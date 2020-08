Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nemzetek Ligája: Újabb újonc került be Rossi keretébe
Legközelebb Törökországgal találkozik a nemzeti csapat. keretébe Ez a fedélzeti kamera éjjel is jól lát
Éjjel-nappal kiváló videófelvételeket és fotókat készít a Mio MiVue 795-ös fedélzeti kamera, s ez nem csak akkor hasznos, ha éppen valami baj történik, hanem arra is jó, hogy több emlék maradjon meg az utazások óráiról. Fa dőlt egy családra egy olasz kempingben, meghalt két kislány
Egy toszkán üdülőhelyen tomboló vihar csavart ki egy fát, amely a táborozókra dőlt. A YouTube letörölt 11,4 millió videót
Rekordot döntött a YouTube 2020 második negyedévében – legalábbis ami a videók törlését illeti. Washington Post: Le kell győzni Trumpot, ha a világ ragaszkodik a demokráciához
A jogállamiság ügye és Amerika helyzete elválaszthatatlanok egymástól, írja a vezető amerikai lap. demokráciához Révész: Hitlerrel Európáért
Bíró Lászlóból nem egy indulatos cigányozás jött elő, hanem náci volt. Miért higgyük el, hogy most demokrata? Vélemény.  Mostantól bejelentheti!  Ön is mobilozik lefekvés előtt? Egy kutatás szerint jobb, ha abbahagyja
Romolhat a spermiumok minősége azoknál a férfiaknál, akik lefekvés előtt tévét néznek vagy nyomkodják a mobiltelefonjukat – figyelmeztetnek brit kutatók.