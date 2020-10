Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","shortLead":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","id":"20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31031e1-b7dc-4869-8855-4a62d0634f82","keywords":null,"link":"/elet/20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","timestamp":"2020. október. 28. 09:49","title":"120 év börtönre ítélték az amerikai szexszekta vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint a tüntetők nem az SZFE-vel vállaltak szolidaritást, az esemény a baloldali pártok kampánynyitója volt. Az államtitkár szerint most nagyobb az egyetem autonómiája, mint eddig, Upor László lemondott rektor szerint viszont ez csak a kormányközeli kuratóriumra igaz.","shortLead":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint...","id":"20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0ad96-8761-4adc-b753-a77a58db5349","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","timestamp":"2020. október. 27. 13:10","title":"Vidnyánszky az Európai Parlamentnek: Az SZFE-n uralkodó anarchia már tűzoltósági szempontból is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet Csehországban és Belgiumban alakult ki, de Oroszországban is sorra dőlnek meg a napi fertőzési rekordok. A járványt másképpen kezelő Svédországban is megjelent a második hullám, a skandináv országban viszont feltűnően alacsony a halottak száma. ","shortLead":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet...","id":"20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba85af3-295f-4740-989f-2b29a3a2943e","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","timestamp":"2020. október. 28. 13:20","title":"Európa-szerte mindenhol romlik a járványhelyzet, de hogy állnak a svédek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő mesterséges intelligenciát alkalmazó házi készülékek leginkább a kényelmet szolgálják, az üzleti szereplők számára hatékonyabb munkafolyamatokat biztosítanak a felhőn keresztül igénybe vehető asszisztensek. Az ügyfélszolgálat mellett adminisztratív feladatokat is rájuk lehet bízni, és az információszerzésben is segítik a dolgozókat.","shortLead":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő...","id":"magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b3c6d9-2c67-463a-8c2b-60ff5828897f","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","timestamp":"2020. október. 27. 12:30","title":"Meddig fejlődhetnek még a digitális üzleti asszisztensek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"f900e9fe-baf7-4973-a6de-2b5aef293c0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnöktől kapta meg január 1-jétől hatályos kinevezését.","shortLead":"Áder János köztársasági elnöktől kapta meg január 1-jétől hatályos kinevezését.","id":"20201028_peterfalvi_attila_kinevezes_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f900e9fe-baf7-4973-a6de-2b5aef293c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8442eaf-43fe-48c4-9842-2507e6c49635","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_peterfalvi_attila_kinevezes_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","timestamp":"2020. október. 28. 14:00","title":"További 9 évig vezetheti Péterfalvi az adatvédelmi hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az iskolák újranyitása után kissé csökkent a koronavírus-fertőzés veszélye. Legalábbis Németországban, a bonni IZA munkagazdasági kutatóintézet szerint. A felmérés készítői maguk is meglepődtek az eredményen, hiszen több iskolai gócpont híre mást sugallt. ","shortLead":"Az iskolák újranyitása után kissé csökkent a koronavírus-fertőzés veszélye. Legalábbis Németországban, a bonni IZA...","id":"202043_iskolai_jarvanyveszely_nyitott_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5238b47a-08cc-4c49-ba39-d0987273457c","keywords":null,"link":"/360/202043_iskolai_jarvanyveszely_nyitott_kerdes","timestamp":"2020. október. 27. 16:00","title":"Hogyan csökkenhetett a fertőzésveszély Németországban az iskolák újranyitása után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás gitáros-zeneszerzője, Ronnie Wood.","shortLead":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás...","id":"202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c3ab86-feeb-48d3-b7a1-58306399db66","keywords":null,"link":"/360/202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","timestamp":"2020. október. 27. 14:00","title":"Szex, rock és ecset - Portréfilm a Rolling Stones gitárosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett egy nap alatt. Infografikán mutatjuk a járványhelyzet alakulását.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett egy nap alatt. Infografikán mutatjuk a járványhelyzet alakulását.","id":"20201028_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33120ff6-c5ff-4d49-9291-c3bfe703dc5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 28. 09:00","title":"Negyvenhárom koronavírusos beteg halt meg kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]