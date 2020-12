Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b061f1d-2b76-44eb-9c46-60a819c7e993","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebook-oldal kezelőjének tévedése miatt magyar kommentözön indult meg.","shortLead":"A Facebook-oldal kezelőjének tévedése miatt magyar kommentözön indult meg.","id":"20201130_barcelona_bukarest_fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b061f1d-2b76-44eb-9c46-60a819c7e993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdb8ed5-75fd-4b5d-a07f-7891298e7fa6","keywords":null,"link":"/elet/20201130_barcelona_bukarest_fradi","timestamp":"2020. november. 30. 14:10","title":"A Barcelona megrázta a pofonfát: kiírta a Facebookra, hogy indulnak Bukarestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak megváltoztathatják más fajok élőhelyét, de közvetlen hatással lehetnek a térség gazdaságára is.","shortLead":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak...","id":"20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3330489d-6104-43c8-a562-369a3f53c412","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","timestamp":"2020. november. 30. 10:03","title":"Mely fajokat kell száműzni Európából? Elkészült a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4beeec-5e78-4f59-9816-b0b7ea36334a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spotify Stories, azaz Spotify történetek néven új funkciót vezetett be a zenestreamelős szolgáltatás, annak érdekében, hogy a művészek és a vállalatok kapcsolatba léphessenek a közönségükkel.","shortLead":"Spotify Stories, azaz Spotify történetek néven új funkciót vezetett be a zenestreamelős szolgáltatás, annak érdekében...","id":"20201130_spotify_stories_tortenetek_nyilvanos_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d4beeec-5e78-4f59-9816-b0b7ea36334a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e036b68-7ef8-4d0e-b2a6-e4183fbef1d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_spotify_stories_tortenetek_nyilvanos_teszteles","timestamp":"2020. november. 30. 16:33","title":"Ön is tesztelheti: itt a Spotify Stories","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9e16b9-1f99-4598-82f9-7e86aebf04c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De aztán jöttek a szomszédok, és kiálltak mellette.","shortLead":"De aztán jöttek a szomszédok, és kiálltak mellette.","id":"20201130_Fekete_Mikulas_miatt_kapott_nevtelen_rasszista_levelet_egy_amerikai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9e16b9-1f99-4598-82f9-7e86aebf04c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89663da6-5584-4dc0-9ebc-208d364f11d5","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Fekete_Mikulas_miatt_kapott_nevtelen_rasszista_levelet_egy_amerikai_ferfi","timestamp":"2020. november. 30. 09:54","title":"Fekete Mikulás miatt kapott névtelen rasszista levelet egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem örült.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem...","id":"20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3881cbb-f890-4d94-bd7b-71c374848bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 30. 13:24","title":"Cser-Palkovics: Nem a Fideszre és nem Orbán Viktorra tettem esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség előbb a Pfizer, majd januárban a Moderna védőoltásáról is meghozhatja döntését.\r

