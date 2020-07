Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni, hogy igencsak mélyen kell majd a pénztárcába nyúlni a mobilokért.","shortLead":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni...","id":"20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9316530-b439-481d-a446-80de03e4a0ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","timestamp":"2020. július. 08. 10:03","title":"Megnyomhatja a ceruzát a Samsung, az idei lehet az eddigi legdrágább Galaxy Note-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee8c84-cb12-4c8d-9d4e-d1c9d6ede370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartályautóból oszt vizet a Dunántúli Regionális Vízmű Siófok egy városrészében, aki pedig nem onnan kap vizet, azt arra kérik, hogy csak forralás után igyon belőle.","shortLead":"Tartályautóból oszt vizet a Dunántúli Regionális Vízmű Siófok egy városrészében, aki pedig nem onnan kap vizet, azt...","id":"20200707_ivoviz_Siofok_vizmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ee8c84-cb12-4c8d-9d4e-d1c9d6ede370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0464520-7a7a-43b6-aa1c-d4c3f9c3f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_ivoviz_Siofok_vizmu","timestamp":"2020. július. 07. 06:52","title":"Baj van az ivóvízzel Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök korábban kis megfázásként írta le a koronavírust.","shortLead":"A brazil elnök korábban kis megfázásként írta le a koronavírust.","id":"20200708_jair_bolsonaro_brazilia_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a6a4c1-aad6-4669-a35b-76dd545e5f03","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_jair_bolsonaro_brazilia_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 08. 09:11","title":"Először tagadta a koronavírus súlyosságát, most a hatástalan szert szedi rá Bolsonaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése szerint. Még jövőre sem érjük el azt a szintet, ahol 2019 legvégén álltunk.","shortLead":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése...","id":"20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b248e24-575e-4a5c-9b4a-e84c330bc69e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 12:24","title":"Európai Bizottság: Annál is nagyobb lesz az idei recesszió Európában, mint amit eddig várhattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak a Balaton és a Velencei-tó, hanem a Tisza-tó mellett is kétszámjegyű a kereslet növekedése.","shortLead":"Nemcsak a Balaton és a Velencei-tó, hanem a Tisza-tó mellett is kétszámjegyű a kereslet növekedése.","id":"20200707_toparti_nyaralok_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2749327-953a-4de4-a94a-0b647dcc2d08","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_toparti_nyaralok_ingatlan","timestamp":"2020. július. 07. 08:17","title":"Óriásit nőtt a tóparti nyaralók iránti kereslet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leghatékonyabb eszköz a hálapénz visszaszorítására a betegellátás színvonalának a növelése lenne egy közvélemény-kutatás szerint.","shortLead":"A leghatékonyabb eszköz a hálapénz visszaszorítására a betegellátás színvonalának a növelése lenne...","id":"20200707_halapenz_kutatas_pulzus_paraszolvencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828cbbf5-794d-4d0e-83c6-d96f54baa6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200707_halapenz_kutatas_pulzus_paraszolvencia","timestamp":"2020. július. 07. 13:34","title":"Felmérték, hogyan tűnhetne el a hálapénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig a magyarországi vendégéjszakák közel fele a fővárosban realizálódik.","shortLead":"Pedig a magyarországi vendégéjszakák közel fele a fővárosban realizálódik.","id":"20200708_Onti_a_milliardokat_a_kormany_a_turizmusba_de_Budapestnek_nem_jut_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3257a6d1-7986-4313-a638-5269dac0b366","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Onti_a_milliardokat_a_kormany_a_turizmusba_de_Budapestnek_nem_jut_penz","timestamp":"2020. július. 08. 08:11","title":"Önti a milliárdokat a kormány a turizmusba, de Budapestnek nem jut pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára is, mint eddig volt. Vagy mégsem?","shortLead":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára...","id":"20200706_Nagyitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd094192-05a0-40bf-9079-6506025397ef","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200706_Nagyitas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 13:06","title":" Így robbant be a nyár a koronavírus-járvány közben – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]