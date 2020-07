Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint a koronavírus-gyógyszert és a kór elleni vakcinát azoknak kell megkapniuk, akiknek a legnagyobb szükségük van rá – és nem azoknak, akik a legtöbbet fizetik értük.","shortLead":"Bill Gates szerint a koronavírus-gyógyszert és a kór elleni vakcinát azoknak kell megkapniuk, akiknek a legnagyobb...","id":"20200714_bill_gates_koronavirus_jarvany_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c3a86-7417-405c-8754-0d2d66c40bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_bill_gates_koronavirus_jarvany_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. július. 14. 08:03","title":"Bill Gates figyelmeztet: ha a piac dönt a koronavírus-gyógyszerről, az katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f4968-593f-4c0e-ad69-0182f52b4d3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 63. évében kedd reggel elhunyt Gyekiczki András szociológus, jogász, a Mazsihisz Magyar Zsidóságért díjának kitüntetettje.","shortLead":"Életének 63. évében kedd reggel elhunyt Gyekiczki András szociológus, jogász, a Mazsihisz Magyar Zsidóságért díjának...","id":"20200714_Elhunyt_Gyekiczki_Andras_szociologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f4968-593f-4c0e-ad69-0182f52b4d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6418fc18-0ec7-4f5f-90a7-7ba9d18079e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Elhunyt_Gyekiczki_Andras_szociologus","timestamp":"2020. július. 14. 17:38","title":"Elhunyt Gyekiczki András szociológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Anna and the Barbies is megérezte a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a tartalékait éli fel a zenekar.","shortLead":"Az Anna and the Barbies is megérezte a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a tartalékait éli fel a zenekar.","id":"20200713_Pasztor_Anna_futballmerkozes_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d29f9c-8a70-43a2-9cde-87f4949f1a2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Pasztor_Anna_futballmerkozes_koncert","timestamp":"2020. július. 13. 13:02","title":"Pásztor Anna: Igazságtalan, hogy koncertet nem lehet rendezni ott, ahol futballmérkőzést igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp látja.\r

\r

","shortLead":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp...","id":"20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eff3512-2ed3-4567-85aa-7b57429054d2","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","timestamp":"2020. július. 15. 09:14","title":"Nagy Feró: Nem tehetjük meg a közönséggel, hogy veszélynek tesszük ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrautó gázolt el egy nőt Tokajban, aki kiszaladhatott a járőrök autója elé.","shortLead":"Rendőrautó gázolt el egy nőt Tokajban, aki kiszaladhatott a járőrök autója elé.","id":"20200713_Rendorauto_gazolas_Tokaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d883ef06-6a53-4993-8c42-71870f3322a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Rendorauto_gazolas_Tokaj","timestamp":"2020. július. 13. 11:57","title":"Rendőrautó gázolt el egy nőt Tokajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok hír, sűrű frissítések, kisebb-nagyobb melléfogások, szürkeség. Egyelőre ez jellemzi a robotok által gyártott híreket.","shortLead":"Sok hír, sűrű frissítések, kisebb-nagyobb melléfogások, szürkeség. Egyelőre ez jellemzi a robotok által gyártott...","id":"202028__szerkesztogep__negybetus_gond__hirstart__robotszoveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5e579a-67e0-4a76-a1f9-6064f72dafb6","keywords":null,"link":"/360/202028__szerkesztogep__negybetus_gond__hirstart__robotszoveg","timestamp":"2020. július. 14. 15:00","title":"Egyelőre nem sikersztori, ha mesterséges intelligencia szerkeszti a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2b7cbe-ec29-4ec6-b051-d3cda7c790bc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez az interjú 2020. március 24-én készült a most elhunyt Bogdán Lászlóval. Az egykor félelmetes hírű, mára irigyelt helyzetű, cigányok lakta baranyai falu, Cserdi polgármestere akkor arról beszélt, hogy a Fidesz a saját bázisának akar üzenni ebben a világtragédiában, a járványban is. ","shortLead":"Ez az interjú 2020. március 24-én készült a most elhunyt Bogdán Lászlóval. Az egykor félelmetes hírű, mára irigyelt...","id":"20200324_Bogdan_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2b7cbe-ec29-4ec6-b051-d3cda7c790bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9b053f-167a-4c33-ad7d-2d952931eead","keywords":null,"link":"/360/20200324_Bogdan_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. július. 14. 10:40","title":"Bogdán László emlékére: \"A politikusok maradjanak a seggükön\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már augusztustól szigoríthatják a rövid távú lakáskiadás szabályait, de a részletekről nem a parlamentben, hanem a városi közgyűlésekben fognak dönteni.","shortLead":"Már augusztustól szigoríthatják a rövid távú lakáskiadás szabályait, de a részletekről nem a parlamentben, hanem...","id":"20200713_torvenyjavaslat_onkormanyzatok_Airbnb_szallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d72c87-655a-41fa-9249-7612b936c703","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_torvenyjavaslat_onkormanyzatok_Airbnb_szallas","timestamp":"2020. július. 13. 15:28","title":"Elkészült a törvényjavaslat: az önkormányzatok dönthetnek az Airbnb sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]