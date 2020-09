Véget nem érő kocsisor a Disney World előtt – most azonban ételre várnak az emberek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d557850-4714-4343-8ff1-60fe3fc80404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.","shortLead":"Az elmúlt napon 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.","id":"20200913_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d557850-4714-4343-8ff1-60fe3fc80404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89869ebc-46a5-4e8e-8599-7894e216e63a","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:32","title":"Négy újabb halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készüljünk fel arra, hogy a megbetegedések száma tovább fog nőni, de a sikerességet a megmentett életek számában lehet majd lemérni. Minden országban emelkedni fog a betegek száma, a jól védekező országokban viszont a kormányok meg fogják tudni védeni az emberek életét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az m1-en sugárzott interjújában. Megerősítette, hogy amíg nem kezd jelentősen emelkedni a halálesetek száma, fel sem merül az iskolák bezárása. ","shortLead":"Készüljünk fel arra, hogy a megbetegedések száma tovább fog nőni, de a sikerességet a megmentett életek számában lehet...","id":"20200912_Orban_Viktor_nyilatkozik_az_m1en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437ac75f-7a69-4ada-b25b-186aa69af2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Viktor_nyilatkozik_az_m1en","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:07","title":"Orbán Viktor: Nem állhat le az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják meg őket. Volt, hogy a delfinek eltörték a kormánylapátot, és már sérülést is okoztak embernek. ","shortLead":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják...","id":"20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada7b5d5-92d2-4ad8-a8c4-1b2eb7c6b2db","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:23","title":"Kardszárnyú delfinek támadják a hajókat a spanyol partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lényegileg, filozófiáját tekintve másképp képzelik el az oktatást a kuratórium tagjai, mondta a Nemzeti Színház igazgatója. ","shortLead":"Lényegileg, filozófiáját tekintve másképp képzelik el az oktatást a kuratórium tagjai, mondta a Nemzeti Színház...","id":"20200914_Bayer_Show_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd8c590-443a-4a38-aa3f-e9269aefd545","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Bayer_Show_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:07","title":"Vidnyánszky Attila: Büszke, egyenes gerincű embereket kell képeznünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa6a5e6-202a-4758-b550-8367f63a584e","keywords":null,"link":"/elet/20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 18:59","title":"Így pöfögött keresztül a Pilisen a nosztalgiavonat (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","shortLead":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","id":"20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6c3e66-359e-4473-9dd2-9dbcb5f8910c","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:05","title":"Harminc fokos lehűlésre számíthatunk egyetlen hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40","c_author":"Donáth Anna","category":"360","description":"Az ellenzéknek koncepciót kell kidolgoznia arról, hogyan képzeli el a demokráciát és a jogállamot, tartalmilag kell tisztáznia, mitől lesz igazságos és fair a választás, valódi az országgyűlés és alkotmánybíróság. Ez viszont nem megy közös értékkészlet kidolgozása nélkül – érvel a Momentum Mozgalom európai parlamenti képviselője. Vélemény.\r

","shortLead":"Az ellenzéknek koncepciót kell kidolgoznia arról, hogyan képzeli el a demokráciát és a jogállamot, tartalmilag kell...","id":"20200914_Donath_Anna_A_NERben_a_demokracia_csak_egy_szindarab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6838fc-9988-49fe-8e5f-0660267eb8ee","keywords":null,"link":"/360/20200914_Donath_Anna_A_NERben_a_demokracia_csak_egy_szindarab","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:00","title":"Donáth Anna: A NER-ben a demokrácia csak egy színdarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független képviselő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert gyanúja szerint az érintett településeken \"irányítottan és összehangolt magatartással korlátozták a versenyt\". ","shortLead":"Hadházy Ákos független képviselő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert gyanúja szerint az érintett...","id":"20200914_Nyomozas_rendorseg_fidesz_Szabo_Zsolt_kozbeszerzes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4685e-dca9-47a9-b843-f6ef3773a0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Nyomozas_rendorseg_fidesz_Szabo_Zsolt_kozbeszerzes_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:43","title":"Nyomozást rendelt el a rendőrség a fideszes Szabó Zsolt körzetének közbeszerzései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]