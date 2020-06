Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik magyarázatra.","shortLead":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik...","id":"20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc715022-f036-4dbb-bcea-2861a752dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","timestamp":"2020. június. 16. 17:59","title":"Hápognak és tülkölnek a méhkirálynők, és a tudósok már azt is tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is felkerült az egyik legnépszerűbb netes sebességmérő, a Speedtest májusi ranglistájába. Azt vizsgálták, hogy az egyes országokban milyen lassú és milyen gyors a vezetékes, valamint a mobilos internet.","shortLead":"Magyarország is felkerült az egyik legnépszerűbb netes sebességmérő, a Speedtest májusi ranglistájába. Azt vizsgálták...","id":"20200616_internetkapcsolat_savszelesseg_speedtest_kabelnet_mobilnet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10747b6b-0eb7-4c60-8624-0a84a347af55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_internetkapcsolat_savszelesseg_speedtest_kabelnet_mobilnet","timestamp":"2020. június. 16. 20:03","title":"Egy új vizsgálat szerint még Romániában is sokkal gyorsabb a net, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és a Netflix, másnak egy 24 órás online táncmaraton jutott az eszébe a koronavírus-járvány okozta bezártságról. Kihirdették a MagentaFilm Magyar Mobilvideó Fesztivál shortlisteseit és nyertesét, mi pedig megmutatjuk ezek közül a kedvenceinket. A döntősök egy New York-i és egy cannes-i seregszemlére is kijutnak. ","shortLead":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és...","id":"20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a789980c-362f-4db1-9878-d73b4180fce7","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","timestamp":"2020. június. 17. 17:12","title":"Szorongásaink, unalmunk és függőségeink szemtanúja a mobiltelefonunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész kiborult az elnök járványügyi teljesítményén.","shortLead":"A zenész kiborult az elnök járványügyi teljesítményén.","id":"20200618_Bruce_Springsteen_Donald_Trumpnak_Tegyen_fel_egy_kibtt_maszkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e194b-dd43-4c86-a751-7e5cee9083fa","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Bruce_Springsteen_Donald_Trumpnak_Tegyen_fel_egy_kibtt_maszkot","timestamp":"2020. június. 18. 11:36","title":"Bruce Springsteen Donald Trumpnak: Tegyen fel egy kib…tt maszkot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar piac iránt továbbra is elkötelezettek, a régió más országaiban is fejlesztenek, csak a veszteséges lengyel részlegtől válnak meg.","shortLead":"A magyar piac iránt továbbra is elkötelezettek, a régió más országaiban is fejlesztenek, csak a veszteséges lengyel...","id":"20200618_tesco_kivonul_lenygelorzagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a289aa8-c3f1-43c4-b178-6ef2977c5d8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_tesco_kivonul_lenygelorzagbol","timestamp":"2020. június. 18. 10:28","title":"Otthagyja a Tesco Lengyelországot, több mint 300 üzletet értékesítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","shortLead":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","id":"20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7b1712-9767-4655-a952-48fe17b6cc6c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","timestamp":"2020. június. 17. 09:17","title":"Abraham Lincoln szobra a következő célpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs több tájékoztató, de ezt a nyilvánosság nem nagyon fogja megérezni.","shortLead":"Nincs több tájékoztató, de ezt a nyilvánosság nem nagyon fogja megérezni.","id":"20200617_Elbucsuzott_az_Operativ_Torzs_tajekoztatoja_a_valodi_kerdesek_kikerulobajnoka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cc3737-c659-46e3-982b-b23dce7bf002","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Elbucsuzott_az_Operativ_Torzs_tajekoztatoja_a_valodi_kerdesek_kikerulobajnoka","timestamp":"2020. június. 17. 14:25","title":"Elbúcsúzott az operatív törzs tájékoztatója, a valódi kérdések kikerülőbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af641c66-481a-45b4-9a3f-a902abdcd703","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A veszélyhelyzet végével megszűnnek az operatív törzs sokak által követett élő közvetítései. Az utolsó tájékoztatón a mémgyárosok munkáját is megköszönték, akik „elképesztő magasságba szöktek\". Mutatjuk, miket alkottak.","shortLead":"A veszélyhelyzet végével megszűnnek az operatív törzs sokak által követett élő közvetítései. Az utolsó tájékoztatón...","id":"20200617_operativ_torzs_muller_cecilia_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af641c66-481a-45b4-9a3f-a902abdcd703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e2cea8-857b-4a63-8df5-f14f20a2994e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_operativ_torzs_muller_cecilia_memek","timestamp":"2020. június. 17. 13:13","title":"Pörgesse át, van mit: ezek voltak a legjobb mémek az operatív törzsről és Müller Cecíliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]