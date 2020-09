Libanon lakosságának fele éhínséggel néz szembe az év végéig terjedő időszakban - figyelmeztet az ENSZ. A hatalmas bejrúti robbanás óriási rést ütött a kasszán is: az előtte is a csődközeli helyzetben levő Libanon ismét a fizetésképtelenség szélére sodródott. Ráadásul a hatalmas robbanás megsemmisített egy 120 ezer tonnás gabona tárolót is.

Oroszország már eddig is Libanon búzaimportjának a felét fedezte. Volt miből, hiszen az ezredforduló óta a búzatermés 30-ról 50 millió tonnára növekedett, sőt, a kiemelkedő években eléri a 80 millió tonnát is. Így lett Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, amelynek még egy nagy előnye van: viszonylag rövid szállítási távolsággal kell csak számolni. Franciaország is távolabb van, az USA, Kanada vagy Ausztrália pedig olyan messze, hogy árban nem versenyezhetnek az orosz búzával.

Oroszország több legyet is üt azzal, hogy a Közel-Kelet fő gabonaszállítója lett. Egyrészt ez évente mintegy 10 milliárd dollárt hoz az országnak. Másrészt lehetővé teszi a nyomásgyakorlást Moszkva számára - mutat rá a párizsi Le Figaro. Jó példa erre Egyiptom, amely régebben egyáltalán nem vett búzát Oroszországtól, de az ezredfordulótól fokozatosan függővé vált az orosz szállításoktól. Jelenleg a külföldi búza háromnegyed része Oroszországból érkezik. Amikor 2010-ben egyszer csak leállt az orosz búzaexport, a kenyér ára felszökött Egyiptomban. Mubarak addíg sziklaszilárdnak tartott rendszere aztán megingott, és az arab tavasz el is söpörte azt.

Az oroszok új célpontja Szaud-Arábia - írja a Le Figaro. A sivatagi királyság olajügyekben már rendszeresen paktál Putyinnal. Búzaimportjában az USA a meghatározó, de az oroszok elhatározták, hogy kiütik a nyeregből az amerikaikat. Ugyanezt tervezik Katarban is, mely Szaúd-Arábiához hasonlóan fizetőképes piac még akkor is, ha a kőolaj és a földgáz ára inkább lefelé tendál. Nigéria is a célkeresztben van, mert Afrika legnépesebb állama egyre kevésbé képes ellátni a polgárait. Az orosz exportkilátások viszont kedvezőek. A tervek szerint évi 100 millió tonnára emelik az éves búzatermést, és ennek jórésze exportra mehet.

Putyin pedig ily módon növelheti Oroszország befolyását a Közel-Keleten és Afrikában, ahol korábban csak fegyvereire volt kereslet, de most a gyors népszaporulat miatt az orosz búza a gazdasági - politikai stabilitás megőrzésének fontos garanciája lehet.