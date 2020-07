Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába csípnek meg egy fertőzöttet és szállnak rá egy másik emberre, a vírus attól még nem kerül át.","shortLead":"Hiába csípnek meg egy fertőzöttet és szállnak rá egy másik emberre, a vírus attól még nem kerül át.","id":"20200721_koronavirus_szunyogok_szunyogcsipes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df151c21-cc62-44f6-a9d2-540fb42b81ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_koronavirus_szunyogok_szunyogcsipes","timestamp":"2020. július. 21. 19:03","title":"Kutatás bizonyította, hogy a szúnyogok nem képesek terjeszteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem nélkül.","shortLead":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem...","id":"20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf0305-067e-405a-96b9-69a5fa3feff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","timestamp":"2020. július. 20. 15:17","title":"Már 376 ezer munkanélküli van Magyarországon, 176 ezren egy fillért sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista elnyerte a Gulbenkian-díjat, de azt mondja, az ezzel járó egymillió euró több pénz, mint amit el tud képzelni.","shortLead":"A klímaaktivista elnyerte a Gulbenkian-díjat, de azt mondja, az ezzel járó egymillió euró több pénz, mint amit el tud...","id":"20200721_Greta_Thunberg_kapott_egymillio_eurot_de_rogton_tovabb_is_adja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7eac03f-a320-45a2-8ada-e6279b1f2a8b","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Greta_Thunberg_kapott_egymillio_eurot_de_rogton_tovabb_is_adja","timestamp":"2020. július. 21. 09:19","title":"Greta Thunberg kapott egymillió eurót, de rögtön tovább is adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f513e1e5-c225-4e2c-b538-2106c7a07ace","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt esztendőkben egymást érték a pedofil botrányok, s ebből - egy Dél-Amerikából hazamenekített diplomata, Kaleta Gábor kapcsán - kijutott nekünk, magyaroknak is. A szexuális bűnelkövetőket amerikai és európai börtönökben is tanulmányozó pszichológus, Fiáth Titanilla, próbálja megválaszolni azt a kérdést, hogy ismerhetők fel a pedofilok, s mit is kezdhet velük a társadalom és a büntetésvégrehajtás.","shortLead":"Az elmúlt esztendőkben egymást érték a pedofil botrányok, s ebből - egy Dél-Amerikából hazamenekített diplomata, Kaleta...","id":"20200720_Fiath_Titanilla_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f513e1e5-c225-4e2c-b538-2106c7a07ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d7829-079d-4f59-895d-9656fd2a2b85","keywords":null,"link":"/360/20200720_Fiath_Titanilla_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 20. 19:52","title":"\"Kémiai kasztrációval sem jók a számok\" - Fiáth Titanilla szakpszichológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be61df5a-b9b5-4531-9615-afb3cd6bbfaa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf Pasta perfetto! című könyvéből egy friss tészta és padlizsán felhasználásával készült tésztaétel, a Scialatielli padlizsánraguval receptjét mutatjuk be.","shortLead":"A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf Pasta perfetto! című könyvéből...","id":"20200722_A_legfinomabb_olasz_tesztareceptek_Gennarotol_Scialatielli_padlizsanraguval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be61df5a-b9b5-4531-9615-afb3cd6bbfaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c24f8b-49fe-4969-abca-f07a46a7e01b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200722_A_legfinomabb_olasz_tesztareceptek_Gennarotol_Scialatielli_padlizsanraguval","timestamp":"2020. július. 22. 13:01","title":"A legfinomabb olasz tésztareceptek Gennarótól: Scialatielli padlizsánraguval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58cab96-36b7-4464-8c59-b8ae0424a0b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy, a Puskás Akadémia által a YouTube-on megosztott videofelvétel hátterében feltűnik az épülő „Ifjúsági Sportszálláshely”. Az akadémia első körben 1,5, aztán már 4 milliárd forint tao-támogatást kért és kapott rá, a belsejéről annyit tudni, hogy komoly wellness-részleget rendeltek hozzá.","shortLead":"Egy, a Puskás Akadémia által a YouTube-on megosztott videofelvétel hátterében feltűnik az épülő „Ifjúsági...","id":"20200722_A_felcsuti_akademia_veletlenul_videot_kozolt_4_milliard_forint_kozpenzbol_epulo_wellness_szallojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e58cab96-36b7-4464-8c59-b8ae0424a0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71197bc-0362-47de-9e20-05dddd9bf2cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_A_felcsuti_akademia_veletlenul_videot_kozolt_4_milliard_forint_kozpenzbol_epulo_wellness_szallojarol","timestamp":"2020. július. 22. 10:56","title":"A felcsúti akadémia véletlenül videót közölt 4 milliárd forint közpénzből épülő wellness szállójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","shortLead":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","id":"20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3793e70-64b8-447b-87cc-4104efa7bb67","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","timestamp":"2020. július. 22. 05:00","title":"Trump lassan hozzászokik ahhoz, hogy maszkot hordjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybevétel hiányzott az idei futamon.","shortLead":"A jegybevétel hiányzott az idei futamon.","id":"20200720_Magyar_Nagydij_forma1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d487a51-0fb4-49f3-a520-06ff1bf83fe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Magyar_Nagydij_forma1","timestamp":"2020. július. 20. 20:56","title":"3 milliárd forint kieséssel járhatott az idei Magyar Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]