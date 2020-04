Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","shortLead":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","id":"20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ddfa4-1d29-45f8-820d-d971f45925b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 15:03","title":"Kiengedték Boris Johnsont a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fokozta az ellenőrzést a húsvéti hétvégén az olasz rendőrség, s ez a felelősségre vont emberek számának növekedésében is tetten érhető volt. Közben emelkedett a fertőzöttek száma is.","shortLead":"Fokozta az ellenőrzést a húsvéti hétvégén az olasz rendőrség, s ez a felelősségre vont emberek számának növekedésében...","id":"20200412_Bekemenyitett_az_olasz_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd7598-3630-419c-a04e-d78007f511f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Bekemenyitett_az_olasz_rendorseg","timestamp":"2020. április. 12. 18:39","title":"Több mint négyszázzal nőtt az olasz áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal bővítette a NASA mérnökeinek tudását. Egy most elérhetővé vált weboldalon még az űrhajó indulásának pillanata is visszanézhető.","shortLead":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal...","id":"20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59498bad-c2aa-42e7-a968-102ff6d37da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","timestamp":"2020. április. 11. 12:03","title":"Ezen a weboldalon újraélheti az Apollo–13 torokszorító pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai rendőrség szerint legalább három civil meghalt és többen megsebesülhettek a Kupvara régióban a pakisztáni területről kilőtt és az indiai területen lévő lakóházakba csapódott lövedékektől.\r

","shortLead":"Az indiai rendőrség szerint legalább három civil meghalt és többen megsebesülhettek a Kupvara régióban a pakisztáni...","id":"20200412_Ujra_tuzerseggel_lotte_egymast_India_es_Pakisztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61aa13a-cd6f-431e-abbb-e333960ea126","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Ujra_tuzerseggel_lotte_egymast_India_es_Pakisztan","timestamp":"2020. április. 12. 19:02","title":"Újra tüzérséggel lőtte egymást India és Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: magánhúsvét, érettség, kurzusirodalom, nyugdíjdillemák, államfő. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200412_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0828d34-81d6-436d-9956-b6db76b82857","keywords":null,"link":"/360/20200412_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. április. 12. 19:30","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes odacsap a vírusnak a sonkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített kórházakat - véli Zacher Gábor.","shortLead":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített...","id":"20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c64b8c-21a4-4055-ba06-ff6a09457be1","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:31","title":"Zacher Gábor: Nagyon komoly hiba az idősotthonok kiürítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","shortLead":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","id":"20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db33700-edaa-492f-b1bc-a39b12dd0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","timestamp":"2020. április. 11. 20:11","title":"Húsvétra bezárkózik Szentendre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","shortLead":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","id":"20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e17cf1-04c7-4c0d-ac10-5dff938c4a6e","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","timestamp":"2020. április. 11. 20:04","title":"Mutatunk öt számot – lehet, hogy nagyon örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]