Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf57d06e-8a78-4849-b030-5a28d1b4c7d4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201112_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf57d06e-8a78-4849-b030-5a28d1b4c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca1f15d-0892-4937-891b-a8b9ea7316c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit_Brusszelben","timestamp":"2020. november. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Varga Judit Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és munkahelyeket a vendéglátó- és szállodaiparban. A kiskereskedelemben annak örülnek, hogy most mindenkire egységesen vonatkoznak az előírások. Összeszedtük az érdekvédelmi szövetségek első reakcióit az éjjel megjelenő új szabályokra. ","shortLead":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és...","id":"20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7add4-8446-4f1d-8506-e64b6a36b371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","timestamp":"2020. november. 11. 14:20","title":"„Nagyon nehéz mindenki igazát megtalálni” – reakciók a kormány éjjel bejelentett döntéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f1bb1a-1bad-4109-a373-4503600f6269","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez még a sokat látott amerikai rendőrségnek is komoly feladvány volt.","shortLead":"Ez még a sokat látott amerikai rendőrségnek is komoly feladvány volt.","id":"20201111_Komoly_utcai_uldozest_rendeztek_vilagsztar_Marshmallow_ellopott_hatkereku_orasautojaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0f1bb1a-1bad-4109-a373-4503600f6269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cc4435-c43b-4c98-9d47-1ebc2fdb100a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Komoly_utcai_uldozest_rendeztek_vilagsztar_Marshmallow_ellopott_hatkereku_orasautojaval","timestamp":"2020. november. 11. 15:31","title":"Komoly utcai üldözést rendeztek DJ Marshmellow ellopott hatkerekű óriásautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben továbbra is a jogállamisági mechanizmussal megerősített költségvetés elfogadása a legfontosabb téma, a következő hetekben számos fontos döntésnek kell megszületnie. Az ezzel kapcsolatos parlamenti vitában Orbán Viktor volt a legtöbbet emlegetett politikus. A Fidesz szerint azonban mindezek csak baloldali rágalmak.","shortLead":"Brüsszelben továbbra is a jogállamisági mechanizmussal megerősített költségvetés elfogadása a legfontosabb téma...","id":"20201111_Ujabb_vita_az_EPben_ami_Orbanrol_szolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca3aa26-dcf4-4615-901a-8092975a1bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Ujabb_vita_az_EPben_ami_Orbanrol_szolt","timestamp":"2020. november. 12. 10:48","title":"Újabb vita az EP-ben, ami Orbánról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás...","id":"20201112_elso_online_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d7a1dd-0b68-4db6-bd21-a80514992c11","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_elso_online_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 12. 10:42","title":"Kövesse velünk az első online kormányinfót - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e797312-dcdb-4e9b-a401-f4e1b4da605e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2025-től szállít majd utasokat a német Lilium Aviation elektromos repülő taxija, a Lilium Jet. Az első megállóját Floridában építik meg.","shortLead":"A tervek szerint 2025-től szállít majd utasokat a német Lilium Aviation elektromos repülő taxija, a Lilium Jet. Az első...","id":"20201112_lilium_jet_repulo_taxi_florida_orlando_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e797312-dcdb-4e9b-a401-f4e1b4da605e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28e7601-220a-4073-ae8e-3780398b5e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_lilium_jet_repulo_taxi_florida_orlando_repuloter","timestamp":"2020. november. 12. 08:33","title":"Már építik a megállót, ahonnan utasokat visz majd a 300 km/h-val repesztő légi taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2f9822-441a-4f9a-a15a-04cd969876dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Domagoj Vidáról már az elutazása előtt megírták, hogy koronavírusos lehet, valamiért mégis pályára lépett szerda este.","shortLead":"Domagoj Vidáról már az elutazása előtt megírták, hogy koronavírusos lehet, valamiért mégis pályára lépett szerda este.","id":"20201112_domagoj_vida_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2f9822-441a-4f9a-a15a-04cd969876dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2708c11-ca2a-4667-ba07-e53072504ae6","keywords":null,"link":"/sport/20201112_domagoj_vida_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 10:43","title":"Félidőben cserélték le a horvát válogatott csapatkapitányát, miután kiderült, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon nagyjából 200 ezer embert érint a szívelégtelenség, amelynek korai felismerése Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint életeket menthet.","shortLead":"Magyarországon nagyjából 200 ezer embert érint a szívelégtelenség, amelynek korai felismerése Merkely Béla...","id":"20201112_merkely_bela_cukorbetegeseg_szivelegtelenseg_sziv_es_errendszeri_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c048936-d25a-4112-902d-c52b3106b074","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_merkely_bela_cukorbetegeseg_szivelegtelenseg_sziv_es_errendszeri_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 12. 15:03","title":"Merkely Béla: A szívelégtelenség veszélyesebb lehet, mint néhány gyakoribb ráktípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]