Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","shortLead":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","id":"20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284118a-1aef-4f6d-a762-236db903ac77","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:35","title":"Keresik a férfit, aki kamu mesékkel csalt ki pénzt többektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint Magyarország kivár. ","shortLead":"A jelek szerint Magyarország kivár. ","id":"20200826_Kasler_Magyarorszagra_csak_akkor_kerul_vakcina_ha_kesoi_szovodmenyeket_sem_okoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b2fbe1-b52d-43d4-a6bd-92ecef4f49d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Kasler_Magyarorszagra_csak_akkor_kerul_vakcina_ha_kesoi_szovodmenyeket_sem_okoz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:13","title":"Kásler: Magyarországra csak akkor kerül vakcina, ha késői szövődményeket sem okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25398817-9d73-4c2c-8551-842fab8f5804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak az emberekre veszélyes az új kórokozó.","shortLead":"Egy új kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak az emberekre veszélyes az új kórokozó.","id":"20200825_Veszelyeztetett_allatfajokra_is_veszelyes_lehet_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25398817-9d73-4c2c-8551-842fab8f5804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3119248e-d0c7-4e4a-b052-f50d382c5071","keywords":null,"link":"/zhvg/20200825_Veszelyeztetett_allatfajokra_is_veszelyes_lehet_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:05","title":"Veszélyeztetett állatfajok is kitettek lehetnek a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","id":"20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b557cdb-3347-41cd-abde-ed2d76bc3ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:55","title":"Kásler: A járványadatok alapján hagyományos módon kezdődhet az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11e2082-9f12-47eb-8270-1c74afd5ba30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megsokszorozódtak a tengerjogi viták a térségben, elsősorban az elmúlt években feltárt földgázmezők miatt.","shortLead":"Megsokszorozódtak a tengerjogi viták a térségben, elsősorban az elmúlt években feltárt földgázmezők miatt.","id":"20200826_torok_gorog_foldgaz_foldkozi_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11e2082-9f12-47eb-8270-1c74afd5ba30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d3a78b-fa1a-4c2d-bc71-45094ce8f0e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_torok_gorog_foldgaz_foldkozi_tenger","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:05","title":"Közös hadgyakorlattal üzennek Erdogannak a görögök, a ciprusiak, a franciák és az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztráliában több mint tíz tonna hajat gyűjtöttek össze erre a célra.","shortLead":"Ausztráliában több mint tíz tonna hajat gyűjtöttek össze erre a célra.","id":"20200826_Emberi_hajjal_probaljak_megtisztitani_az_olajtol_a_mauritiusi_vizeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036ac06-0042-4aa2-bc7d-3e0636bfece3","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Emberi_hajjal_probaljak_megtisztitani_az_olajtol_a_mauritiusi_vizeket","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:37","title":"Emberi hajjal próbálják megtisztítani az olajtól a mauritiusi vizeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin focista kedd délután közölhette döntését a klub vezetésével.","shortLead":"Az argentin focista kedd délután közölhette döntését a klub vezetésével.","id":"20200825_messi_barcelona_inter_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c823fc-4198-4e14-a8c6-f3b6815408a2","keywords":null,"link":"/sport/20200825_messi_barcelona_inter_atigazolas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:08","title":"Sajtóértesülések szerint Messi már biztosan menni akar Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8925a637-6ecc-4490-a0f3-e46c5eec4fce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Legközelebb két év múlva próbálkozhat.","shortLead":"Legközelebb két év múlva próbálkozhat.","id":"20200826_mark_david_chapman_john_lennon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8925a637-6ecc-4490-a0f3-e46c5eec4fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab7a2b-cd06-49d0-8ba6-94c08c68ce0d","keywords":null,"link":"/elet/20200826_mark_david_chapman_john_lennon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:42","title":"Tizenegyedszerre sem engedték szabadon John Lennon gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]