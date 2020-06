Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3790324-e3c1-4538-9a8f-6e5fc1e58a5c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szeptembertől iskolaőröket küld 500 általános és középiskolába a kormány, akik a 12 évesnél idősebb gyerekeket szükség esetén meg is bilincselhetik. A tanárokat védenék az agressziótól, ám több szakemberrel beszéltünk, akik szerint ez csak tüneti kezelés. Ritók Nóra úgy látja: a gyöngyöspatai ítéletre adott választ a kormány, ami egy újabb bélyeg és a kirekesztést erősíti.","shortLead":"Szeptembertől iskolaőröket küld 500 általános és középiskolába a kormány, akik a 12 évesnél idősebb gyerekeket szükség...","id":"20200603_A_kormany_megint_buntetesben_gondolkodik_problemamegoldas_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3790324-e3c1-4538-9a8f-6e5fc1e58a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af8b4c5-4ff2-4cd7-b7cf-fe622db6b14a","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_A_kormany_megint_buntetesben_gondolkodik_problemamegoldas_helyett","timestamp":"2020. június. 03. 06:30","title":"Iskolarendőrök: a kormány megint büntetésben gondolkodik problémamegoldás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntektől vasárnapig nagyjából 40 ezer alkalommal töltötték le a 5-0 Radio Police Scanner nevű appot az Egyesült Államokban.","shortLead":"Péntektől vasárnapig nagyjából 40 ezer alkalommal töltötték le a 5-0 Radio Police Scanner nevű appot az Egyesült...","id":"20200602_applikacio_alkalmazas_5_0_radio_police_scanner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00da72b-add1-4708-bb7a-eaa5a5c9bf52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_applikacio_alkalmazas_5_0_radio_police_scanner","timestamp":"2020. június. 02. 14:03","title":"Még a TikTokot is beelőzte az app, amivel lehallgatják az amerikai rendőröket a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beed02e4-cdc5-4232-95fa-3aa5c3f32db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell messzire utaznunk ezért a 80-as évekbeli kőkemény olasz sportkocsiért, viszont nem árt, ha sok pénz van a bankszámlánkon.","shortLead":"Nem kell messzire utaznunk ezért a 80-as évekbeli kőkemény olasz sportkocsiért, viszont nem árt, ha sok pénz van...","id":"20200602_ausztriaban_kinalnak_eladasra_egy_alig_hasznalt_legendas_ferrari_f40et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beed02e4-cdc5-4232-95fa-3aa5c3f32db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f0b49a-3e00-458f-bed1-f6c7210cc887","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_ausztriaban_kinalnak_eladasra_egy_alig_hasznalt_legendas_ferrari_f40et","timestamp":"2020. június. 02. 06:41","title":"Ausztriában kínálnak eladásra egy alig használt legendás Ferrari F40-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO szerint nem veszített erejéből a vírus. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO...","id":"20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e8aa2-8728-487b-b5a0-0ad46dbe34e3","keywords":null,"link":"/360/20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","timestamp":"2020. június. 02. 08:00","title":"Radar360: Trump a hadsereget is bevetné, itthon nyitnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megnyitottak hétfőn a parkok, a nem élelmiszert árusító üzletek és a javító-tisztító szolgáltatások Moszkvában, miután a helyi hatóságok szerint sikerült lelassítani a Covid-19-járvány terjedését.","shortLead":"Megnyitottak hétfőn a parkok, a nem élelmiszert árusító üzletek és a javító-tisztító szolgáltatások Moszkvában, miután...","id":"20200601_Szazezrek_fertozottek_de_folytatja_a_nyitast_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47965fe9-2a86-462c-9028-4a9258a8ba80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Szazezrek_fertozottek_de_folytatja_a_nyitast_Oroszorszag","timestamp":"2020. június. 01. 11:58","title":"Százezrek fertőzöttek, de folytatja a nyitást Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"471b2695-7664-40d0-84e6-e0c3443b35ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingyenes számlázó program után telefonos alkalmazás is készült.","shortLead":"Az ingyenes számlázó program után telefonos alkalmazás is készült.","id":"20200602_Nem_kell_tobbe_szamlatomb_mobilon_is_lehet_szamlat_adni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=471b2695-7664-40d0-84e6-e0c3443b35ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ccbca0-62aa-4363-b457-1db07a8fdf4b","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Nem_kell_tobbe_szamlatomb_mobilon_is_lehet_szamlat_adni","timestamp":"2020. június. 02. 17:01","title":"Nem kell többé számlatömb, mobilon is lehet számlát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turizmusban és a vendéglátásban dolgozókat érintené.","shortLead":"A turizmusban és a vendéglátásban dolgozókat érintené.","id":"20200602_koronavirus_bertamogatas_program_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14adac65-9e9e-4019-a55e-33a6b7399b18","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_koronavirus_bertamogatas_program_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 17:05","title":"Újabb bértámogatási program indításán gondolkodik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457aeb1-050e-4622-8f8e-a5701e25476a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor a rendőrök előállították a vétkest, először nem tulajdonított jelentőséget a szerinte mindennapos szituációnak.

","shortLead":"Amikor a rendőrök előállították a vétkest, először nem tulajdonított jelentőséget a szerinte mindennapos szituációnak.

","id":"20200601_Fekezessel_akart_buntetni_az_M0son_nem_ertette_mi_ebben_a_baj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f457aeb1-050e-4622-8f8e-a5701e25476a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444b2e16-bb1a-48a7-b403-a80a31ae01d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Fekezessel_akart_buntetni_az_M0son_nem_ertette_mi_ebben_a_baj","timestamp":"2020. június. 01. 11:39","title":"Fékezéssel akart büntetni az M0-son, nem értette, mi ebben a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]