[{"available":true,"c_guid":"c791eb0a-bdd4-4fed-a1a9-c0b9568d5c4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három megyében várható az autóval közlekedők egyik legnagyobb ellensége.","shortLead":"Három megyében várható az autóval közlekedők egyik legnagyobb ellensége.","id":"20210112_Onos_eso_eszaknyugat_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c791eb0a-bdd4-4fed-a1a9-c0b9568d5c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0461a024-2405-4f92-af48-7bfe3844c387","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Onos_eso_eszaknyugat_idojaras","timestamp":"2021. január. 12. 19:51","title":"Ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Évről-évre kevesebbet kell pótdíjazniuk az ellenőröknek, 2020-ban ebben persze komoly szerepe volt a koronavírus-járvány is. ","shortLead":"Évről-évre kevesebbet kell pótdíjazniuk az ellenőröknek, 2020-ban ebben persze komoly szerepe volt...","id":"20210114_Potdij_bliccelo_BKK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1e81c8-afa8-42f3-89bd-e1ad14cb2303","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Potdij_bliccelo_BKK","timestamp":"2021. január. 14. 13:16","title":"Közel 2,8 millió forintos pótdíjat fizetett egy bliccelő a BKK-nak tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","shortLead":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","id":"20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f0203-f2ba-4b3a-a899-0e22c95ca657","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","timestamp":"2021. január. 14. 13:03","title":"Nem találtak még ennél ősibb, állatot ábrázoló barlangrajzot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa – tudta meg a HVG.","shortLead":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa – tudta meg a HVG.","id":"20210113_Pazar_helyen_vett_ingatlant_a_Fidesz_partalapitvanya_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e033ec3-b7ca-43ae-80a4-8f3fe49568bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Pazar_helyen_vett_ingatlant_a_Fidesz_partalapitvanya_Brusszelben","timestamp":"2021. január. 13. 15:15","title":"Pazar helyen vett ingatlant a Fidesz pártalapítványa Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86988a4-aadb-4c16-9a7f-6dd4cadec199","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó eladási mutatói a koronavírus-járvány ellenére alig romlottak. ","shortLead":"A német gyártó eladási mutatói a koronavírus-járvány ellenére alig romlottak. ","id":"20210114_kivaloan_fogy_a_porsche_elso_elektromos_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f86988a4-aadb-4c16-9a7f-6dd4cadec199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90892db-f3e6-490b-95a2-88e09241a219","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_kivaloan_fogy_a_porsche_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. január. 14. 09:21","title":"Kiválóan fogy a Porsche első elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több elhunyt is kimaradt a korábbi beszámolókból, ezeket most adták hozzá az adatokhoz.\r

","shortLead":"Több elhunyt is kimaradt a korábbi beszámolókból, ezeket most adták hozzá az adatokhoz.\r

","id":"20210113_Koronavirus_NagyBritannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76c799a-2e7f-4cd1-9ce7-f99e90a247a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Koronavirus_NagyBritannia","timestamp":"2021. január. 13. 19:28","title":"1500-nál is több halálesetet jelentettek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják meg az Olaszországba szállítását.","shortLead":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják...","id":"20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5584fa9c-5de3-4c2d-8c71-c46f8366f9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","timestamp":"2021. január. 14. 17:35","title":"Szívelégtelenség miatt kórházba került Silvio Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredetileg már a pénteken érkezőknek is be kellett volna mutatniuk, a kormány azonban elhalasztotta az intézkedés bevezetését. Azt is részletezték, hogy pontosan milyen tartalmú teszteket fogadnak el.","shortLead":"Eredetileg már a pénteken érkezőknek is be kellett volna mutatniuk, a kormány azonban elhalasztotta az intézkedés...","id":"20210114_koronavirus_teszt_beutazas_anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9bd234-736f-425c-a942-78a63a9d2a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_koronavirus_teszt_beutazas_anglia","timestamp":"2021. január. 14. 07:12","title":"Csak a jövő héttől kell negatív teszt az Angliába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]