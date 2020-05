Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aad07f8-9f70-4e24-9e0a-a9ff544d77fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaz, már vége a bezártságnak, de azért biztosan lesznek még olyan napok, amikor például az időjárás parancsolja majd a négy fal közé a gyerekeket. Jól jöhetnek akkor a NASA űrtémájú színezői.","shortLead":"Igaz, már vége a bezártságnak, de azért biztosan lesznek még olyan napok, amikor például az időjárás parancsolja majd...","id":"20200529_nasa_szinezok_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aad07f8-9f70-4e24-9e0a-a9ff544d77fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6299e911-b14b-429a-9f9d-c19abc2a8ed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_nasa_szinezok_letoltes","timestamp":"2020. május. 29. 12:03","title":"Ingyenes színezőket tölthet le a NASA weboldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154c47ea-bc35-4c03-92b3-026a990645b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban kábellel ostorozták és prostitúcióra kényszerítették lányt. Hárman dolgoztak együtt, több áldozatuk is volt.\r

","shortLead":"Korábban kábellel ostorozták és prostitúcióra kényszerítették lányt. Hárman dolgoztak együtt, több áldozatuk is volt.\r

","id":"20200529_40_ezer_forintert_adta_el_az_otthonban_nevelkedett_lanyt_a_szolnoki_emberkereskedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=154c47ea-bc35-4c03-92b3-026a990645b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9edb0-99fe-4588-8573-4d788cdcd86c","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_40_ezer_forintert_adta_el_az_otthonban_nevelkedett_lanyt_a_szolnoki_emberkereskedo","timestamp":"2020. május. 29. 05:44","title":"40 ezer forintért adta el az otthonban nevelkedett lányt a szolnoki emberkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy arra számítani lehetett, Donald Trumpban heves érzelmeket váltott ki, hogy a Twitter félrevezető információnak nyilvánította egyik – bizonyítás nélkül tett – állítását.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, Donald Trumpban heves érzelmeket váltott ki, hogy a Twitter félrevezető információnak...","id":"20200528_donald_trump_kozossegi_media_szabalyozas_twitter_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2543f0-62fa-442a-a164-6f314cc94c62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_donald_trump_kozossegi_media_szabalyozas_twitter_facebook","timestamp":"2020. május. 28. 08:03","title":"\"Vagy bezárjuk őket\" – Donald Trump ultimátumot adott a Facebooknak, Twitternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa9a873-4681-4dcd-9c29-cf387ef04cc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európában eladott kokainból származó bevételt ázsiai számlákra juttatta egy dél-amerikai bűnszervezet.","shortLead":"Az Európában eladott kokainból származó bevételt ázsiai számlákra juttatta egy dél-amerikai bűnszervezet.","id":"20200527_18_milliard_forintnyi_penzt_mostak_at_magyarok_kolumbiai_drogkereskedoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa9a873-4681-4dcd-9c29-cf387ef04cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e259e17-4021-4f7d-80bc-6ac50d087670","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_18_milliard_forintnyi_penzt_mostak_at_magyarok_kolumbiai_drogkereskedoknek","timestamp":"2020. május. 27. 17:19","title":"18 milliárd forintnyi pénzt mostak tisztára magyarok kolumbiai drogkereskedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Erős a Kádár-nosztalgia az Orbán-támogatók körében. A Fidesz-szavazók többsége úgy gondolja, a rendszerváltás előtt az emberek egyről a kettőre tudtak jutni, és ugyanannyian vannak azok, akik szerint Kádár alatt jobb volt, mint azok, akik szerint most. Öregedik Orbán tábora, ez látszik az eredményekből.","shortLead":"Erős a Kádár-nosztalgia az Orbán-támogatók körében. A Fidesz-szavazók többsége úgy gondolja, a rendszerváltás előtt...","id":"20200528_Minden_harmadik_fideszes_Kadart_valasztana_Orban_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c90f5c-87b9-4ed6-aa02-c36d3a36779a","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Minden_harmadik_fideszes_Kadart_valasztana_Orban_helyett","timestamp":"2020. május. 28. 14:05","title":"Minden harmadik fideszes Kádárt választaná Orbán helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e419b3c-869c-47ec-81f9-f8b9f52e0791","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés működésének egyik legjobb példája: sokszor alakult ki valamiféle látószerv az évmilliók során a Földön, méghozzá a legváltozatosabb formákban. Erre szolgál látványos példákkal a History2 tévécsatornán pénteken debütáló dokusorozat nyitóepizódja.","shortLead":"A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés...","id":"20200529_evolucio_szem_kialakulasa_darwin_magyarazata_evolucio_muveszete_history2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e419b3c-869c-47ec-81f9-f8b9f52e0791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c466-8306-4233-86fa-6fb5d9e4d195","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_evolucio_szem_kialakulasa_darwin_magyarazata_evolucio_muveszete_history2","timestamp":"2020. május. 29. 13:23","title":"Amit még Darwin is alig hitt el az evolúcióból, pedig láthatóan igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a304a594-c928-4f84-addf-517a6efc9ea0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leo minden aggály nélkül besétált Canterbury esperesének a reverendája alá.","shortLead":"Leo minden aggály nélkül besétált Canterbury esperesének a reverendája alá.","id":"20200528_Egy_macska_tette_emlekezetesse_az_online_szentbeszedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a304a594-c928-4f84-addf-517a6efc9ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f3c6f0-299d-4373-9bcb-7df6e32495b2","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Egy_macska_tette_emlekezetesse_az_online_szentbeszedet","timestamp":"2020. május. 28. 10:51","title":"Egy macska tette emlékezetessé az online szentbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal gyanúsítanak.","shortLead":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal...","id":"20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d765bf9-ef91-404f-a565-4f742cc747a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","timestamp":"2020. május. 28. 06:53","title":"Elfogták az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]