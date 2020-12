Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a865dc71-2607-4d8c-8424-7cae4f0b3839","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzat ösztönző rendszert igyekszik kidolgozni, hogy a tömeges szűrés januárra bejelentett, második körében többen vegyenek részt.","shortLead":"A kormányzat ösztönző rendszert igyekszik kidolgozni, hogy a tömeges szűrés januárra bejelentett, második körében...","id":"20201214_koronavirus_jarvany_tomeges_teszteles_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a865dc71-2607-4d8c-8424-7cae4f0b3839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe751f83-cd5e-47ca-88e6-cca72e6d35d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_tomeges_teszteles_ausztria","timestamp":"2020. december. 14. 05:41","title":"Kevesen mentek el a tömeges tesztelésre Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Több ideje lesz a felkészülésre a válogatottnak az Európa-bajnokság előtt.\r

","shortLead":"Több ideje lesz a felkészülésre a válogatottnak az Európa-bajnokság előtt.\r

","id":"20201214_MLSZ_magyar_focibajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75402d05-a3cf-40ae-8c67-30cf69706917","keywords":null,"link":"/sport/20201214_MLSZ_magyar_focibajnoksag","timestamp":"2020. december. 14. 20:17","title":"Korábban ér véget a magyar focibajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat a VII. utcában. Több gázpalackot is kihoztak az épületből.\r

","shortLead":"A fővárosi tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat a VII. utcában. Több gázpalackot is kihoztak az épületből.\r

","id":"20201213_Kigyulladt_epulet_XXII_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26d76ac-a5d9-4179-b441-4963599c6b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Kigyulladt_epulet_XXII_kerulet","timestamp":"2020. december. 13. 16:47","title":"Teljes terjedelmében égett egy épület a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő évtől adni és kapni is tilos lesz a hálapénzt, akit rajtakapnak, akár egy évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.","shortLead":"A jövő évtől adni és kapni is tilos lesz a hálapénzt, akit rajtakapnak, akár egy évig terjedő szabadságvesztésre...","id":"20201214_orvosi_beremeles_halapenz_paraszolvencia_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7eba8-1073-4c7d-9c1b-06e2011b130d","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_orvosi_beremeles_halapenz_paraszolvencia_ellenorzes","timestamp":"2020. december. 14. 09:04","title":"Januártól ellenőrzik a hálapénztilalom betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","shortLead":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","id":"20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7bdc6b-dd40-42ae-9e64-9bb3c6938ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 14. 10:06","title":"15 milliárd forintot ad a kormány a kecskeméti Mercedes újabb gyárbővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százszázalékos táppénz, ingyen tesztek az önkormányzati dolgozóknak és 5000 forint a 65 éven felülieknek a XVIII. kerületben. A DK-s polgármester szerint elszabadultak az élelmiszerárak, ezért kell támogatástokat osztogatni.","shortLead":"Százszázalékos táppénz, ingyen tesztek az önkormányzati dolgozóknak és 5000 forint a 65 éven felülieknek a XVIII...","id":"20201213_5000_forintot_kapnak_az_idosek_karacsonyra_a_XVIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d967f1-8ab4-442a-bedd-dd763a6e3503","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_5000_forintot_kapnak_az_idosek_karacsonyra_a_XVIII_keruletben","timestamp":"2020. december. 13. 14:31","title":"5000 forintot kapnak az idősek karácsonyra a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim vezetősége felismerte, hogy dokumentáltan megtartott tanórákat és kurzusokat meg nem történtnek tekinteni nem lehet. Már csak két hetet pótoltatnának, de a diákok szerint nincs mit bepótolni, hiszen az oktatás folyamatos volt.","shortLead":"A hallgatók szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim vezetősége felismerte, hogy dokumentáltan megtartott...","id":"20201214_szfe_szemeszter_meghosszabbitas_elutasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fc85e0-5a33-423f-a4e9-bc70790908f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_szfe_szemeszter_meghosszabbitas_elutasitas","timestamp":"2020. december. 14. 07:05","title":"Elutasítják az SZFE hallgatói a tanév rendjének módosítását, szerintük nincs pótolnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d043ac8b-775d-499b-97b8-623a7a420f75","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még csak 24 éves, de már tíz éve ellenzéki aktivista Hongkongban Joshua Wong, akit több mint egy évre börtönbe zárnak, ahogyan Peking egyszer szorosabbra fogja a gyeplőt a különleges adminisztrációs területén. Ezzel fittyet hány arra, mit ígért a szabadságjogok tiszteletben tartásáról 1997-ben, amikor visszakapta a várost.","shortLead":"Még csak 24 éves, de már tíz éve ellenzéki aktivista Hongkongban Joshua Wong, akit több mint egy évre börtönbe zárnak...","id":"202050_joshua_wong_kolyok_forradalmar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d043ac8b-775d-499b-97b8-623a7a420f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b5c0a3-ed52-47c9-beb4-6759543a877b","keywords":null,"link":"/360/202050_joshua_wong_kolyok_forradalmar","timestamp":"2020. december. 14. 16:00","title":"Hongkong rettenthetetlen kölyök forradalmára megszégyeníti Kínát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]