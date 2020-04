Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a koronavírus-járvány hatására azt tervezi, hogy háromról ötre növeli a cserélhető játékosok számát egy mérkőzésen.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a koronavírus-járvány hatására azt tervezi, hogy háromról ötre növeli...","id":"20200427_foci_szabaly_csere_fifa_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d05d61-a27e-4dae-b9b4-c5089f320ddb","keywords":null,"link":"/sport/20200427_foci_szabaly_csere_fifa_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 14:09","title":"Komoly szabályváltozás készül a futballban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd49d5d-4246-4406-b940-391ee7160100","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem szeretek itt lenni, így mi értelme lenne tovább itt maradni – erről a felismerésről szól Ripoff Raskolnikov I’ll Walk Away című száma egy nem mindennapi szemszögből. A melankolikus hangulatú blues dalhoz erdőben bolyongva forgattak különös atmoszférájú klipet. Premier.\r

\r

","shortLead":"Nem szeretek itt lenni, így mi értelme lenne tovább itt maradni – erről a felismerésről szól Ripoff Raskolnikov I’ll...","id":"20200428_Amikor_ugy_erzed_besokalltal_es_magad_mogott_hagynal_mindent__Ripoff_Raskolnikov_klippremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cd49d5d-4246-4406-b940-391ee7160100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d2415-5977-4c60-80aa-2f10da7a53ec","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_Amikor_ugy_erzed_besokalltal_es_magad_mogott_hagynal_mindent__Ripoff_Raskolnikov_klippremier","timestamp":"2020. április. 28. 15:03","title":"„Amikor úgy érzed, besokalltál, és magad mögött hagynál mindent” – Ripoff Raskolnikov klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"Kacskovics Mihály Béla - Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől kötelező maszkot, kendőt vagy sálat viselni a budapesti boltokban, piacokon, tömegközlekedési eszközökön és taxikon. Bejártuk a várost, hogy megnézzük, mennyire tartják be az új szabályt a budapestiek.","shortLead":"Hétfőtől kötelező maszkot, kendőt vagy sálat viselni a budapesti boltokban, piacokon, tömegközlekedési eszközökön és...","id":"20200427_bolt_maszk_budapest_bkk_taxi_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65672c7-67d7-4de8-8482-96eff160e720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_bolt_maszk_budapest_bkk_taxi_karacsony","timestamp":"2020. április. 27. 18:52","title":"\"Simán besétált mellettem egy maszk nélküli vásárló\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és ebben férje minimum bűnrészes.","shortLead":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és...","id":"20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc82fb1-094b-4665-8e1f-87122dabdafb","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","timestamp":"2020. április. 28. 17:06","title":"Meggyilkolhatta feleségét, ezért őrizetbe vették az egyik leggazdagabb norvég üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma pedig az év végéig hárommillióra emelkedhet a márciusban regisztrált 2,335 millióról Németországban.","shortLead":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma...","id":"20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6154b332-b15a-4fd6-8b77-9cfe6dba9f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 12:36","title":"A II. világháború óta nem látott gazdasági visszaesésre készül Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0034b40a-a568-46f7-b3ac-ce74ec29bf01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abban a reményben készítette a kiadó, hogy a gyerekek igényeinek megfelelően beszéljen a járványhelyzetről. ","shortLead":"Abban a reményben készítette a kiadó, hogy a gyerekek igényeinek megfelelően beszéljen a járványhelyzetről. ","id":"20200427_Ingyenes_mesekonyv_segit_a_gyerekeknek_megerteni_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0034b40a-a568-46f7-b3ac-ce74ec29bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0bec36-67e2-4ebf-b0c6-826f52648f6d","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Ingyenes_mesekonyv_segit_a_gyerekeknek_megerteni_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 27. 13:18","title":"Ingyenes mesekönyv segít a gyerekeknek megérteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Volt-e orvosi jelenlét a Pesti őti idősek otthonában - a kormánypárti felszólalók szerint ez annyira kulcskérdés volt a Pesti úti idősek otthonában, hogy egyenként szinte mindegyikük megkérdezte a Parlament népjóléti bizottságában meghallgatott Karácsony Gergelytől. Karácsony szerint volt, de a fertőzés - mint korábban már sokszor hangoztatta - azért robbanhatott be, mert teszetés nélkül vittek vissza lakókat az egészségügyből.","shortLead":"Volt-e orvosi jelenlét a Pesti őti idősek otthonában - a kormánypárti felszólalók szerint ez annyira kulcskérdés volt...","id":"20200428_A_Pesti_ut_karacsony_fidesz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99837dbd-75ad-4d23-a1de-e0d4625baf11","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_A_Pesti_ut_karacsony_fidesz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 22:35","title":"Szinte minden fideszes ugyanazt kérdezte Karácsonytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít arról, hogy mi a helyzet az általa működtetett további, összesen tizenhárom intézményben. ","shortLead":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít...","id":"20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d835696d-1dfe-4a6a-a701-9e7ff5de73c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 27. 19:06","title":"Egy verőcei idősotthon hat lakója is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]