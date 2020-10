Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor várja a választ az Európai Bizottságtól Vera Jourová alelnök – szerinte méltatlan – kijelentései ügyében. A magyar kormányfő arra számít, a válságkezelési segélycsomagot nem kötik össze a jogállamisági vitákkal – ellenkező esetben az EU-t meg kell kerülni.","shortLead":"Orbán Viktor várja a választ az Európai Bizottságtól Vera Jourová alelnök – szerinte méltatlan – kijelentései ügyében...","id":"20201001_Orban_a_Jourovaugyrol_Igy_senki_nem_beszelhet_velunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c55fb3-a195-4da9-9fb7-dbfafcbbd812","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Orban_a_Jourovaugyrol_Igy_senki_nem_beszelhet_velunk","timestamp":"2020. október. 01. 11:53","title":"Orbán az EU-csúcsra melegít: Így senki nem beszélhet velünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8170ee9a-92e8-40ba-bf58-2d30fe97d134","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a hazai idegenforgalom egyik legjobban teljesítő ágazata, a konferenciaturizmus. A bevételek drasztikus csökkenése miatt már elkezdődtek a leépítések, az évi közel ezermilliárdos forgalmú rendezvényiparág csak komoly kormányzati segítséggel maradhat életben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a hazai idegenforgalom egyik legjobban teljesítő ágazata...","id":"202039__hibernalt_konferenciak__egeszsegipar__mentoov__kenyszerleszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8170ee9a-92e8-40ba-bf58-2d30fe97d134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a396727-f5f7-45ad-bc48-751e0658ea81","keywords":null,"link":"/360/202039__hibernalt_konferenciak__egeszsegipar__mentoov__kenyszerleszallas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:00","title":"A konferenciaturizmusnak is kampó, és ezen az online rendezvények sem segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6b4ed1-85e2-4929-977b-7b2b5b97c564","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság első éves jogállamisági jelentésében a brüsszeli testület aggasztónak nevezte a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos átalakításokat, és külön kitértek arra, hogy a korrupciós ügyekben a magas beosztású hivatalnokok felelősségre vonása egyelőre elmaradt. A sajtószabadságot pedig több irányból fenyegetik kormányzati lépések.","shortLead":"Az Európai Bizottság első éves jogállamisági jelentésében a brüsszeli testület aggasztónak nevezte a magyar...","id":"20200930_Igazsagszolgaltatas_sajto_korrupcio_jogallamisag_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6b4ed1-85e2-4929-977b-7b2b5b97c564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ec28c1-1251-47c5-ab10-3de657d9ed31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Igazsagszolgaltatas_sajto_korrupcio_jogallamisag_europai_unio","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:55","title":"Igazságszolgáltatás, sajtó, korrupció – itt sérül Brüsszel szerint a jogállamiság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és a szemkilövető Gyurcsány is.","shortLead":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és...","id":"20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87372610-371f-4a2f-9959-35e9d965bfd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:40","title":"Orwell tanyaházba beköltözött disznai is előkerültek a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0b7286-a17d-40dd-b219-b64365c314f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 91 éves emír az Egyesült Államokban volt kezelésen, amióta egy meg nem nevezett betegség miatt megműtötték júliusban.

","shortLead":"A 91 éves emír az Egyesült Államokban volt kezelésen, amióta egy meg nem nevezett betegség miatt megműtötték júliusban.

","id":"20200929_Elhunyt_a_kuvaiti_emir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc0b7286-a17d-40dd-b219-b64365c314f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1297e58c-11d6-4075-aba0-2753e9c324c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Elhunyt_a_kuvaiti_emir","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:06","title":"91 évesen elhunyt a kuvaiti emír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"\"Le az egészségügyi diktatúrával!\" – ilyen feliratokat lehet olvasni Franciaország nagyvárosaiban, ahol este tízkor zárnak a bárok, és a vendéglők is csak fél egyig lehetnek nyitva a koronavírus miatt. ","shortLead":"\"Le az egészségügyi diktatúrával!\" – ilyen feliratokat lehet olvasni Franciaország nagyvárosaiban, ahol este tízkor...","id":"20200930_Egeszsegugyi_diktaturat_emlegetnek_a_francia_vendeglosok_mert_korabban_kell_bezarniuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334d5593-4765-4f18-8657-c8ae396c101c","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Egeszsegugyi_diktaturat_emlegetnek_a_francia_vendeglosok_mert_korabban_kell_bezarniuk","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:28","title":"Egészségügyi diktatúrát emlegetnek a francia vendéglősök, mert korábban kell bezárniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren Mohamed bin Rásid al-Maktúm, dubaj uralkodója.","shortLead":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren...","id":"20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6ced50-7925-40fe-83f0-e1fda3bad865","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:03","title":"2024-ben űrszondát küld a Holdra az Egyesült Arab Emírségek, 2117-ig beköltözne a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2054f-1270-402c-a8b3-e5b7e0e6200b","c_author":"ASUS Magyarország","category":"brandcontent","description":"Míg a kétezres évek elején a hordozható számítógépek még az üzleti döntéshozók státuszszimbólumának számítottak, napjainkra a laptopok és notebookok váltak a normává, elvégre a diákoktól a nyugdíjasokig ma már szinte mindenki ilyen gépeket választ. Mire érdemes odafigyelni, hogyan válasszunk, hogy az új gép beváltsa a hozzáfűzött reményeket? Interjúnk Győri Attilával, az ASUS Magyarország Country Manager-ével. \r

","shortLead":"Míg a kétezres évek elején a hordozható számítógépek még az üzleti döntéshozók státuszszimbólumának számítottak...","id":"asus_20200930_laptop_notebook_tech_gyori_attila_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2054f-1270-402c-a8b3-e5b7e0e6200b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a06494e-7fbe-424d-90b6-d39c95ebd697","keywords":null,"link":"/brandcontent/asus_20200930_laptop_notebook_tech_gyori_attila_interju","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:30","title":"Hogy válasszunk laptopot, hogy az tényleg jó legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]