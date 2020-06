Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inflációt követően nő majd az egészségügyi szolgáltatási járuléka annak, akinek nincs munkahelye, és háromról hat hónapra növelik azt az időszakot, amennyi nemfizetés után kiszámlázzák az ellátást.","shortLead":"Inflációt követően nő majd az egészségügyi szolgáltatási járuléka annak, akinek nincs munkahelye, és háromról hat...","id":"20200603_tajszam_tb_egeszsegugy_tarsadalombiztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b9bea6-8547-4837-b312-bbe3774565fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_tajszam_tb_egeszsegugy_tarsadalombiztositas","timestamp":"2020. június. 03. 10:44","title":"Megkegyelmeztek a potyautasoknak: fél év nemfizetés után lesz érvénytelen a taj-szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban frissült a Raspberry Pi miniszámítógép negyedik generációs modellje. Bár az eszköz drágább is lett, még így is bőven a kiváló ár-érték arányú számítógépek közé tartozik.","shortLead":"A napokban frissült a Raspberry Pi miniszámítógép negyedik generációs modellje. Bár az eszköz drágább is lett, még...","id":"20200603_raspberry_pi_4_8_gb_ram_memoria_szamitogep_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f56010-86df-469d-b342-e9ea087033ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_raspberry_pi_4_8_gb_ram_memoria_szamitogep_specifikacio","timestamp":"2020. június. 03. 19:33","title":"8 GB RAM került bele, erősebb lett a Raspberry Pi 4 miniszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint az Apple még 2020-ban bemutatja azt a MacBookot, aminek belsejében egy ARM chip dolgozik majd.","shortLead":"A pletykák szerint az Apple még 2020-ban bemutatja azt a MacBookot, aminek belsejében egy ARM chip dolgozik majd.","id":"20200603_apple_macbook_arm_processzor_architektura_bemutato_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db413c8f-c31a-4424-bd49-6e1ad95ae837","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_apple_macbook_arm_processzor_architektura_bemutato_laptop","timestamp":"2020. június. 03. 10:40","title":"Még az idén jöhet az első MacBook, amibe az Apple saját processzora kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közlekedő Tömeg szerint ezer sebből vérzik az életbe lépése előtt mindössze 3 nappal korábban nyilvánosságra hozott menetrend. A területért felelős államtitkár menesztését követelik.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint ezer sebből vérzik az életbe lépése előtt mindössze 3 nappal korábban nyilvánosságra hozott...","id":"20200602_Pecstol_Szombathelyig_haromszori_atszallassal__itt_a_MAV_nyari_menetrendje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54afa52-0295-409c-9245-ac4bf1b23409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Pecstol_Szombathelyig_haromszori_atszallassal__itt_a_MAV_nyari_menetrendje","timestamp":"2020. június. 02. 20:39","title":"Pécstől Szombathelyig háromszori átszállással - itt a MÁV nyári menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"Ungváry Rudolf","category":"360","description":"Akinek demokrataként fájdalmas Trianon, az nem területet fájlal, és nem gazdasági hatalmat. Az együttérez. Emlékezni pedig nem Karácsony főpolgármester tökéletesen elhibázott szavai alapján kell. Vélemény.","shortLead":"Akinek demokrataként fájdalmas Trianon, az nem területet fájlal, és nem gazdasági hatalmat. Az együttérez. Emlékezni...","id":"20200602_Ungvary_Rudolf_Karacsony_Gergely_Trianon_100","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f519897b-c297-441e-b60f-f6a5ba359c65","keywords":null,"link":"/360/20200602_Ungvary_Rudolf_Karacsony_Gergely_Trianon_100","timestamp":"2020. június. 02. 17:30","title":"Ungváry Rudolf: Több mint bűn, politikai hiba, amit Karácsony Gergely mond Trianonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948c2878-6e43-489d-b1b7-691b799346fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly felháborodást váltott ki egy nemrégiben benyújtott szövetségi tervezet, amely jelentősen korlátozná a motorosok lehetőségeit éppen a hétvégéken és ünnepnapokon, miközben a legtöbben lényegében csak ilyenkor használják a járműveiket. ","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki egy nemrégiben benyújtott szövetségi tervezet, amely jelentősen korlátozná a motorosok...","id":"20200604_Betiltanak_a_vasarnapi_es_unnepnapi_motorozast_a_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=948c2878-6e43-489d-b1b7-691b799346fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd29534f-5b3f-4951-834c-b265d97e7e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_Betiltanak_a_vasarnapi_es_unnepnapi_motorozast_a_nemetek","timestamp":"2020. június. 04. 12:30","title":"Betiltanák a vasárnapi és ünnepnapi motorozást a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hitelintézetek 698 milliárd forintos profitot értek el 2019-ben, aminek csaknem a 60 százalékát az OTP hozta.","shortLead":"A hitelintézetek 698 milliárd forintos profitot értek el 2019-ben, aminek csaknem a 60 százalékát az OTP hozta.","id":"20200603_bankszektor_nyeresege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890bf34b-ea8d-4e40-a013-8fcfa035fab0","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_bankszektor_nyeresege","timestamp":"2020. június. 03. 15:57","title":"Rekordnyereséggel zárta 2019-et a magyar bankszektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elégtelennek tartják és jelentősen változtatnának a hazai klímatörvényen a szakmai szervezetek, amelyek szerint nagyon úgy tűnik, hogy Magyarországon nem lesz zöld helyreállás a koronavírus-válság után. ","shortLead":"Elégtelennek tartják és jelentősen változtatnának a hazai klímatörvényen a szakmai szervezetek, amelyek szerint nagyon...","id":"20200602_zold_megujulas_energia_klimatorveny_fosszilis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c6b8bb-0eeb-490c-9d65-3b263c130daf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_zold_megujulas_energia_klimatorveny_fosszilis","timestamp":"2020. június. 02. 15:50","title":"Kibuktak a zöld szervezetek: nagyon kevés a kormány klímatörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]