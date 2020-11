Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9abc4553-0b29-405b-a62f-9137ad4d6efa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hiába szavazta meg ezúttal az ellenzék a rendkívüli jogrendet, jutalmul a Fidesz a kárára változtatja meg a választási törvényt. A HVG által megszólaltatott szakértő szerint a sok módosítás inkább technikai jellegű, és nem feltétlenül arról szól, hogy a Fidesz a saját malmára hajtsa a vizet. ","shortLead":"Hiába szavazta meg ezúttal az ellenzék a rendkívüli jogrendet, jutalmul a Fidesz a kárára változtatja meg a választási...","id":"20201118_Bohoctrefa_2022re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9abc4553-0b29-405b-a62f-9137ad4d6efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9a7a7f-210b-4087-b00f-b4c0d840bea1","keywords":null,"link":"/360/20201118_Bohoctrefa_2022re","timestamp":"2020. november. 18. 15:00","title":"A Fidesz szappanoperába taszítaná az ellenzéket, de végül megoldhatta egy házi feladatukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0815485d-250c-4230-96c3-b4892bc98af9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő ingyenes, online HVG Extra Pszichológia Szalonban L. Stipkovits Erika pszichológussal beszélgetünk a kamaszokról.","shortLead":"A következő ingyenes, online HVG Extra Pszichológia Szalonban L. Stipkovits Erika pszichológussal beszélgetünk...","id":"20201117_Eddig_olyan_normalis_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0815485d-250c-4230-96c3-b4892bc98af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd37e9a-9210-4ce8-b405-1a696be8ba9d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201117_Eddig_olyan_normalis_volt","timestamp":"2020. november. 17. 09:30","title":"Eddig olyan normális volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be az óvintézkedéseket.\r

