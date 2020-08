Hogan kereskedelmi biztos távozása csapás az Európai Bizottságra. Az ír politikus az egyik legtapasztaltabb ember volt a testületben, ahol korábban az agrárügyek biztosaként bizonyított – mielőtt egy botrány miatt távozásra kényszerült. Nagy szükség is van ilyen tapasztalt biztosra, hiszen az USA majdnem nyíltan kereskedelmi háborút folytat az Európai Unióval szemben. Az Európában turnézó kínai külügyminiszter ezért is ajánlgat valamiféle együttműködést Trumppal szemben. Csakhogy az EU és Peking kapcsolata sem felhőtlen. Épp Phil Hogannek kellett volna sikerre vinnie a külföldi befektetésekkel kapcsolatos szerződést Kínával. A most távozó biztos Japánnal kötött kereskedelmi egyezményt és a Mercosurral, a dél-amerikai államok blokkjával, és kulcsszerepe van abban is, hogy a távozó britekkel jó alku szülessen. Hol talál hasonló embert Ursula von der Leyen?

Nem a nemzetiség, a szakértelem számít

A bizottság elnöke mindenekelőtt profi kereskedelmi biztost keres, aki tapasztalt és képes megfelelni a kihívásoknak. Nagy kérdés, hogy az írek tudnak-e Phil Hoganhez hasonló jelöltet állítani? Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke hangsúlyozta: fő az, hogy jó kereskedelmi biztost találjunk, a nemzetisége másodlagos. Lange szerint van egy jó ír jelölt, David O'Sullivan, aki korábban az EU washingtoni nagykövete volt, és szakértőnek számít kereskedelmi kérdésekben. Csakhogy ehhez az kellene, hogy az ír kormány jelölje is őt. Ha mást jelöl, akkor annak más portfoliót kell kapnia, vagyis Ursula von der Leyennek fel kell forgatnia az egy évvel ezelőtt nagy nehezen összeállt bizottságot.

A német elnöknek volt ideje ezen töprengeni, mert Phil Hogan korábban közölte: fontolgatja, hogy megpályázza a WTO (Kereskedelmi Világszervezet) vezetői posztját. Aztán visszalépett, de a probléma megmaradt: hogy találjanak megfelelő embert a helyettesítésére?

Dombrovskis a helyettes, aki utód is lehet

Lettország egykori kormányfője, a bizottság alelnöke már akkor bejelentkezett Phil Hogan posztjára, amikor az ír biztos még a WTO-val kacérkodott. Most Ursula von der Leyen őt bízta meg azzal, hogy vegye át a kereskedelmi portfóliót is. Nem kizárt, hogy ő lehet az utód, de ehhez az kell, hogy Berlin és Párizs támogassa őt, és az írek elfogadjanak egy másik, kisebb súlyú posztot a bizottságon belül. Ursula von der Leyennek tehát egyszerre kell politikai és szakmai problémát megoldania, hogy új kereskedelmi biztost találjon, aki helyt tud állni az USA és Kína kőkemény megbízottaival szemben.

Az ír sajtó ugyanakkor már arról ír: a dublini kormány Leo Varadkar miniszterelnök-helyettest vagy Simon Coveney külügyminisztert jelöli a tisztség betöltésére, de Mairead McGuinness európai parlamenti alelnök és Enda Kenny volt miniszterelnök neve is szóba került.

Hogan szerdán este jelentette be, hogy benyújtotta lemondását, miután vasárnap nyilvánosságra hozott közleményében ismételten bocsánatot kért azért, hogy nem tartotta be az egészségügyi szabályokat. Korábban az ír kabinet elhatárolódott a biztostól, amiért a korlátozások dacára részt vett az ír parlament golfegyesületének vacsorarendezvényén, amely nem felelt meg az egészségügyi előírásoknak, továbbá közfelháborodást is keltett országában. Az ír egészségügyi minisztérium emellett azt veti Hogan szemére, hogy a beutazását követően Írországban tett útjaival további járványügyi intézkedéseket, így karantén-előírásokat is megszegett.