[{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az UNICEF egy korábbi jelentése szerint az afrikai országban minden negyedik lány és minden tizedik fiú szexuális erőszak áldozata lesz.","shortLead":"Az UNICEF egy korábbi jelentése szerint az afrikai országban minden negyedik lány és minden tizedik fiú szexuális...","id":"20200917_nemi_eroszak_nigeria_kasztralas_kivegzes_halalbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f432ad-e3a7-4614-a0bd-7699d07a72c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_nemi_eroszak_nigeria_kasztralas_kivegzes_halalbuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 17. 19:40","title":"Mostantól kasztrálják, majd kivégzik a nemi erőszaktevőket egy nigériai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b080cb-7b64-4a20-a207-bdc27835c737","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen leállítja a Nintendo a 3DS kézi játékkonzolok gyártását. A hír meglepetésként érte a rajongókat, akik először a cég japán weboldalán szembesülhettek a döntéssel.","shortLead":"Teljesen leállítja a Nintendo a 3DS kézi játékkonzolok gyártását. A hír meglepetésként érte a rajongókat, akik először...","id":"20200917_nintendo_3ds_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b080cb-7b64-4a20-a207-bdc27835c737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac01eae2-7424-48e0-b3c6-78a51e7bf9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_nintendo_3ds_jatekkonzol","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:03","title":"Lezárult egy korszak: nem gyártja többé a Nintendo a 3DS konzolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint, mivel a lakosság most sokkal kevésbé türelmes, és jóval kevésbé tartja be a járványügyi szabályokat.\r

","shortLead":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint...","id":"20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb00d8d0-1cc3-4939-b7f7-58465ca87300","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:27","title":"Kórházszövetség: Jóval nagyobb nyomás nehezedik most a kórházakra, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6356cbf4-9f35-454c-838b-a14ff902ba59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék sokszor éppen akkor mutat rá egy-egy szervezet gazdálkodási problémáira, amikor az vitába keveredik a hatalommal. Most épp az Színház- és Filmművészeti Egyetemről derítették ki, hogy gazdálkodásában tíz éve súlyos pénzügyi szabálytalanságok vannak. Az ÁSZ visszautasítja, hogy a kormány megrendelésére dolgozna.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék sokszor éppen akkor mutat rá egy-egy szervezet gazdálkodási problémáira, amikor az vitába...","id":"20200918_Sorra_szolal_meg_napi_politikai_ugyekben_az_Allami_Szamvevoszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6356cbf4-9f35-454c-838b-a14ff902ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab91a18-0321-47db-9e23-09f243393f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_Sorra_szolal_meg_napi_politikai_ugyekben_az_Allami_Szamvevoszek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:10","title":"Tíz politikai ügy, amelyekben egyszer csak megszólalt az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885ce29f-a5f5-4b70-a749-d2ffaf45ec13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE tiszteletbeli hallgatójaként állt ki az egyetemfoglalók mellett Halász Judit, miután a Vígszínház művészei álltak őrséget az egyetemen.","shortLead":"Az SZFE tiszteletbeli hallgatójaként állt ki az egyetemfoglalók mellett Halász Judit, miután a Vígszínház művészei...","id":"20200917_halasz_judit_szfe_kiallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=885ce29f-a5f5-4b70-a749-d2ffaf45ec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c34380-fd90-45ef-b3f8-9493e4368092","keywords":null,"link":"/elet/20200917_halasz_judit_szfe_kiallas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:12","title":"Halász Judit a Színművészetiről: „Mindig a fiataloknak van igazuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d8947-3f80-4b08-888d-0bef78eddf33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország kifejezetten megengedő a bulik tekintetében.\r

\r

","shortLead":"Magyarország kifejezetten megengedő a bulik tekintetében.\r

\r

","id":"20200918_Angliaban_bezartak_a_virushelyzetre_atalakitott_koncerthelyszint_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d8947-3f80-4b08-888d-0bef78eddf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee10640d-497f-43eb-b652-ece3d57e3a17","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Angliaban_bezartak_a_virushelyzetre_atalakitott_koncerthelyszint_is","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:06","title":"Angliában bezárták a vírushelyzetre átalakított koncerthelyszínt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f9dc36-d213-4af4-a335-b5b9c07c481c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt jövő év első felére csúszik a bemutató.



","shortLead":"A koronavírus miatt jövő év első felére csúszik a bemutató.



","id":"20200918_Iden_nem_kerul_mozikba_a_Toxikoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f9dc36-d213-4af4-a335-b5b9c07c481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52e3bf5-7b96-4398-b277-d5192706fb2a","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Iden_nem_kerul_mozikba_a_Toxikoma","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:16","title":"Idén már nem kerül mozikba a Toxikoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó kategória szárnyal. ","shortLead":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó...","id":"20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26e37d-09d4-4417-ae6f-c8456e811c26","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:05","title":"BKV-bérlet helyett olcsó használt autót vesznek most sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]