fura új technikával vágják a hajakat a kínai fodrászok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54cc6cf-09be-4154-94ac-b989fd254683","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 1300 éves történetében először virtuális idegenvezetést tartottak a hétvégén a tibeti Lhászában álló híres Potala-palotában, amely január vége óta nem fogad látogatókat az új koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Több mint 1300 éves történetében először virtuális idegenvezetést tartottak a hétvégén a tibeti Lhászában álló híres...","id":"20200304_lhasza_potala_palota_koronavirus_virtualis_idegenvezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c54cc6cf-09be-4154-94ac-b989fd254683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e752dc6-3f3d-42c3-99ad-25ecaa27ab51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_lhasza_potala_palota_koronavirus_virtualis_idegenvezetes","timestamp":"2020. március. 04. 14:03","title":"A koronavírus miatt lezárták a dalai láma igazi otthonát, de virtuálisan 920 ezren néztek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos MacBook Próval állhat elő, melynek kijelzője megkaphatja a Mini-LED technológiát.","shortLead":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos...","id":"20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c853deb-194a-41e6-b5d8-7a651d2dada1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","timestamp":"2020. március. 04. 10:33","title":"Új MacBook Pro jöhet március végén, különleges kijelzővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","shortLead":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","id":"20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80af246-763c-4135-94f7-9541c6329b79","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","timestamp":"2020. március. 05. 08:15","title":"Forma–1-es legendáról készít dokumentumfilmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Drákói intézkedéseket fontolgat Boris Johnson kormánya, hogy elkerülje azt a helyzetet, amely Olaszországban is kialakult. A Business Insider megszerzett egy kormányzati programot, amely szerint szinte kínai szigorral akarnak küzdeni a koronavírus ellen.","shortLead":"Drákói intézkedéseket fontolgat Boris Johnson kormánya, hogy elkerülje azt a helyzetet, amely Olaszországban is...","id":"20200303_Koronavirus_harom_honapos_karanten_jon_a_briteknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4cd4a3-69a2-497c-ae68-5aaefef0c9ba","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Koronavirus_harom_honapos_karanten_jon_a_briteknel","timestamp":"2020. március. 03. 14:44","title":"Koronavírus: három hónapos karantén jön a briteknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","shortLead":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","id":"20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089b4a2-c51f-421d-b3b4-1ec7eb1d5a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 04. 09:47","title":"Kicsit nagyobb és sokkal modernebb lett a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]