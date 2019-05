Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely egyes hírek szerint összeütközhetett a Hableány nevű hajóval. A balesetnek hét halálos áldozata van, huszonegy ember pedig eltűnt. ","shortLead":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely...","id":"20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f427b5-b9a0-449c-bc99-fb2e262bd79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","timestamp":"2019. május. 30. 03:20","title":"Megszállták a rendőrök a tragikus balesettel összefüggésbe hozott nagy méretű hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e33819-20a8-4e68-88ac-c362cb93be5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Logitech olyan tollat készített, amit a virtuális valóságban végrehajtható feladatokhoz lehet használni. Segítségével a gyártó szerint a munka sokkal egyszerűbbé válik. ","shortLead":"A Logitech olyan tollat készített, amit a virtuális valóságban végrehajtható feladatokhoz lehet használni. Segítségével...","id":"20190529_virtualis_valosag_sisak_ceruza_logitech_vr_stylus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e33819-20a8-4e68-88ac-c362cb93be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4989c02-b450-4cc6-a611-e1fc11cb3b01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_virtualis_valosag_sisak_ceruza_logitech_vr_stylus","timestamp":"2019. május. 29. 15:33","title":"Nem csak VR-sisak van már, elkészült az első VR-ceruza is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e807cf-b0f5-4fdc-9316-f30be1cdb525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyó magyarországi szakaszán egyértelműen nem történt ilyen súlyos baleset az elmúlt évtizedekben. ","shortLead":"A folyó magyarországi szakaszán egyértelműen nem történt ilyen súlyos baleset az elmúlt évtizedekben. ","id":"20190530_Ezek_voltak_a_legsulyosabb_dunai_balesetek_az_elmult_40_evben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00e807cf-b0f5-4fdc-9316-f30be1cdb525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37733f2-adc7-4e5f-8c95-cb4943e7752e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Ezek_voltak_a_legsulyosabb_dunai_balesetek_az_elmult_40_evben","timestamp":"2019. május. 30. 01:20","title":"Ezek voltak a legsúlyosabb dunai balesetek az elmúlt 40 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy-egy ilyen videó sokkal szemléletesebb, mint hosszasan értekezni, miért vannak néha érthetetlenül is dugók. ","shortLead":"Egy-egy ilyen videó sokkal szemléletesebb, mint hosszasan értekezni, miért vannak néha érthetetlenül is dugók. ","id":"20190529_cipzar_elv_kresz_dugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac55eb4-d2fa-4ac3-b56e-a91217ad3b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_cipzar_elv_kresz_dugo","timestamp":"2019. május. 30. 04:07","title":"Videó: Sokszor tényleg csak ennyin múlik, hogy hatalmas dugó van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan ideig, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány még a gyanút is el akarja kerülni, hogy baj van az igazságszolgáltatás függetlenségével. ","shortLead":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan...","id":"20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824d24d9-0916-4748-8c54-c39232fc7f5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","timestamp":"2019. május. 30. 10:51","title":"Meghátrál a kormány: elhalasztja a közigazgatási bíróságok bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem kötik össze a HÉV-vel, és a 3-as és a 4-es metrót sem fogják egyhamar meghosszabbítani. ","shortLead":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem...","id":"20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bfa954-270c-4681-b5e2-de92ecfac362","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:15","title":"Itt a lista a következő budapesti építkezésekről, jön a dugódíj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hajógyári-szigeten egy egész hónapon át gyereknap lesz. Június 1. és 23. között ugyanis ezúttal is minden hétvégén egy hatalmas, mindenféle földi jóval megrakodott játszótérré változik a sziget, ráadásul minden program ingyenes.



","shortLead":"A Hajógyári-szigeten egy egész hónapon át gyereknap lesz. Június 1. és 23. között ugyanis ezúttal is minden hétvégén...","id":"20190529_Halasz_Juditkoncerttel_indul_Gyerek_Sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff60a8-d1f7-47f9-b5b7-914e2951443c","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Halasz_Juditkoncerttel_indul_Gyerek_Sziget","timestamp":"2019. május. 29. 11:36","title":"Halász Judit-koncerttel indul Gyerek Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erdélyi születésű, idén 52 éves Barabási Albert-László, az egyik legismertebb magyar kutató, az MTA külső tagja vehette át szerda este a Bolyai János Alkotói Díjat.","shortLead":"Az erdélyi születésű, idén 52 éves Barabási Albert-László, az egyik legismertebb magyar kutató, az MTA külső tagja...","id":"20190529_Egy_CEUn_is_tanito_MTAtag_kapta_iden_a_Bolyaidijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f22bc8-f4d5-43e0-81bb-fa61ec4f4611","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_Egy_CEUn_is_tanito_MTAtag_kapta_iden_a_Bolyaidijat","timestamp":"2019. május. 29. 20:12","title":"Barabási Albert-László kapta a Bolyai-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]