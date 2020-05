Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200505_Mar_tobb_a_halalos_aldozat_NagyBritanniaban_mint_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5794d37-292a-4ccd-84d6-7931b29d4b80","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Mar_tobb_a_halalos_aldozat_NagyBritanniaban_mint_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 20:11","title":"Már több a halálos áldozat Nagy-Britanniában, mint Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A világ autokratái arra használják a járvány okozta veszélyhelyzetet, hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyenek szert. Sokan látják ennek a veszélyét, miközben arra is felhívják a figyelmet, hogy a demokráciák hatékonyabban tudnak harcolni a válság ellen. De amíg mindenki a védekezéssel van elfoglalva, az autokraták tudnak a zavarosban halászni.","shortLead":"A világ autokratái arra használják a járvány okozta veszélyhelyzetet, hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyenek...","id":"20200504_koronavirus_Orban_demokracia_autokracia_fehatalmazasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbbc9cb-b119-4d3a-bdb3-f0ad24820f81","keywords":null,"link":"/360/20200504_koronavirus_Orban_demokracia_autokracia_fehatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 04. 06:30","title":"A koronavírus célponttá tette Orbánt, és ő élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d80d1d-b6c4-463c-bbc9-3e1996361369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a tárgyalások, sem a vámosok felvétele nem halad a várt ütemben.","shortLead":"Sem a tárgyalások, sem a vámosok felvétele nem halad a várt ütemben.","id":"20200504_Kaosszal_fenyeget_a_Brexit_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34d80d1d-b6c4-463c-bbc9-3e1996361369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8a67cc-d11e-4f19-9b6d-80ffd1917ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Kaosszal_fenyeget_a_Brexit_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. május. 04. 11:55","title":"Káosszal fenyeget a Brexit a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világjárvány miatt bekövetkezett gyárleállások tapasztalatai nyomán új lendületet kaphat a 4. ipari forradalom. Már rövid távon előtérbe kerül az automatizáció és a távvezérlés a termelésben, hosszabb távon pedig a nagy termékválasztékot kis mennyiségben előállító, illetve felhőalapú gyártásé lehet a jövő.","shortLead":"A világjárvány miatt bekövetkezett gyárleállások tapasztalatai nyomán új lendületet kaphat a 4. ipari forradalom. Már...","id":"202018__adatositott_termeles__3ds_nyomtatas__okos_gyarak__felhosodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7920eaa-fbb1-4f9c-8ae3-276d8e6c8f99","keywords":null,"link":"/360/202018__adatositott_termeles__3ds_nyomtatas__okos_gyarak__felhosodes","timestamp":"2020. május. 04. 17:00","title":"Felhőalapú termelés: a járvány után felgyorsulhat a gyárak digitalizációja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem egészen igaz, hogy az alapbetegségeibe hal bele a Covid-19 legtöbb áldozata – állítják brit tudósok. De mi az oka a rettenetesen sok amerikai halálesetnek, illetve lakosságarányosan miért Belgiumban van messze a legtöbb halálos áldozat? ","shortLead":"Nem egészen igaz, hogy az alapbetegségeibe hal bele a Covid-19 legtöbb áldozata – állítják brit tudósok. De mi az oka...","id":"20200504_miert_sok_a_koronavirushalott_az_USAban_es_Belgiumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9984a0-cbdd-4b9e-b3bd-360dfd04366b","keywords":null,"link":"/360/20200504_miert_sok_a_koronavirushalott_az_USAban_es_Belgiumban","timestamp":"2020. május. 04. 17:30","title":"Koronavírus vagy alapbetegség? A halálokok adatait nem árt fenntartásokkal kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","shortLead":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","id":"20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4b4f4-c95e-49d8-8bfc-7e17d3b685bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","timestamp":"2020. május. 04. 05:54","title":"Pozitív lett egy gyümölcs koronavírustesztje Tanzániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e47807f-e3e2-4871-97b3-3c9aa7f3b8d0","c_author":"Joó Hajnalka - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem sok támpontot kapott hétfőn, aki telefonon vagy járóbeteg-szakrendelések honlapjain próbált tájékozódni az egészségügyet érintő, május 4-étől élő változásokról. Az orvosok és rendelők többsége további iránymutatásra vár –legfontosabbként például arra, hogy ki hol, hogyan és mennyiért végzi majd az egyes vizsgálatokhoz előírt koronavírusteszteket. Az ígért miniszteri tájékoztató hétfő estig egyelőre viszont nem érkezett meg (csak a fogorvosokhoz, éjjel), az új rend így sok helyen még nem indul el a héten. ","shortLead":"Nem sok támpontot kapott hétfőn, aki telefonon vagy járóbeteg-szakrendelések honlapjain próbált tájékozódni...","id":"20200505_egeszegugy_koronavirus_kasler_fogorvos_teszt_ujraindulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e47807f-e3e2-4871-97b3-3c9aa7f3b8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20e1b8f-8ecf-4d3e-97ee-43dbf30a1197","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_egeszegugy_koronavirus_kasler_fogorvos_teszt_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 05. 06:30","title":"Hiába indítaná újra Kásler az egészségügyet, annyi kérdőjelet hagyott, hogy egyelőre nem indul be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Francia kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a home office új folyamatokat indíthat el a globalizált munkaerőpiacon.","shortLead":"Francia kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a home office új folyamatokat indíthat el a globalizált...","id":"20200505_Felgyorsithatja_a_jarvany_a_keleteuropai_atkot_az_agyelszivast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fee675-d680-472d-a484-9ca9c9be6429","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Felgyorsithatja_a_jarvany_a_keleteuropai_atkot_az_agyelszivast","timestamp":"2020. május. 05. 06:11","title":"Fokozhatja a járvány a kelet-európai átkot: az agyelszívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]