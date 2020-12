Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók, majd mikrofonként használhatók.","shortLead":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók...","id":"20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d01ea8c-ceae-46c8-af0f-0e609dedc6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","timestamp":"2020. december. 16. 12:03","title":"Ha van otthon robotporszívó, már az is kémkedhet: mikrofonként használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","shortLead":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","id":"20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44691-feb7-41ce-b118-2727b441a754","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","timestamp":"2020. december. 17. 10:56","title":"Koronavírusos Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351c9f0-ff67-482d-87ab-bc5dae3d431e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy magyar rap-metál együttes meglehetősen szókimondó számban ment neki a kereszténydemokrata kormánynak, de az ellenzék is megkapja a magáét.","shortLead":"Egy magyar rap-metál együttes meglehetősen szókimondó számban ment neki a kereszténydemokrata kormánynak, de...","id":"20201216_Orban_Meszaros_Borkai_kormany_rap_metal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c351c9f0-ff67-482d-87ab-bc5dae3d431e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ac009f-f361-4681-be6b-ef96c93a7097","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Orban_Meszaros_Borkai_kormany_rap_metal","timestamp":"2020. december. 16. 13:05","title":"Orbán és Mészáros Borkaival együtt kokainoznak egy videoklipben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov szerint szándékosan elferdítik a tényeket az ellenzéki politikus megmérgezéséről.","shortLead":"Szergej Lavrov szerint szándékosan elferdítik a tényeket az ellenzéki politikus megmérgezéséről.","id":"20201217_alekszej_navalnij_mergezes_orosz_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae04206-655b-4831-86f4-b2fbfc3e9489","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_alekszej_navalnij_mergezes_orosz_kulugyminiszter","timestamp":"2020. december. 17. 11:20","title":"Vicces olvasni – mondta a Navalnij-ügy fejleményeiről az orosz külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.","shortLead":"Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.","id":"20201216_szappannal_moshattak_ki_egy_gyerek_szajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d636fac0-691a-4116-9e22-bd86d9a934a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szappannal_moshattak_ki_egy_gyerek_szajat","timestamp":"2020. december. 16. 17:53","title":"Szappannal moshatták ki egy gyerek száját egy óvodában, azóta is pszichológushoz jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f364f5-338e-47e1-a6a5-335119196f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Befulladt az 1,1 milliárdos ","id":"20201216_babocsa_altalanos_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48f364f5-338e-47e1-a6a5-335119196f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c15e5d0-4c78-4627-a2af-24d11045f9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_babocsa_altalanos_iskola","timestamp":"2020. december. 16. 15:36","title":"Hónapok óta romokban áll a babócsai iskola, a gyerekek a gyógyszertárban tanulnak összezsúfolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már promóciós videót is feltöltöttek a focistáról, aki a 17-es mezt kapja új csapatában.","shortLead":"Már promóciós videót is feltöltöttek a focistáról, aki a 17-es mezt kapja új csapatában.","id":"20201217_rb_leipzig_szoboszlai_dominik_bundesliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb680e2-6fef-4053-94c3-bc59d739200c","keywords":null,"link":"/sport/20201217_rb_leipzig_szoboszlai_dominik_bundesliga","timestamp":"2020. december. 17. 15:45","title":"Hivatalos: Lipcsébe igazol Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ec1faa-f945-4c9e-adc8-f5c669f46842","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke szerint a népesség 70 százalékát be kell oltani, úgyhogy jobb minél hamarabb elkezdeni.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke szerint a népesség 70 százalékát be kell oltani, úgyhogy jobb minél hamarabb elkezdeni.","id":"20201216_Von_der_Leyen_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03ec1faa-f945-4c9e-adc8-f5c669f46842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1e36d9-c914-4bc6-b9d3-bd72a0aa4c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_Von_der_Leyen_oltas_vakcina","timestamp":"2020. december. 16. 11:02","title":"Von der Leyen azt akarja, egyszerre kezdjék oltani az embereket az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]