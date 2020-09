Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b9c8a6d-d237-4d58-aa18-ddd524d25ca8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több helyen korlátozzák az emberek szabad mozgását. ","shortLead":"Hétfőtől több helyen korlátozzák az emberek szabad mozgását. ","id":"20200920_Tuntetes_tiltakozas_Madrid_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b9c8a6d-d237-4d58-aa18-ddd524d25ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b81be2e-3860-46b2-89f2-295dc2ae80d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Tuntetes_tiltakozas_Madrid_korlatozasok","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:33","title":"Koronavírus: a madridi autonóm tartomány több zónájában tüntettek a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán önnél van az egyik nyertes szelvény?","shortLead":"Talán önnél van az egyik nyertes szelvény?","id":"20200919_otos_lotto_nyeroszamok_38_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e1bc58-addd-4646-ac75-2bfa874795fe","keywords":null,"link":"/elet/20200919_otos_lotto_nyeroszamok_38_het","timestamp":"2020. szeptember. 19. 20:28","title":"53 embernek volt négyese az ötös lottón, egyenként majdnem egymilliót nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt csaknem 600 ezer új fertőzött lett, és bő ötezerrel nőtt az új vírus okozta betegségben elhunytak száma. A vírus 188 országban van jelen.","shortLead":"Egy nap alatt csaknem 600 ezer új fertőzött lett, és bő ötezerrel nőtt az új vírus okozta betegségben elhunytak száma...","id":"20200920_koronavirus_adatok_vilagszerte_fertozottek_elhunyta_gyogyultak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072d6dc-2c0c-405a-a0a1-16bba83f8f38","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_koronavirus_adatok_vilagszerte_fertozottek_elhunyta_gyogyultak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:18","title":"Közeledik az egymillióhoz a koronavírusban elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre stabilizálódott az olaj ára, a szénhidrogének iránti kereslet 2022–23-ban érheti el a válság előtti szintet. De az is lehet, hogy a megújuló energiaforrások térnyerése mellett soha többé.

","shortLead":"Egyelőre stabilizálódott az olaj ára, a szénhidrogének iránti kereslet 2022–23-ban érheti el a válság előtti szintet...","id":"20200921_kincskeresok_energiahordozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc5014b-1f9b-4ff6-a36e-8c30f9e47ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_kincskeresok_energiahordozok","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:40","title":"Könnyen lehet, hogy most kezdődik az olajpiac alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09aacc45-1c99-4620-8aae-ec5b369e139c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nagy sonkakagyló (Pinna nobilis) a Földközi-tenger legnagyobb kagylója. Kihalása miatt adtak hangot aggodalmuknak horvát tengerbiológusok egy Krk szigetén tartott szakmai fórumon.","shortLead":"A nagy sonkakagyló (Pinna nobilis) a Földközi-tenger legnagyobb kagylója. Kihalása miatt adtak hangot aggodalmuknak...","id":"20200921_nagy_sonkakagylo_kihalas_horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09aacc45-1c99-4620-8aae-ec5b369e139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cedf0ca-23a7-4089-875e-0cb1ebb5ae2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_nagy_sonkakagylo_kihalas_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:33","title":"Rejtélyes kórokozó pusztít a vizekben, aggódnak a horvátok a sonkakagyló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több az osztalék, mint a nyereség. ","shortLead":"Több az osztalék, mint a nyereség. ","id":"20200920_Kasza_Tibi_ceg_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901121a0-1258-40bf-9eeb-5a18fc4e27e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Kasza_Tibi_ceg_vallalkozas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:10","title":"133 millió forint osztalékot vettek ki tavaly Kasza Tibi cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677a606f-96c3-4caa-a369-1c7b3dfdcd93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1070 fővel nőtt a beazonosított koronavírusos fertőzöttek száma, miközben elhunyt 8 beteg.","shortLead":"1070 fővel nőtt a beazonosított koronavírusos fertőzöttek száma, miközben elhunyt 8 beteg.","id":"20200920_koronavirus_fertozottek_hazai_szama_elhunytak_apoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=677a606f-96c3-4caa-a369-1c7b3dfdcd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ca2c3-b390-4c8c-b09c-55bf832fc4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_koronavirus_fertozottek_hazai_szama_elhunytak_apoltak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:17","title":"Új rekord: egy nap alatt ezernél is többen fertőzödtek meg koronavírussal itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7c7318-9ed9-417c-bd98-0de094613da5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Károkról nem érkezett bejelentés. ","shortLead":"Károkról nem érkezett bejelentés. ","id":"20200920_Foldrenges_Horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d7c7318-9ed9-417c-bd98-0de094613da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd03567-7c02-400c-8025-418103b88a75","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Foldrenges_Horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:06","title":"Újabb, kisebb földrengés rázta meg Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]