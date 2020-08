Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kongresszus trösztellenes bizottságának egyik tagja egy 2012-es e-maillel szembesítette Mark Zuckerberget. A Facebook-vezér az Instagram felvásárlása kapcsán írt arról, hogy egyszer a Google-t is meg lehetne szerezni.","shortLead":"Az amerikai kongresszus trösztellenes bizottságának egyik tagja egy 2012-es e-maillel szembesítette Mark Zuckerberget...","id":"20200806_mark_zuckerberg_facebook_google_felvaslarlas_meghallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b7013b-e3b3-4d99-a2c8-93223d01fa2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_mark_zuckerberg_facebook_google_felvaslarlas_meghallgatas","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:33","title":"„Vicceltem” – mondta Mark Zuckerberg arról, hogy megvenné a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91942f1d-2138-4949-89fe-6381b107b5a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az óceánokba érkező műanyaghulladék mennyisége 2029-ben érheti el a csúcspontját. Jelenleg nagyjából 399 ezer tonnányi úszik rajtuk és bennük.","shortLead":"Az óceánokba érkező műanyaghulladék mennyisége 2029-ben érheti el a csúcspontját. Jelenleg nagyjából 399 ezer tonnányi...","id":"20200806_viz_ocean_muanyag_mikromuanyag_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91942f1d-2138-4949-89fe-6381b107b5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b0e2b3-04c8-43a5-be92-eb158421d62b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200806_viz_ocean_muanyag_mikromuanyag_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:32","title":"Nem sokat ér, ha csak az óceánok felszínéről szedik le a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d522197f-b277-42cf-94f3-03d98b0d22b2","c_author":"","category":"kultura","description":"A tavalyi Nagy-Szín-Pad nyertes zenekar Leszel-e még? című dalához forgatott videót. A történet két főszerepét a Balázs Béla-díjas Dér András és felesége, Dér Denisa színésznő alakítja.



","shortLead":"A tavalyi Nagy-Szín-Pad nyertes zenekar Leszel-e még? című dalához forgatott videót. A történet két főszerepét a Balázs...","id":"20200806_Leszele_meg__Uj_klippel_jelentkezik_a_USEME","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d522197f-b277-42cf-94f3-03d98b0d22b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606ec62a-2ce4-4d7f-9f89-d89de58a31b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Leszele_meg__Uj_klippel_jelentkezik_a_USEME","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:20","title":"„Leszel-e még?” – USEME-klippremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8955c4bc-af80-480a-a31d-924334d662ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Körülbelül egymillió, egy centiméternél nagyobb hulladék kering Föld körüli pályán. ","shortLead":"Körülbelül egymillió, egy centiméternél nagyobb hulladék kering Föld körüli pályán. ","id":"20200806_Nappal_is_eszlelheto_a_Foldrol_az_urszemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8955c4bc-af80-480a-a31d-924334d662ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ff4e40-db24-4f4a-8dd8-f49c09399b45","keywords":null,"link":"/zhvg/20200806_Nappal_is_eszlelheto_a_Foldrol_az_urszemet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:04","title":"Már nappal is észlelhető a Földről az űrszemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ada2ec4-cdb7-4c90-8885-c9718631ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az idei Note-széria legerősebb változatából, a Note20 Ultrából csak 5G-s változatot készített. Ezt néztük meg a bemutató után.","shortLead":"A Samsung az idei Note-széria legerősebb változatából, a Note20 Ultrából csak 5G-s változatot készített. Ezt néztük meg...","id":"20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_foto_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ada2ec4-cdb7-4c90-8885-c9718631ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941fdbcd-b9dd-452d-b889-1c52bae3f72b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_foto_video","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:03","title":"Kézbe vettük a Samsung új csúcsmobilját, a Galaxy Note20 Ultrát – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884777bc-f50e-4862-a440-5d978d6e6353","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Siófok, Balatonfüred és Hévíz volt a legnépszerűbb.\r

","shortLead":"Siófok, Balatonfüred és Hévíz volt a legnépszerűbb.\r

","id":"20200806_Szallas_foglalas_Balatonnal_foszezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=884777bc-f50e-4862-a440-5d978d6e6353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c490a8-306a-4c6a-96e5-3339b5554f4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_Szallas_foglalas_Balatonnal_foszezon","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:39","title":"Minden harmadik szállást a Balatonnál foglalták le a főszezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f6189d-a838-44bd-b21c-75accd999cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember jutott be Magyarországra az ide tartó menekültek közül.","shortLead":"Egy ember jutott be Magyarországra az ide tartó menekültek közül.","id":"20200806_hatarzar_roszke_kerites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f6189d-a838-44bd-b21c-75accd999cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce365fa5-3fc7-4719-9582-f83b6381eec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_hatarzar_roszke_kerites","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:02","title":"A föld alatt is megerősítik a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fogvatartási körülmények ellen tiltakozva éhségsztrájkba kezdtek a nyírbátori idegenrendészeti fogdán tartott külföldiek. A Helsinki Bizottság szerint olyan embereket is fogva tartanak Nyírbátorban, akiknek magyar családjuk van.","shortLead":"A fogvatartási körülmények ellen tiltakozva éhségsztrájkba kezdtek a nyírbátori idegenrendészeti fogdán tartott...","id":"20200805_ehsegsztrajk_nyirbator_kulfoldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de544c2a-464d-4dce-9b67-75832df35079","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_ehsegsztrajk_nyirbator_kulfoldi","timestamp":"2020. augusztus. 05. 18:13","title":"Éhségsztrájkba kezdett több tucat külföldi Nyírbátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]