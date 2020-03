Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52b8323-12da-41c9-aa2e-a948f8ed08a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 641 millió forint veszteséggel zárta a CIG Pannónia Csoport az előző évet, a bukás nagy része egy csalásnak tudható be.","shortLead":"Összesen 641 millió forint veszteséggel zárta a CIG Pannónia Csoport az előző évet, a bukás nagy része egy csalásnak...","id":"20200326_CIG_Pannonia_csalas_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f52b8323-12da-41c9-aa2e-a948f8ed08a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a7b88-90a5-493f-a0a6-b98064efacf0","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_CIG_Pannonia_csalas_veszteseg","timestamp":"2020. március. 26. 20:26","title":"Óriásit bukott a CIG Pannónia egy csalás miatt, több száz milliós veszteséggel zárta az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen megugrott a kereslet a befektetési aranytömbök iránt a válsághelyzet kihirdetése óta. Annyira, hogy alig több mint egy hét alatt elfogyott a BÁV teljes készlete.","shortLead":"Jelentősen megugrott a kereslet a befektetési aranytömbök iránt a válsághelyzet kihirdetése óta. Annyira, hogy alig...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_gazdasag_bav_befektetes_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c38d86-3c56-48fe-b6ad-4d88c13aced8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_koronavirus_jarvany_gazdasag_bav_befektetes_arany","timestamp":"2020. március. 25. 13:42","title":"Elkapkodták a BÁV teljes aranykészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1ef2e6-252c-478f-a707-eb0729e83011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2017 végén szabadalmaztatott egy alakváltoztató testű egeret az Apple. A különös elgondolás a napokban kapott zöld utat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Még 2017 végén szabadalmaztatott egy alakváltoztató testű egeret az Apple. A különös elgondolás a napokban kapott zöld...","id":"20200327_apple_szabadalom_alakvaltoztato_eger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1ef2e6-252c-478f-a707-eb0729e83011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c993ea69-cf66-44df-94eb-fb74b16112d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_apple_szabadalom_alakvaltoztato_eger","timestamp":"2020. március. 27. 11:33","title":"Egyszer lapos, egyszer domború: kigondolt az Apple egy különleges egeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde287ed-ffea-4b8a-926f-4c0a7afb623c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer processzort és több terabájt memóriát ajánl fel a SZTAKI és a Wigner FK a koronavírus-járványt kutatóknak, hogy gyorsabb legyen az adatok feldolgozása.","shortLead":"Több ezer processzort és több terabájt memóriát ajánl fel a SZTAKI és a Wigner FK a koronavírus-járványt kutatóknak...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_kutatas_sztaki_wigner_kutatokozpont_processzor_folding_home_mta_cloud","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cde287ed-ffea-4b8a-926f-4c0a7afb623c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee0986c-b38f-4f7e-b034-e77ed4d7577d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_jarvany_kutatas_sztaki_wigner_kutatokozpont_processzor_folding_home_mta_cloud","timestamp":"2020. március. 25. 19:10","title":"Hatalmas segítséget kapnak a magyaroktól a koronavírus megállításán dolgozó tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hibajavítások mellett számos újdonságot is tartalmaznak az Apple táblagépéhez és telefonjához kiadott új rendszerverziók.","shortLead":"A hibajavítások mellett számos újdonságot is tartalmaznak az Apple táblagépéhez és telefonjához kiadott új...","id":"20200325_41_dolog_amiert_erdemes_frissiteni_az_uj_iOSre_es_iPadOSre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076272e0-0405-466a-b825-307002296f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_41_dolog_amiert_erdemes_frissiteni_az_uj_iOSre_es_iPadOSre","timestamp":"2020. március. 25. 15:03","title":"4+1 dolog, amiért érdemes frissíteni az új iOS-re és iPadOS-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre a Hajabusza-2 japán űrszonda segítségével végzett vizsgálatok során jutottak.","shortLead":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre...","id":"20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa37d71-a7fd-4c90-b6b0-bb8fe01785b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","timestamp":"2020. március. 26. 10:33","title":"Jóval fiatalabb a Ryugu aszteroida, mint eddig hitték, alig 9 millió éves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Most még a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk Magyarországon az új koronavírus-járvány terjedésében, de sokszor hallhattuk, hogy ezután érkezik a tömeges megbetegedések időszaka. De honnan fogjuk tudni, ha már a következő szintnél járunk, és egyáltalán, mikorra fulladhat ki a járvány? Erről beszéltünk szakemberekkel.\r

","shortLead":"Most még a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk Magyarországon az új koronavírus-járvány terjedésében, de...","id":"20200326_tomeges_csoportos_megbetegedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f2c0c5-2fee-4ced-b969-da05c7233023","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_tomeges_csoportos_megbetegedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 20:00","title":"Miből fogjuk tudni, hogy már tömeges a járvány Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkapja a korábban odaígért állami támogatást vívótermére a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Győr plusz 880 milliót kap az állatkert fejlesztésére.","shortLead":"Megkapja a korábban odaígért állami támogatást vívótermére a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Győr plusz 880...","id":"20200326_zalaegerszeg_modern_varosok_program_vivoterem_700_millio_allami_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed3bcb5-3ab1-490b-8145-9aad9d33d89d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_zalaegerszeg_modern_varosok_program_vivoterem_700_millio_allami_tamogatas","timestamp":"2020. március. 26. 12:27","title":"Hétszázmillió állami adóforint megy egy egyházi iskola vívótermére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]