Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51b9bd70-5ead-483b-820e-337e640422fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aláírók szerint a Széttörve negatív és hamis képet fest a disszociatív identitászavarban szenvedőkről.","shortLead":"Az aláírók szerint a Széttörve negatív és hamis képet fest a disszociatív identitászavarban szenvedőkről.","id":"20200624_Peticio_Netflix_Szettorve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51b9bd70-5ead-483b-820e-337e640422fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b5c7f-2515-4b4e-bc4d-86566c2d7bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Peticio_Netflix_Szettorve","timestamp":"2020. június. 24. 11:04","title":"Petícióban követelik, hogy vegyen le egy filmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","shortLead":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","id":"20200625_kotelen_svajci_akrobata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5618aa82-2dec-4173-9136-29cbeeeb330a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_kotelen_svajci_akrobata","timestamp":"2020. június. 25. 11:44","title":"3000 méter magasan, egy sífelvonó kötelén sétált és biciklizett a svájci akrobata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b24e7-8619-4ab5-a5ba-467a069426a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Épp Washingtonba tartott a koszovói elnök, amikor a hágai különleges ügyészség közölte, hogy vádat emel ellene.","shortLead":"Épp Washingtonba tartott a koszovói elnök, amikor a hágai különleges ügyészség közölte, hogy vádat emel ellene.","id":"20200625_Haborus_bunok_koszovo_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60b24e7-8619-4ab5-a5ba-467a069426a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ade5df-7885-4393-bf3e-9a5d0b404619","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_Haborus_bunok_koszovo_elnok","timestamp":"2020. június. 25. 05:08","title":"Háborús bűnök miatt emeltek vádat a koszovói elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szerdán csupán 22 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok, addig csütörtökön már 80-nál is többet.","shortLead":"Míg szerdán csupán 22 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok, addig csütörtökön már 80-nál is többet.","id":"20200625_jarvany_horvatorszagj_fertozott_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97aa0d86-33a6-4750-8768-4d1bd5095dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_jarvany_horvatorszagj_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 13:20","title":"Újra megugrott a horvátországi fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b827f8-1b3c-4f67-874b-33a95d11c8c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már Magyarországon is rendelhető új prémium szabadidő-autó akkumulátora mostantól gyorsabban tölthető.","shortLead":"A már Magyarországon is rendelhető új prémium szabadidő-autó akkumulátora mostantól gyorsabban tölthető.","id":"20200625_felfrissult_a_2019es_ev_autoja_a_jaguar_ipace_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b827f8-1b3c-4f67-874b-33a95d11c8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4200ea-ebba-44f1-81ad-9d0e2e318252","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_felfrissult_a_2019es_ev_autoja_a_jaguar_ipace_villanyauto","timestamp":"2020. június. 25. 06:41","title":"Máris felfrissült a 2019-es Év Autója, a Jaguar I-Pace villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött az elmúlt évtizedek legdurvább válsága.","shortLead":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött...","id":"20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14a6b-8af4-40a2-98e5-09c39fced2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","timestamp":"2020. június. 24. 12:55","title":"Az államcsőd szélére került márciusban Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c9e534-a14b-48e4-9741-c13771c826e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újpalotai bevásárlóközpontot 600 embernek kellett elhagynia.\r

","shortLead":"Az újpalotai bevásárlóközpontot 600 embernek kellett elhagynia.\r

","id":"20200625_tuz_tuzoltok_asia_center","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29c9e534-a14b-48e4-9741-c13771c826e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de739507-1ccb-4e04-ba01-103c9b5807c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_tuz_tuzoltok_asia_center","timestamp":"2020. június. 25. 17:07","title":"Tűz miatt kiürítették az Asia Centert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad4813c-f573-4c4d-b508-dec378fcdf23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit szolgáltató összesen 16 filmet ítélt rasszistának, meg is jelölte őket.","shortLead":"A brit szolgáltató összesen 16 filmet ítélt rasszistának, meg is jelölte őket.","id":"20200624_Dzsungel_konyve_Kincsvadaszok_Sky_jeloles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad4813c-f573-4c4d-b508-dec378fcdf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5edf4db-9b4c-45ed-b37b-c4fe5da6ac30","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Dzsungel_konyve_Kincsvadaszok_Sky_jeloles","timestamp":"2020. június. 24. 17:11","title":"A dzsungel könyve és a Kincsvadászok is sértő lehet a Sky szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]