Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910","c_author":"Nissan","category":"brandcontent","description":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg elektronikus kütyü és vezetőtámogató rendszer, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ha szétnéz az autószalonok kínálatában. De mi alapján és hogyan válasszunk autót, ha számunkra a család, a környezetvédelem, a stílus vagy épp a megbízhatóság az első? Az alábbiakban adunk néhány tanácsot a különféle csoportokba sorolható sofőrök számára. ","shortLead":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg...","id":"20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b435c-a58e-4900-b45a-c8c20b4e2ec3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:30","title":"Gyors, takarékos vagy környezettudatos: melyik az Önhöz leginkább passzoló autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cd1dfc-b0dc-4307-a57e-9abbc8bc0225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A floppy-lemezek nem csak régiek, de biztonságosak is. Ezért sem véletlen, hogy a Boeing ilyen adathordozók segítségével frissíti néhány régi utasszállítójának fedélzeti szoftverét.","shortLead":"A floppy-lemezek nem csak régiek, de biztonságosak is. Ezért sem véletlen, hogy a Boeing ilyen adathordozók...","id":"20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7cd1dfc-b0dc-4307-a57e-9abbc8bc0225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f441f-b834-4b8b-a365-76dc96fd9c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:03","title":"Még mindig floppy-lemezekkel frissítik a Boeing 747-eseket, 8 darab kell 28 naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás sokkoló következményeket helyez kilátásba: 2035-re akár teljesen elolvadhat az északi-sarki jégtakaró.","shortLead":"Egy új kutatás sokkoló következményeket helyez kilátásba: 2035-re akár teljesen elolvadhat az északi-sarki jégtakaró.","id":"20200812_2035ra_teljesen_elolvadhat_az_Eszakisark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68b90b2-ca33-46d7-91ed-b0270333bc3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200812_2035ra_teljesen_elolvadhat_az_Eszakisark","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:58","title":"2035-re teljesen elolvadhat az északi-sarki jégtakaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lőtérrel is rendelkező sportlétesítményekből többek közt Kecskeméten és Pécsen is lesz egy.","shortLead":"A lőtérrel is rendelkező sportlétesítményekből többek közt Kecskeméten és Pécsen is lesz egy.","id":"20200812_honvedelmi_sportkozpont_magyar_kormany_simicsko_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e866dce6-6445-4337-9f61-87eb5f717999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_honvedelmi_sportkozpont_magyar_kormany_simicsko_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:16","title":"Még 11 honvédelmi sportközpontot épít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óvodás kisgyereknek és egy bölcsődei dolgozónak is pozitív lett a koronavírustesztje Pápán. Az érintett intézményeket bezárták és fertőtlenítik.","shortLead":"Egy óvodás kisgyereknek és egy bölcsődei dolgozónak is pozitív lett a koronavírustesztje Pápán. Az érintett...","id":"20200811_Papa_ovoda_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd59ded-857a-46ed-bfbb-e750977ca5f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Papa_ovoda_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:49","title":"Megfertőződött Pápán egy kisgyerek, bezárták az óvodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre az Egyesült Államoknak nincs rálátása és erői sincsenek jelen.","shortLead":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre...","id":"20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8547d24d-18d2-4f5c-b605-4ad248509d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:57","title":"Az Iszlám Állam feltámadása fenyeget Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2865c75f-2ad4-46e0-bcdf-0bc785c74f31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmaradt fesztiválszezon miatt óvatosak a tulajdonosok.","shortLead":"Az elmaradt fesztiválszezon miatt óvatosak a tulajdonosok.","id":"20200813_Annyival_tamogatja_a_kormany_a_fesztivalszektort_mint_amennyi_csak_a_Sziget_profitja_volt_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2865c75f-2ad4-46e0-bcdf-0bc785c74f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5228cfa1-fd56-4cb3-8749-d9f1362ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Annyival_tamogatja_a_kormany_a_fesztivalszektort_mint_amennyi_csak_a_Sziget_profitja_volt_tavaly","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:21","title":"Nem nyúltak a Sziget 700 milliós profitjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","shortLead":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","id":"20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a51d6b0-5a10-4882-a28e-9dfee6c97168","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:30","title":"A Semmelweis szakértője szerint nem szabad nyáron evés után egyből fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]