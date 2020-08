Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyümölcsösökben jóllaknak, a partra inni járnak, csak Balatonszepezden négy-öt konda lehet.","shortLead":"A gyümölcsösökben jóllaknak, a partra inni járnak, csak Balatonszepezden négy-öt konda lehet.","id":"20200810_vaddnisznok_strand_balatonpart_balatonszepezden_45_konda_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d47600c-8e9c-4c3d-bdb7-84452587d442","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_vaddnisznok_strand_balatonpart_balatonszepezden_45_konda_lehet","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:43","title":"A frászt hozzák a Balaton-partiakra a strandra járó vaddisznók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca74376c-6719-4688-87d7-5ba0b147adcc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első átültetés megváltoztatta a nő életét, tavaly azonban elkezdett hegesedni az arca, így meg kellett ismételni az operációt. ","shortLead":"Az első átültetés megváltoztatta a nő életét, tavaly azonban elkezdett hegesedni az arca, így meg kellett ismételni...","id":"20200810_Ismetelt_arcatultetesen_esett_at_egy_amerikai_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca74376c-6719-4688-87d7-5ba0b147adcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c569b013-bfbf-4591-9a46-0429393a5921","keywords":null,"link":"/elet/20200810_Ismetelt_arcatultetesen_esett_at_egy_amerikai_no","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:57","title":"Ismételt arcátültetésen esett át egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1275e7b7-33ba-490a-af07-aaa9be913ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már gőzerővel dolgoznak a 2021-es Sziget Fesztivál szervezésén - mondta a hvg.hu-nak adott videóinterjújában Kádár Tamás, a Sziget Zrt. ügyvezetője. Ma lenne egyébként a fesztivál utolsó előtti napja a Hajógyári-szigeten.","shortLead":"Már gőzerővel dolgoznak a 2021-es Sziget Fesztivál szervezésén - mondta a hvg.hu-nak adott videóinterjújában Kádár...","id":"20200810_Kadar_Tamas_sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1275e7b7-33ba-490a-af07-aaa9be913ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2b696f-5b55-426c-9aee-2bfcf1f8e068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Kadar_Tamas_sziget","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:05","title":"Kádár Tamás: Arra készülünk, hogy jövőre lesz fesztiválszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondják, nem szeretnék gátolni az országos ellenzéki összefogást, de nekik Göd az első. A városban április óta áll a bál az ellenzéki pártok és szintén ellenzéki, momentumos polgármester között.","shortLead":"Azt mondják, nem szeretnék gátolni az országos ellenzéki összefogást, de nekik Göd az első. A városban április óta áll...","id":"20200810_god_ellenzeki_pepatvar_dk_felfuggesztett_parttagsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f3a00-749f-411b-be5d-297b08cc07ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_god_ellenzeki_pepatvar_dk_felfuggesztett_parttagsag","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:56","title":"Felfüggesztette párttagságát három gödi DK-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóúton is közel egy órát kell várakozni az M1-es felé.","shortLead":"Az M0-s autóúton is közel egy órát kell várakozni az M1-es felé.","id":"20200810_Otkilometeres_a_dugo_az_M3ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e204d47-c5c9-4fa7-97f8-922adc87fc1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_Otkilometeres_a_dugo_az_M3ason","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:11","title":"Öt kilométeres a dugó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film várhatóan ősszel érkezik a mozikba. ","shortLead":"A film várhatóan ősszel érkezik a mozikba. ","id":"20200810_dogos_elozetes_erkezett_a_Wonder_Woman_1984hez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79a0a97-6a33-4607-8307-5714642cb29c","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_dogos_elozetes_erkezett_a_Wonder_Woman_1984hez","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:56","title":"Dögös előzetes érkezett a Wonder Woman 1984-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban a milliárdos portfóliójában. ","shortLead":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban...","id":"20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9886b4c5-fdd9-43c0-aac4-f5e92fd4972a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:29","title":"Luxusbútorokon kaszált óriásit Warren Buffet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c68729-eca5-4b11-94e3-c7cff2fb052a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb labdarúgó-válogatott, illetve az európai kupaporondon érdekelt szerb klubcsapatok.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb...","id":"20200809_Magyarorszagra_koltozik_a_szerb_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c68729-eca5-4b11-94e3-c7cff2fb052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b805e05-679e-4e86-8b2d-54b850e41295","keywords":null,"link":"/sport/20200809_Magyarorszagra_koltozik_a_szerb_foci","timestamp":"2020. augusztus. 09. 22:20","title":"Magyarországra költözik a szerb foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]