[{"available":true,"c_guid":"efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","shortLead":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","id":"20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dba93-ff62-4366-a256-c8ebe9e851ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","timestamp":"2020. július. 13. 08:17","title":"Meghalt Kelly Preston, John Travolta felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7841bfd5-ce31-4f67-8604-af48071345a3","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Szinte az egész ország megmozdult, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi területen. A polgármester ígéri, lakossági fórumokat tart a következő napokban a beruházásról. ","shortLead":"Szinte az egész ország megmozdult, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi...","id":"20200712_Elforditottuk_a_fejunket_oriasi_hiba_volt__civilek_tuntettek_a_tatai_Oregto_partjara_tervezett_luxusszalloda_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7841bfd5-ce31-4f67-8604-af48071345a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbce1eb1-88eb-470d-9130-c51e59ffc649","keywords":null,"link":"/kkv/20200712_Elforditottuk_a_fejunket_oriasi_hiba_volt__civilek_tuntettek_a_tatai_Oregto_partjara_tervezett_luxusszalloda_ellen","timestamp":"2020. július. 12. 17:30","title":"\"Elfordítottuk a fejünket, óriási hiba volt\" - civilek tüntettek a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MTA volt elnöke nem tudja, mikor szüntetjük meg az esztelen politikai szembenállást, azt viszont igen, hogy rajtunk is múlik, „hiszen van egy szavazatunk.” A Lánchíd körüli politikai csatározást méltatlannak tartja, az MTA-nak pedig szerinte meg kell újulnia. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az MTA volt elnöke nem tudja, mikor szüntetjük meg az esztelen politikai szembenállást, azt viszont igen, hogy rajtunk...","id":"20200711_Palinkas_Jozsef_Itt_az_ideje_hogy_a_vagyonosabb_emberek_rajojjenek_van_tarsadalmi_felelosseguk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7364b393-b45d-48d5-b002-94a1d4fbe7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Palinkas_Jozsef_Itt_az_ideje_hogy_a_vagyonosabb_emberek_rajojjenek_van_tarsadalmi_felelosseguk","timestamp":"2020. július. 11. 11:30","title":"Pálinkás József: Itt az ideje, hogy a vagyonosabb emberek rájöjjenek, van társadalmi felelősségük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ef6c3-4a6f-4c25-9121-96ec33fcbc9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A népszerű kormányzót üzletemberek megöletésével vádolják.","shortLead":"A népszerű kormányzót üzletemberek megöletésével vádolják.","id":"20200711_Ezrek_tuntettek_Oroszorszagban_a_letartoztatott_kormanyzo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ef6c3-4a6f-4c25-9121-96ec33fcbc9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b68a6f-0deb-422c-a754-a29d60ecc23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Ezrek_tuntettek_Oroszorszagban_a_letartoztatott_kormanyzo_miatt","timestamp":"2020. július. 11. 17:25","title":"Ezrek tüntettek Oroszországban a letartóztatott kormányzó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaba4a5-23e6-43e6-a01a-57e48a492c21","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egyértelmű fölénnyel nyerte a lengyel elnökválasztás első fordulóját a hivatalban lévő államfő, ám nem zárható ki, hogy akkori, 2,5 millió szavazatnyi előnye most vasárnapra eltűnik. Ennek megfelelően a kampány vége rendesen undorító is lett.","shortLead":"Egyértelmű fölénnyel nyerte a lengyel elnökválasztás első fordulóját a hivatalban lévő államfő, ám nem zárható ki...","id":"20200711_Lengyel_elnokvalasztas_hajszalon_mulhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baaba4a5-23e6-43e6-a01a-57e48a492c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3622668f-c848-4ebc-9dc5-cb1d86fd577c","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Lengyel_elnokvalasztas_hajszalon_mulhat","timestamp":"2020. július. 11. 15:30","title":"Végjáték Varsóban: hajszálon múlhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Stone-nak a jövő héten kellett volna bevonulnia.","shortLead":"Roger Stone-nak a jövő héten kellett volna bevonulnia.","id":"20200711_Trump_kegyelem_Roger_Stone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3a3e5d-6567-4108-a444-7701e1418115","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Trump_kegyelem_Roger_Stone","timestamp":"2020. július. 11. 12:07","title":"Trump kegyelmet adott és megmentette régi barátját a börtöntől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","shortLead":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","id":"20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1ec05c-95ed-4722-89fa-7190560a5496","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","timestamp":"2020. július. 12. 10:00","title":"Kocsis: A pedofil bűncselekménynél már a gondolatot is büntetni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok jellemzően 30 Celsius-fok alatt maradnak.","shortLead":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok...","id":"20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27beb0be-7caa-473d-bc77-2876da04653c","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","timestamp":"2020. július. 13. 05:35","title":"Újabb hidegfront jön a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]