Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigieknél is több zaklatásnak és támadásnak tennék ki ezzel a transznemű és interszexuális embereket.","shortLead":"Az eddigieknél is több zaklatásnak és támadásnak tennék ki ezzel a transznemű és interszexuális embereket.","id":"20200415_transznemuek_jogai_63_ep_kepviselo_nyilt_levele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76acb207-3f29-444c-b475-67573bccfbb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_transznemuek_jogai_63_ep_kepviselo_nyilt_levele","timestamp":"2020. április. 15. 12:46","title":"63 EP-képviselő kéri nyílt levélben, hogy ne vegye el a nemváltoztatás lehetőségét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","shortLead":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","id":"20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bd076e-a776-46a8-bf72-137985851b51","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","timestamp":"2020. április. 15. 16:07","title":"Mínusz 8,9 fokkal dőlt meg az áprilisi hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bíróság eddig mereven elzárkózott az élő közvetítésektől, de a járvány miatt most engedtek.","shortLead":"A bíróság eddig mereven elzárkózott az élő közvetítésektől, de a járvány miatt most engedtek.","id":"20200415_Mar_a_Legfelsobb_Birosag_uleseirol_is_lesz_elo_kozvetites_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe2c5e-afc1-485e-aec4-c0fa4ef402ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Mar_a_Legfelsobb_Birosag_uleseirol_is_lesz_elo_kozvetites_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 15. 16:41","title":"Amerikában élőben közvetítik a Legfelsőbb Bíróság üléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromból legalább egy ember találkozott már álhírekkel a közösségi oldalakon egy hat országot vizsgáló, friss kutatás szerint.","shortLead":"Háromból legalább egy ember találkozott már álhírekkel a közösségi oldalakon egy hat országot vizsgáló, friss kutatás...","id":"20200415_koronavirus_alhirek_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfddb2b-8657-4b88-9046-ecdc22f4435c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_alhirek_jelentes","timestamp":"2020. április. 15. 10:31","title":"Úgy terjednek a koronavírusos álhírek, mintha nem is ígérték volna a techóriások, hogy leszámolnak velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51c553e-d568-4697-b5ae-a31e6a787d12","c_author":"Schiffer András","category":"velemeny","description":"Hozzászólás a Gyurcsány–Ungár–Bauer-vitához.","shortLead":"Hozzászólás a Gyurcsány–Ungár–Bauer-vitához.","id":"20200416_Schiffer_Bauer_Orban_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f51c553e-d568-4697-b5ae-a31e6a787d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8296519-0e46-42b7-b09c-5c056d37cadd","keywords":null,"link":"/velemeny/20200416_Schiffer_Bauer_Orban_oldalan","timestamp":"2020. április. 16. 16:55","title":"Schiffer: Bauer Orbán oldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha jókor és rövid időre léptet életbe szigorú korlátozásokat, akkor azok valóban működni fognak, és közben enyhébb gazdasági károkat okoznak. Az orvosszakma egy részének baja van ezzel az elgondolással.","shortLead":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha...","id":"20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2628aaed-c60f-41fa-87db-dbc5ec6a2dd4","keywords":null,"link":"/360/20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","timestamp":"2020. április. 15. 15:30","title":"Már Svédországban is szigorúbb korlátozásokat követel orvosok egy csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei első negyedévben 356 repülőgép megrendelését mondták vissza, új megrendelés pedig mindössze 49 kereskedelmi repülőgépre érkezett.","shortLead":"Az idei első negyedévben 356 repülőgép megrendelését mondták vissza, új megrendelés pedig mindössze 49 kereskedelmi...","id":"20200416_boeing_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcfa72c-7ffe-4c09-a408-b37eef4601ef","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_boeing_repulogep","timestamp":"2020. április. 16. 05:13","title":"Több száz Boeing repülőgép rendelését mondták vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffcca4f-8f96-4f8f-8921-3a2773662f57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A többség úgy gondolta Dél-Koreában, hogy a kormánypárt jól kezelte a válságot.","shortLead":"A többség úgy gondolta Dél-Koreában, hogy a kormánypárt jól kezelte a válságot.","id":"20200416_korea_valasztas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ffcca4f-8f96-4f8f-8921-3a2773662f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfc7ecb-f61e-493b-866e-fb47fd751158","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_korea_valasztas_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 08:39","title":"Részvételi csúcsot és a kormánypárt győzelmét hozta a járvány alatt megtartott dél-koreai választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]