[{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tisztább víz került a pohárba, most már látni, mire számíthatnak a kisadózó cégek jövőre. Persze csak akkor, ha addig nem változtatnak ismét a szabályokon. ","shortLead":"Tisztább víz került a pohárba, most már látni, mire számíthatnak a kisadózó cégek jövőre. Persze csak akkor, ha addig...","id":"20201014_Igy_elesedne_2021re_a_kata_es_a_kiva__vannak_zarodo_kiskapuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a09e36b-7ce5-4579-8fa1-6955cd40a88f","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Igy_elesedne_2021re_a_kata_es_a_kiva__vannak_zarodo_kiskapuk","timestamp":"2020. október. 14. 14:28","title":"Így élesedne 2021-re a kata és a kiva - vannak záródó és kinyíló kiskapuk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos kapcsolataival az oroszoknak hosszú éveken át kémkedő osztrák ezredes, Martin Möller. A most 71 éves férfi az orosz katonai hírszerzés, a GRU legveszélyesebb, külföldön gyilkosságokat is elkövető egységével állt kapcsolatban. Olyan információkat is átadott az oroszoknak, amellyel az Afganisztánban szolgáló szövetséges erők tagjainak életét is veszélyeztette. A Szkripál-ügy utáni nyomozás lehetett a veszte, de olcsón megúszta. ","shortLead":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos...","id":"20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd80255-89c0-42c6-85e0-e7c7f42c48c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Budapesten és Hévízen is találkozott a NATO-t eláruló osztrák ezredes az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van olyan ország, ahol 600 százalékkal nőtt a drága alkatrészek lopási statisztikája. ","shortLead":"Van olyan ország, ahol 600 százalékkal nőtt a drága alkatrészek lopási statisztikája. ","id":"20201013_Miert_lett_a_katalizatorlopas_ennyire_nepszeru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2850d6-61cb-4184-af4b-52f3b65b2bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Miert_lett_a_katalizatorlopas_ennyire_nepszeru","timestamp":"2020. október. 15. 10:23","title":"Miért lett a katalizátorlopás ennyire népszerű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9581dc7-b4bb-4139-b600-f85aa66be518","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan százezrek használhatják Budapesten a Vodafone 5G szolgáltatását – közölte szerdán a vállalat, amely lefedettsége bővítésére készül, hogy a főváros teljes területén elérhető legyen az új generációs adatkapcsolat.","shortLead":"Hamarosan százezrek használhatják Budapesten a Vodafone 5G szolgáltatását – közölte szerdán a vállalat, amely...","id":"20201014_vodafone_5g_lefedettseg_budapest_bme_tesztlabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9581dc7-b4bb-4139-b600-f85aa66be518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc8c90d-13f1-49b6-995f-246449e913e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_vodafone_5g_lefedettseg_budapest_bme_tesztlabor","timestamp":"2020. október. 14. 13:08","title":"Jön a teljes 5G-lefedettség Budapesten, a Vodafone közel 200 bázisállomást kapcsol be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon 950-nel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Az elmúlt napon 950-nel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.","id":"20201015_koronavirus_jarvany_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c88b40-0aee-4ac2-8305-66d23c6fd129","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_koronavirus_jarvany_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 15. 08:59","title":"Újabb 29 ember halálát okozta a koronavírus-fertőzés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. október. 15. 07:30","title":"A koronavírus felértékelte a kockázatkezelést a nagyvállalatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9fd71-d5ad-4a30-8c94-6a6829269183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baranya megyei eseteket is Szekszárdra viszik, holott Pécsen még Covid-osztály is van.","shortLead":"A Baranya megyei eseteket is Szekszárdra viszik, holott Pécsen még Covid-osztály is van.","id":"20201014_Koronavirus_Szekszard_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9fd71-d5ad-4a30-8c94-6a6829269183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f218f8f4-8953-4d33-87c4-3cf009b4d365","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Koronavirus_Szekszard_korhaz","timestamp":"2020. október. 14. 17:23","title":"Három megyéből utaztatják a koronavírusos betegeket a szekszárdi kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","shortLead":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","id":"20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86b871-d1cc-45da-89c5-fce609af9bff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 19:32","title":"Betiltották az utcai beszélgetést Genova belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]