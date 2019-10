Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","id":"20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af9c81-bea2-4a8e-8073-acdd5d6dac63","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","timestamp":"2019. október. 29. 08:55","title":"Hadházy: Aki ellenzékiként lop, annak nem kezét, hanem a péniszét kell levágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","id":"20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b135418-e7cb-42f5-8ef1-e54868eada27","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","timestamp":"2019. október. 29. 16:28","title":"Éjjel már több helyen fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább bosszantó, mint veszélyes a ténykedésük, de azért nem árt letörölni őket. Az App Store-ból már eltávolították valamennyit.","shortLead":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább...","id":"20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a34a6cd-e718-4c52-90c5-d59652637bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","timestamp":"2019. október. 28. 12:03","title":"17 app a listán: ha letöltötte ezeket az iPhone-jára, gyorsan törölje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426e23b7-989c-4096-a3df-e7a3523c8854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A közgazdászok és a történészek sem értenek egyet teljesen abban, hogy 1929. október 24-e és 29-e között melyik napot tekintsék a pénzügyi tragédia legsötétebb napjának, de annyi biztos: ma kilencven éve, több nap zuhanás után végképp összeomlott a New York-i tőzsde, ezzel a modern idők legnagyobb gazdasági válsága vette kezdetét. Tanultunk belőle?","shortLead":"A közgazdászok és a történészek sem értenek egyet teljesen abban, hogy 1929. október 24-e és 29-e között melyik napot...","id":"20191029_vilagvalsag_1929_1933_tozsde_krach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=426e23b7-989c-4096-a3df-e7a3523c8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271bd78-d053-415a-b903-82c199ebc60e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_vilagvalsag_1929_1933_tozsde_krach","timestamp":"2019. október. 29. 11:35","title":"Kilencven éve omlott össze a világ gazdasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A pénzüket jótékony célra fordítják.","shortLead":"A pénzüket jótékony célra fordítják.","id":"20191028_southampton_leicester_city_focistafizetes_jotekonykodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7513a77a-3fed-4f52-9094-94cf95c721f4","keywords":null,"link":"/sport/20191028_southampton_leicester_city_focistafizetes_jotekonykodas","timestamp":"2019. október. 28. 15:20","title":"Lemondtak a fizetésükről a southamptoni labdarúgók, miután kikaptak 9-0-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. ","shortLead":"A kisfiú kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. ","id":"20191028_Kedden_adjak_be_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_Zentenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c5459-1bbe-4f4d-b059-766c0cf76f3d","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Kedden_adjak_be_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_Zentenek","timestamp":"2019. október. 28. 12:27","title":"Kedden adják be a világ legdrágább gyógyszerét Zentének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A London Roar az Iron csapatát megelőzve nyerte a Nemzetközi Úszóliga (ISL) budapesti állomását.","shortLead":"A London Roar az Iron csapatát megelőzve nyerte a Nemzetközi Úszóliga (ISL) budapesti állomását.","id":"20191027_hosszu_katinka_isl_duna_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baf3283-2e7b-4288-821d-9d15c22cc2b7","keywords":null,"link":"/sport/20191027_hosszu_katinka_isl_duna_arena","timestamp":"2019. október. 27. 20:03","title":"Hosszú lett a legjobb, világcsúcs is született az új úszóverseny-sorozat budapesti állomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselők füttyszó közepette vehették át a megbízólevelüket a győri városházán.","shortLead":"A fideszes képviselők füttyszó közepette vehették át a megbízólevelüket a győri városházán.","id":"20191029_Futtyszo_fogadta_a_fideszes_kepviseloket_Gyorben_Borkai_nem_jelent_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce849f67-d4b0-43b3-98f1-369747d5580c","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Futtyszo_fogadta_a_fideszes_kepviseloket_Gyorben_Borkai_nem_jelent_meg","timestamp":"2019. október. 29. 06:34","title":"Füttyszó fogadta a fideszes képviselőket Győrben, Borkai nem jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]