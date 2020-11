Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4406b33-881e-42ff-ac13-43dee99feb99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy nőtt 3908-cal a fertőzöttek és közel háromezerrel az aktív esetek száma, hogy közben negyedannyit sem tesztelnek, mint amennyit kellene.","shortLead":"Úgy nőtt 3908-cal a fertőzöttek és közel háromezerrel az aktív esetek száma, hogy közben negyedannyit sem tesztelnek...","id":"20201031_jarvany_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4406b33-881e-42ff-ac13-43dee99feb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03c1cb1-b0a2-4f8d-9a62-031adcf67aff","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_jarvany_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2020. október. 31. 10:43","title":"51 újabb áldozata van a koronavírusnak, 3908 fertőzöttet diagnosztizáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd9e7f7-12d4-41a7-8e61-423720526b40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy idősebb és egy fiatal férfit állított elő a francia rendőrség.","shortLead":"Egy idősebb és egy fiatal férfit állított elő a francia rendőrség.","id":"20201101_Mar_hat_gyanusitott_van_orizetben_nizzai_merenylet_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cd9e7f7-12d4-41a7-8e61-423720526b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33138b64-451c-4455-9d96-b7735c2d4690","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Mar_hat_gyanusitott_van_orizetben_nizzai_merenylet_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 15:08","title":"Már hat gyanúsított van őrizetben nizzai merénylet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df6850c-c32a-4259-873e-4fb56ca97dab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész Matisse műtermében örökítette meg Orbán Viktort és népi zenekarát.","shortLead":"A művész Matisse műtermében örökítette meg Orbán Viktort és népi zenekarát.","id":"20201031_Orban_Paganini_Viktor_raktarkoncertezik_drMarias_legujabb_alkotasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df6850c-c32a-4259-873e-4fb56ca97dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b4042c-70b3-40ef-967f-6bc7aadf2e57","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Orban_Paganini_Viktor_raktarkoncertezik_drMarias_legujabb_alkotasan","timestamp":"2020. október. 31. 17:24","title":"Orbán „Paganini” Viktor raktárkoncertezik drMáriás legújabb alkotásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56248749-e084-4f4f-bf41-cb5bf6373aae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán volt sikere a diákjai körében, amíg a gyakorlatban is be nem mutatta a tápláléklánc olykor sajátos működését.","shortLead":"Nem igazán volt sikere a diákjai körében, amíg a gyakorlatban is be nem mutatta a tápláléklánc olykor sajátos működését.","id":"202044_kajaljak_ha_etetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56248749-e084-4f4f-bf41-cb5bf6373aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebd01ca-c124-4879-bfce-2e662949c3d7","keywords":null,"link":"/360/202044_kajaljak_ha_etetik","timestamp":"2020. november. 01. 08:30","title":"Kajálják, ha etetik: húsevő növényekből csinált bizniszt a biológiatanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli céghálóban is ott voltak.","shortLead":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli...","id":"20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7109dea3-5739-4913-8a34-42b14c9ba195","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","timestamp":"2020. október. 31. 14:48","title":"G7: A vizes vb-t szervező cég volt gazdasági igazgatója saját ismerőseivel kötött milliós szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 éves korában meghalt Sean Connery. A legendás skót színész összesen 90 filmben szerepelt, James Bondként hatszor mentette meg a világot. Képekben idézzük fel az életét és a karrierjét.","shortLead":"90 éves korában meghalt Sean Connery. A legendás skót színész összesen 90 filmben szerepelt, James Bondként hatszor...","id":"20201031_Sean_Connery_elete_kepekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916ed5e4-1ce0-4a3e-9b60-5c0c933bc887","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Sean_Connery_elete_kepekben","timestamp":"2020. október. 31. 14:41","title":"Sean Connery élete képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91c7c23-efba-4010-aa63-1792b779b3e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 50 éves Pintér Gyula még másfél évvel ezelőtt tűnt el, autóját és kutyáját azóta már megtalálták.","shortLead":"Az 50 éves Pintér Gyula még másfél évvel ezelőtt tűnt el, autóját és kutyáját azóta már megtalálták.","id":"20201030_Otmillio_forint_nyomravezetoi_dij_maglodi_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c91c7c23-efba-4010-aa63-1792b779b3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cacfa25-8875-4604-973f-13d05a059ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Otmillio_forint_nyomravezetoi_dij_maglodi_vallalkozo","timestamp":"2020. október. 30. 19:32","title":"Ötmilliót kap, aki elmondja, ki a Hummerjével és vizslájával eltűnt vállalkozó gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"El kell törölni a kisadózó vállalkozások tételes adójának új szabályait, mert túl sok ártatlan vállalkozóra vonatkozna az a rész, amely elvileg a trükközők kiszűrésére szolgálna - jelezte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Ráadásul szerintük Parragh László szabálytalan volt, amikor kamarai egyeztetés nélkül kérte a kormánytól az új szabályozást.","shortLead":"El kell törölni a kisadózó vállalkozások tételes adójának új szabályait, mert túl sok ártatlan vállalkozóra vonatkozna...","id":"20201031_BKIK_kata_adozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd6d824-3a51-4cb2-8810-9bc91f175c66","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_BKIK_kata_adozas","timestamp":"2020. október. 31. 09:29","title":"BKIK: Ez az utolsó esély a kata megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]