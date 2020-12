Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Világbank nevében ígérgetnek a csalók, ne nyissa meg a mellékleteket.","shortLead":"A Világbank nevében ígérgetnek a csalók, ne nyissa meg a mellékleteket.","id":"20201204_Magyarokat_celzo_adathalaszakco_zajlik_ovatosan_a_hitelt_igero_emailekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90a343b-985f-4fbb-bfbc-d4d73ece5022","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_Magyarokat_celzo_adathalaszakco_zajlik_ovatosan_a_hitelt_igero_emailekkel","timestamp":"2020. december. 04. 10:57","title":"Magyarokat célzó adathalász-akció zajlik, óvatosan a hitelt ígérő e-mailekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442f8644-7a51-4c12-9cfd-5a5f87e6657f","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","timestamp":"2020. december. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vissza egy kicsit Demeterhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Elképzelhetetlen lett volna, hogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor egy ilyen botrány után kiálljon Szájer József mellett – mondta Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető-igazgatója a hvg360-nak adott interjúban. A Fidesz ezután sem fog visszafogottabban beszélni a melegekről, viszont egymást érhetik a magánéleti botrányok a sajtóban. ","shortLead":"Elképzelhetetlen lett volna, hogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor egy ilyen botrány után kiálljon Szájer József mellett...","id":"20201204_Kreko_Peter_szajer_orban_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6805b6-4671-48d8-aece-4307ffd4bb1a","keywords":null,"link":"/360/20201204_Kreko_Peter_szajer_orban_fidesz","timestamp":"2020. december. 04. 06:30","title":"Krekó Péter: A szexbotrány erős szimbólum, ezért nem úszta meg Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a járványhelyzetről és az uniós költségvetés vétójáról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök.","shortLead":"Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a járványhelyzetről és az uniós költségvetés vétójáról is beszélt Orbán...","id":"20201204_Orban_radiointerju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c12d7e-d894-4915-acf0-c8305ddaedcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_radiointerju","timestamp":"2020. december. 04. 07:41","title":"Orbán Viktor: A lengyelek új megoldása az uniós költségvetésről \"nem fog menni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Richárd ellen szabálysértés miatt tett feljelentést a rendőrség. ","shortLead":"M. Richárd ellen szabálysértés miatt tett feljelentést a rendőrség. ","id":"20201204_M_Richard_olyan_helyen_edzett_ahol_nem_lett_volna_szabad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b3ce67-4032-4348-a463-caca39d410a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_M_Richard_olyan_helyen_edzett_ahol_nem_lett_volna_szabad","timestamp":"2020. december. 04. 12:06","title":"M. Richárd olyan helyen edzett, ahol nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b429bf6-8b5e-4587-b9b6-ee008c82031f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mikulástrolin ajándékokat is várnak, amelyeket rászoruló gyerekekhez juttat majd el a Baptista Szeretetszolgálat.","shortLead":"A Mikulástrolin ajándékokat is várnak, amelyeket rászoruló gyerekekhez juttat majd el a Baptista Szeretetszolgálat.","id":"20201204_mikulastroli_ciposdoboz_adomany_fenytroli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b429bf6-8b5e-4587-b9b6-ee008c82031f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b740bd-0b07-47b2-8573-ff767123b520","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_mikulastroli_ciposdoboz_adomany_fenytroli","timestamp":"2020. december. 04. 19:29","title":"Mikulástroli és Fénytroli is járja idén Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy jelöletlen kamionban vitték át a Pfizer oltóanyagát Belgiumból. Az oxfordi vakcinát várhatóan már karácsony előtt engedélyezhetik.","shortLead":"Egy jelöletlen kamionban vitték át a Pfizer oltóanyagát Belgiumból. Az oxfordi vakcinát várhatóan már karácsony előtt...","id":"20201204_vakcina_Egyesult_Kiralysag_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b077c17-5981-4c00-b65d-01f18178f52f","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_vakcina_Egyesult_Kiralysag_oltas","timestamp":"2020. december. 04. 05:36","title":"Megérkezett az első vakcinaszállítmány az Egyesült Királyságba, a jövő héten kezdődhet az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d861deae-7c6e-46ac-8ab1-5158d2014fd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koala zavarta meg az idei karácsony ezüst-rózsaszín-kék tematikáját McCormickéknél.","shortLead":"Egy koala zavarta meg az idei karácsony ezüst-rózsaszín-kék tematikáját McCormickéknél.","id":"20201204_Nem_vart_szoros_disz_bukkant_fel_egy_ausztral_csalad_karacsonyfajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d861deae-7c6e-46ac-8ab1-5158d2014fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22230f15-36ea-4d77-9241-f0d3b9e7551d","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Nem_vart_szoros_disz_bukkant_fel_egy_ausztral_csalad_karacsonyfajan","timestamp":"2020. december. 04. 11:56","title":"Nem várt szőrös dísz bukkant fel egy ausztrál család karácsonyfáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]