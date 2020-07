Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan vetélytársak, azért az Apple és a Samsung között több üzleti megállapodás is van. Csakhogy nem mindegyik alakul mindig a tervek szerint, és ilyenkor jöhet a büntetés.

","shortLead":"Bár hivatalosan vetélytársak, azért az Apple és a Samsung között több üzleti megállapodás is van. Csakhogy nem...","id":"20200719_apple_samsung_oled_panel_rendeles_karpotlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a000a534-9fc3-4449-a861-983478e2b31e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200719_apple_samsung_oled_panel_rendeles_karpotlas","timestamp":"2020. július. 19. 08:03","title":"295 milliárdos kártérítést gombolt le az Apple-ről a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A munka törvénykönyvétől való eltérés érdekében hozott veszélyhelyzeti rendelkezés miatt adtak be panaszt ellenzéki képviselők. Az Alkotmánybíróság szerint, mivel a veszélyhelyzet megszűnt nincs miről tárgyalni.","shortLead":"A munka törvénykönyvétől való eltérés érdekében hozott veszélyhelyzeti rendelkezés miatt adtak be panaszt ellenzéki...","id":"20200717_alkotmanybirosag_veszelyhelyzet_panasz_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298a75f-c546-4de2-9a8f-18ec5d296e09","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_alkotmanybirosag_veszelyhelyzet_panasz_munka","timestamp":"2020. július. 17. 17:48","title":"Az Ab nem foglalkozik a dolgozók jogainak szűkítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441b1590-00cf-4795-bc3a-93142d4405c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy dolgozott tovább, mintha mi sem történt volna.","shortLead":"Úgy dolgozott tovább, mintha mi sem történt volna.","id":"20200718_Elo_adasban_torott_le_egy_musorvezeto_foga_Ukrajnaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=441b1590-00cf-4795-bc3a-93142d4405c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5617856-4e4a-4f99-a3e9-20d30e8ad60e","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Elo_adasban_torott_le_egy_musorvezeto_foga_Ukrajnaban","timestamp":"2020. július. 18. 12:46","title":"Élő adásban törött le egy műsorvezető foga Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcdf60d-f6b2-4696-b38d-0abc60a2e40b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA hosszú évek óta dolgozik a James Webb űrtávcsövön. Mire végre sikerült eljutniuk oda, hogy felkészítsék az indulásra, beütött a koronavírus-járvány.","shortLead":"A NASA hosszú évek óta dolgozik a James Webb űrtávcsövön. Mire végre sikerült eljutniuk oda, hogy felkészítsék...","id":"20200717_nasa_james_webb_telescope_urtavcso_inditas_start","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dcdf60d-f6b2-4696-b38d-0abc60a2e40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08b02b4-a5dc-4580-b88c-5e2c979b959a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_nasa_james_webb_telescope_urtavcso_inditas_start","timestamp":"2020. július. 17. 14:03","title":"Bemondta a NASA, mikor lőhetik fel végre a Hubble utódjának szánt űrtávcsövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4893ce94-1650-4ce0-912e-f977457a6a3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F3-asok versenyén kifolyt olajfolt miatt a pálya bizonyos szakaszai még nem voltak éppen ideálisak.","shortLead":"Az F3-asok versenyén kifolyt olajfolt miatt a pálya bizonyos szakaszai még nem voltak éppen ideálisak.","id":"20200718_Az_idomero_elotti_harmadik_szabadedzest_Bottas_vitte_el_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4893ce94-1650-4ce0-912e-f977457a6a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabee01b-e5dc-4b31-890e-0295eb66f9e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Az_idomero_elotti_harmadik_szabadedzest_Bottas_vitte_el_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 18. 13:24","title":"Az időmérő előtti harmadik szabadedzést Bottas vitte el a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális társadalombiztosításra és egészségügyi ellátásra van szükség, és talán globális alapjövedelemre az ENSZ-főtitkár szerint.","shortLead":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális...","id":"20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd16e541-7e1e-438c-8ede-a73e2118be5e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","timestamp":"2020. július. 19. 08:16","title":"ENSZ-főtitkár: A karbonkibocsátást kellene megadóztatni, nem az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint az ellenzék tudatosan félremagyarázza az adatokat, amiket a tisztifőorvos adott ki a koronavírus járványról.","shortLead":"Az Emmi szerint az ellenzék tudatosan félremagyarázza az adatokat, amiket a tisztifőorvos adott ki a koronavírus...","id":"20200717_emmi_koronavirus_korhaz_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5493d3ca-4886-48a1-8d15-881b761031cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_emmi_koronavirus_korhaz_fertozes","timestamp":"2020. július. 17. 17:38","title":"Emmi: Nem igaz, hogy a betegek negyede kórházban fertőződött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsul a koronavírus terjedése globális szinten. Az USA-ban és Brazíliában tombol leginkább a járvány.","shortLead":"Gyorsul a koronavírus terjedése globális szinten. Az USA-ban és Brazíliában tombol leginkább a járvány.","id":"20200719_Naprolnapra_rekordot_dont_az_uj_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717b7874-197f-44c1-a16d-4d81bc203bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Naprolnapra_rekordot_dont_az_uj_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 19. 08:28","title":"Napról-napra rekordot dönt az új koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]