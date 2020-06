Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94ac7d8f-0a20-4305-aab3-2401e3cc392c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fokozatosan tenyerel rá a diktatúra a városállamra.","shortLead":"Fokozatosan tenyerel rá a diktatúra a városállamra.","id":"20200605_Hongkongban_mar_torveny_vedi_a_kinai_himnuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94ac7d8f-0a20-4305-aab3-2401e3cc392c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564ecd84-2bb9-4d0d-bd07-bb411f1110a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_Hongkongban_mar_torveny_vedi_a_kinai_himnuszt","timestamp":"2020. június. 05. 09:21","title":"Hongkongban már törvény védi a kínai himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadára estek vissza a nyári foglalások.","shortLead":"Harmadára estek vissza a nyári foglalások.","id":"20200605_VG_oszig_varni_kell_a_turistakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de4b4ed-68e6-48bf-9237-0cd553f64b80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_VG_oszig_varni_kell_a_turistakra","timestamp":"2020. június. 05. 09:44","title":"Őszig várni kell a turistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b90d29-cb45-44a1-8e62-d405ee0baac7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sorozat tarolhat a a BAFTA-díjkiosztón, de nagy esélyes A korona és a Fleabag is. A győztesek viszont nem vehetik majd át személyesen a díjakat. ","shortLead":"A sorozat tarolhat a a BAFTA-díjkiosztón, de nagy esélyes A korona és a Fleabag is. A győztesek viszont nem vehetik...","id":"20200605_BAFTA_dijkioszto_Csernobil_The_Crown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2b90d29-cb45-44a1-8e62-d405ee0baac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee284160-5965-4e43-afd6-bcd2fcc84d84","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_BAFTA_dijkioszto_Csernobil_The_Crown","timestamp":"2020. június. 05. 11:25","title":"Most megint mindenki a Csernobilról fog beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb6d51d-f05d-492c-88dd-b09112f0a037","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az újraegyesítés óta nem volt ilyen rossz évük a gyártóknak.","shortLead":"Az újraegyesítés óta nem volt ilyen rossz évük a gyártóknak.","id":"20200605_Siralomvolgyben_a_nemet_autoeladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb6d51d-f05d-492c-88dd-b09112f0a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6675a1f1-3340-4e1d-b8c5-4ca67c1683a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_Siralomvolgyben_a_nemet_autoeladasok","timestamp":"2020. június. 05. 13:01","title":"Siralomvölgyben a német autóeladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán Viktor által beígért 500 ezer forint plusz juttatás.","shortLead":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán...","id":"20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5784179-5b6e-4048-b4ab-4a1c9396c3d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","timestamp":"2020. június. 06. 15:43","title":"Sok egészségügyis „lehúzásra került” a járvány miatt bruttó 500 ezret kapók listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogyan készíti fel kormány a kórházakat a koronavírus várható őszi második hullámára? – tette fel írásbeli kérdését az emberierőforrás-miniszternek a jobbikos Lukács László György, akinek Kásler Miklós helyett Rétvári Bence államtitkár írta meg a választ, bár a konkrétumokat kihagyta belőle.","shortLead":"Hogyan készíti fel kormány a kórházakat a koronavírus várható őszi második hullámára? – tette fel írásbeli kérdését...","id":"20200604_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_egeszsegugy_felkeszules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec6d749-efdf-45da-92ae-639eadb39ecb","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_egeszsegugy_felkeszules","timestamp":"2020. június. 04. 18:42","title":"Konkrét válasz helyett inkább csak kioktatta Rétvári a kórházak felkészüléséről érdeklődő jobbikost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573830a0-c1dc-4afd-9040-4fc37ff3f320","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Álmoskönyv helyett érdemes az álmainkban elmélyedni: önmagunkat ismerhetjük meg.","shortLead":"Álmoskönyv helyett érdemes az álmainkban elmélyedni: önmagunkat ismerhetjük meg.","id":"20200605_Miert_repulok_folyton_almomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=573830a0-c1dc-4afd-9040-4fc37ff3f320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1a872c-8497-44c3-9ca0-20f63de22c93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200605_Miert_repulok_folyton_almomban","timestamp":"2020. június. 05. 11:30","title":"Miért repülök folyton álmomban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fridman Róbert Ügyvédi Iroda kézbesítési megbízottja lett a Paks II.-t építő Roszatom egyik cégének.","shortLead":"A Fridman Róbert Ügyvédi Iroda kézbesítési megbízottja lett a Paks II.-t építő Roszatom egyik cégének.","id":"202023_ganz_eeg_ugyvedi_megbizas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e38fe5-2c5c-4070-afbb-3ee78492d1f9","keywords":null,"link":"/360/202023_ganz_eeg_ugyvedi_megbizas","timestamp":"2020. június. 05. 14:00","title":"A Moszkvának kiadott fegyverkereskedő ügyvédjének irodája orosz megbízást kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]