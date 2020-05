Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbf27df0-54df-4dac-b992-53e65363b7e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"161 ezer forint jár mindenkinek, aki nem keres meg ennyit.","shortLead":"161 ezer forint jár mindenkinek, aki nem keres meg ennyit.","id":"20200529_spanyolorszag_alapjovedelem_bevezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbf27df0-54df-4dac-b992-53e65363b7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbed8ca7-8809-4545-b952-5cd6cf81c811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_spanyolorszag_alapjovedelem_bevezetes","timestamp":"2020. május. 29. 16:11","title":"Spanyolország bevezeti az alapjövedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hovautazhatok.hu egy folyamatosan frissülő weboldal, amely térképszerűen is jelzi, mely országokba szabad, tilos vagy korlátozott a beutazás a világjárvány miatt.","shortLead":"A hovautazhatok.hu egy folyamatosan frissülő weboldal, amely térképszerűen is jelzi, mely országokba szabad, tilos vagy...","id":"20200529_hova_utazhatok_a_jarvany_alatt_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187488f9-8d24-4012-93d9-a06bb2b8b5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_hova_utazhatok_a_jarvany_alatt_a_vilagban","timestamp":"2020. május. 29. 09:33","title":"Elkészült a weboldal, amely megmutatja, hova utazhatunk most a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március közepe óta alig néhány hazai bank kínál hitelkártyákat. Azután tűntek el ezek a termékek, hogy rögzítették a hitelkártyák teljes hiteldíjmutatóját.","shortLead":"Március közepe óta alig néhány hazai bank kínál hitelkártyákat. Azután tűntek el ezek a termékek, hogy rögzítették...","id":"20200529_bank_hitelkartya_thm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4fe95a-d37b-48b6-86fb-7f14f408fa7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_bank_hitelkartya_thm","timestamp":"2020. május. 29. 14:52","title":"Hiány van a bankoknál hitelkártyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesek szerint 60-70 százalékos védettség kell a nyájimmunitás kialakulásához, de ezt eddig egyetlen ország járványügyi modellje alapján sem lehetett elérni – mondja az ELTE TTK Matematikai Intézetének igazgatója, Simon Péter.","shortLead":"Egyesek szerint 60-70 százalékos védettség kell a nyájimmunitás kialakulásához, de ezt eddig egyetlen ország...","id":"20200529_koronavirus_nyajimmunitas_jarvanymodell_matematikai_modell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1d46ce-4f86-4224-b543-ac093cf0243d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_koronavirus_nyajimmunitas_jarvanymodell_matematikai_modell","timestamp":"2020. május. 29. 14:33","title":"Magyar matematikus: Nem valószínű, hogy egyhamar nyájimmunitás alakul ki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731b983-41f0-45f8-acf6-120061a2aff7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy év szabadságvesztés volt eddig a maximális büntetés.","shortLead":"Egy év szabadságvesztés volt eddig a maximális büntetés.","id":"20200529_tajvan_hazassagtores_bortonbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e731b983-41f0-45f8-acf6-120061a2aff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41029062-41b0-46a4-aad1-25ee361df957","keywords":null,"link":"/elet/20200529_tajvan_hazassagtores_bortonbuntetes","timestamp":"2020. május. 29. 13:19","title":"Már nem jár börtön a házasságtörésért Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c693936c-2c1e-4ab5-985f-5a7ac7474b67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Miniszter_igy_meg_nem_emelt_ladanyi_epret_mint_Varga_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c693936c-2c1e-4ab5-985f-5a7ac7474b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6dcea3-d3e5-4380-a9b6-eeddddb783ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Miniszter_igy_meg_nem_emelt_ladanyi_epret_mint_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. május. 30. 11:49","title":"Miniszter így még nem emelt ládányi epret, mint Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez. Egy ennél azért hasznosabb funkció is érkezik.","shortLead":"A Microsoft olyan funkcióval látja el Edge böngészőjét, ami a Pinterest képmegosztó oldalt használóknak kedvez...","id":"20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323e36b1-d779-4503-8258-55432386f6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_chromium_edge_funkciok_microsoft_pinterest","timestamp":"2020. május. 30. 15:03","title":"Egy rég várt újítás helyett rétegeknek szóló funkcióval bővül az Edge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b2b7e2-a68f-4427-a2d9-a85c6f4f81af","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Biblia nagykönyve célja az ismeretterjesztés, a szövegrészletek bemutatásánál az ott megemlített tanításokról, épületekről vagy személyekről ad rövid leírást.","shortLead":"A Biblia nagykönyve célja az ismeretterjesztés, a szövegrészletek bemutatásánál az ott megemlített tanításokról...","id":"202022_konyv__tanitas_es_uzenet_a_biblia_nagykonyve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b2b7e2-a68f-4427-a2d9-a85c6f4f81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d132c37-a0dd-4577-9991-ce74bf823402","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__tanitas_es_uzenet_a_biblia_nagykonyve","timestamp":"2020. május. 29. 15:00","title":"Grafikus, térképes, művészi ábrázolásokkal segítenek eligazodni a Bibliában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]