[{"available":true,"c_guid":"4bf81a00-daa0-4877-a9d4-8535110c53df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Christian Cardona volt máltai gazdasági miniszter 350 ezer eurót (122 millió forint) fizetett Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkosáért - közölte hétfőn Melvin Theuma az ügyben illetékes bíróság előtt tett tanúvallomásában.","shortLead":"Christian Cardona volt máltai gazdasági miniszter 350 ezer eurót (122 millió forint) fizetett Daphne Caruana Galizia...","id":"20200601_Egy_volt_maltai_miniszter_is_fizetett_Daphne_Caruana_Galizia_ujsagiro_meggyilkolasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf81a00-daa0-4877-a9d4-8535110c53df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4929fe5a-159d-4494-a984-dfedad14e4c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Egy_volt_maltai_miniszter_is_fizetett_Daphne_Caruana_Galizia_ujsagiro_meggyilkolasaert","timestamp":"2020. június. 01. 21:02","title":"Egy volt máltai miniszter is fizetett Daphne Caruana Galizia újságíró meggyilkolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzó nyilvánosságra hozta volna a testkamerák felvételeit, de a eszközök nem voltak bekapcsolva, mialatt a tüntetőket lőtték az egyenruhások.","shortLead":"A kormányzó nyilvánosságra hozta volna a testkamerák felvételeit, de a eszközök nem voltak bekapcsolva, mialatt...","id":"20200602_louisville_rendorok_george_floyd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf5d877-3a9b-43f8-86dd-9d842784d132","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_louisville_rendorok_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 11:05","title":"Egy étterem-tulajdonost lőttek agyon a rendőrök Louisville-ben, a teste fél napig hevert az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"Mérő László","category":"itthon","description":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","shortLead":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","id":"20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ee37f3-3483-4028-8bd8-d11764d6d928","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","timestamp":"2020. június. 01. 18:20","title":"Mérő László: Mi a kérdés, ha a válasz Hadházy Ákos cikke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d51791-952f-4bd6-a436-a7815a6d6578","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden telefon valósul meg a gyártók terveiből, így a hamarosan érkező Pixel 4a-nak sem lesz egy nagyobb változata, holott komolyan dolgozott vele a Google. Képeken látható, hogy milyen lett volna, ha valósággá válik.","shortLead":"Nem minden telefon valósul meg a gyártók terveiből, így a hamarosan érkező Pixel 4a-nak sem lesz egy nagyobb változata...","id":"20200601_google_pixel_40_xl_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d51791-952f-4bd6-a436-a7815a6d6578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10e578a-7b55-497b-8c4a-5c6455b64551","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_pixel_40_xl_fotok","timestamp":"2020. június. 01. 18:03","title":"Fotók szivárogtak ki egy elkaszált Google telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Túszejtők elengedtek egy tizenhárom éves fiút Belgiumban, akit negyvenkét napja hurcoltak el otthonából és azóta fogva tartottak - közölte hétfőn a belga rendőrség.","shortLead":"Túszejtők elengedtek egy tizenhárom éves fiút Belgiumban, akit negyvenkét napja hurcoltak el otthonából és azóta fogva...","id":"20200601_42_napos_fogsag_utan_szabadult_ki_egy_belga_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa77dd2-ed0e-46e2-a021-564488c94fcd","keywords":null,"link":"/elet/20200601_42_napos_fogsag_utan_szabadult_ki_egy_belga_fiu","timestamp":"2020. június. 01. 21:25","title":"42 napos fogság után szabadult ki egy belga fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dd62d9-ace9-4d0c-bde7-93290f46ddcd","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány a 2021-es költségvetés tervezetében helyenként úgy tesz, mintha 2020-ban mi sem történne. Ez odáig igaz, hogy 2020 első négy hónapjában jöttek az adóbevételek, ahogy kell. A kiadások viszont elszaladtak, április végére össze is jött a tervezett hiány duplája. A 2021-es büdzsé nyertesei a katonaság és a jóléti szolgáltatások lesznek. Sportra kevesebb jut, de azért előtte még több.","shortLead":"A kormány a 2021-es költségvetés tervezetében helyenként úgy tesz, mintha 2020-ban mi sem történne. Ez odáig igaz...","id":"20200531_A_bevandorlasi_kulonado_a_valsagkoltsegvetes_legjobban_teljesito_adoneme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39dd62d9-ace9-4d0c-bde7-93290f46ddcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37005696-814b-4fe3-8ebd-057f4863f397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_A_bevandorlasi_kulonado_a_valsagkoltsegvetes_legjobban_teljesito_adoneme","timestamp":"2020. május. 31. 14:00","title":"A bevándorlási különadó a válságköltségvetés legjobban teljesítő adóneme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többször bírálta már a szervezetet, de most tovább menne. ","shortLead":"Többször bírálta már a szervezetet, de most tovább menne. ","id":"20200531_Trump_antifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9421ebc-19b8-43be-b83a-5f689dfb44ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Trump_antifa","timestamp":"2020. május. 31. 21:08","title":"Trump terrorszervezetté nyilvánítaná az Antifa mozgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt százezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt százezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200602_627_millio_fertozott_27_millio_gyogyult_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84d5256-bf93-428c-becb-3756e70e3fe8","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_627_millio_fertozott_27_millio_gyogyult_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 02. 10:51","title":"6,27 millió fertőzött, 2,7 millió gyógyult világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]