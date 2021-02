Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a spekulációnak, az Asus ROG Phone 5 néven mutathatja majd be a játékosoknak szánt új készülékét, valamikor március vége és április eleje között. A telefon várható specifikációját most újabb helyről erősítették meg.","shortLead":"Ha hihetünk a spekulációnak, az Asus ROG Phone 5 néven mutathatja majd be a játékosoknak szánt új készülékét, valamikor...","id":"20210202_asus_rog_phone_5_okostelefon_gamer_telefon_jatekosoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25999c2f-1598-4b7f-87b2-fa989b05da6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_asus_rog_phone_5_okostelefon_gamer_telefon_jatekosoknak","timestamp":"2021. február. 01. 15:03","title":"Két akkumulátor lesz az Asus újabb csúcsmobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa5dfb-7385-4efa-b2d0-33ba9362be39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 19 éves Joseph Flavill tavaly márciusban, a nagy lezárások előtt szenvedett súlyos fejsérülést egy balesetben, és hónapokig kómában feküdt, most kezd magához térni. Kétszer is átesett a koronavírus-fertőzésen a kórházban anélkül, hogy tudott volna róla. ","shortLead":"A 19 éves Joseph Flavill tavaly márciusban, a nagy lezárások előtt szenvedett súlyos fejsérülést egy balesetben, és...","id":"20210202_Gyakorlatilag_ataludta_a_vilagjarvanyt_egy_brit_tinedzser_miutan_tiz_honapig_komaban_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa5dfb-7385-4efa-b2d0-33ba9362be39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63315bd-c185-4007-8a5f-9361a9f8e98a","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Gyakorlatilag_ataludta_a_vilagjarvanyt_egy_brit_tinedzser_miutan_tiz_honapig_komaban_volt","timestamp":"2021. február. 02. 14:04","title":"Gyakorlatilag átaludta a világjárványt egy brit tinédzser, miután tíz hónapig kómában volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd51c23-b135-4f92-ab37-a0bc935a857e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette, hogy nem kezd új játékok fejlesztésébe, így a megkezdett munkákon kívül több saját fejlesztésű játékot már nem kapnak a Stadia előfizetői.","shortLead":"A Google bejelentette, hogy nem kezd új játékok fejlesztésébe, így a megkezdett munkákon kívül több saját fejlesztésű...","id":"20210202_google_stadia_jatekfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dd51c23-b135-4f92-ab37-a0bc935a857e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2db139-e3c3-4e96-ac59-18bc725f8781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_google_stadia_jatekfejlesztes","timestamp":"2021. február. 02. 11:36","title":"Bezárja a játékfejlesztő részlegét a Google, nem csinál új játékot a Stadiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e162796-3989-49e6-8a3e-c78bd2735654","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Street Kitchen alapítóját vállalkozóként is megmozgatja a vegán irányzat.","shortLead":"A Street Kitchen alapítóját vállalkozóként is megmozgatja a vegán irányzat.","id":"20210203_Fordos_Ze_ma_mar_nem_gondolja_oroknek_a_pacalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e162796-3989-49e6-8a3e-c78bd2735654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823e5d1b-22c1-4571-bead-23652d40ed4a","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Fordos_Ze_ma_mar_nem_gondolja_oroknek_a_pacalt","timestamp":"2021. február. 03. 12:07","title":"Fördős Zé ma már nem gondolja öröknek a pacalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","id":"20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d11581-3faf-444d-b8f6-ff4005e48bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","timestamp":"2021. február. 02. 11:29","title":"Úgy kell számolni az adókedvezményekkel, mint ha már januárban is az új minimálbért fizették volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77290dcf-4988-4135-bccb-d96938325eca","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komolytalannak tűnhet összehasonlítani legfontosabb szervünket, az emberi agyat egy tojásfehérjében lebegő puha tojássárgájával, pedig éppen ezt tette a pennsylvaniai Villanova Egyetem tudósainak egy csoportja. Azt, hogy mi történik az emberi aggyal traumás agysérülés vagy agyrázkódás során, tojással modellezték, és nem alaptalanul. ","shortLead":"Komolytalannak tűnhet összehasonlítani legfontosabb szervünket, az emberi agyat egy tojásfehérjében lebegő puha...","id":"202104_konyhai_agykutatas_utos_tojas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77290dcf-4988-4135-bccb-d96938325eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2789194-2bbd-4873-b1e9-52b3dcd7740f","keywords":null,"link":"/360/202104_konyhai_agykutatas_utos_tojas","timestamp":"2021. február. 01. 16:00","title":"Összeütöttek néhány tojást, hogy megnézzék, mi történik agyrázkódáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71777742-804e-414b-871a-4800d3368e21","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Arthur Laffer legendás adóügyi illusztrációja, a szalvétára rajzolt Laffer-görbe ma egy múzeumban pihen. A közgazdász szerint azonban egy későbbi másolatról lehet szó - írja az Urbanlegends.hu.","shortLead":"Arthur Laffer legendás adóügyi illusztrációja, a szalvétára rajzolt Laffer-görbe ma egy múzeumban pihen. A közgazdász...","id":"20210201_Egy_adopolitikat_megvaltoztato_szalveta_legendaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71777742-804e-414b-871a-4800d3368e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad164a19-5ee3-4f59-a9d7-674fc0d77345","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210201_Egy_adopolitikat_megvaltoztato_szalveta_legendaja","timestamp":"2021. február. 01. 19:15","title":"Egy adópolitikát megváltoztató szalvéta legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nébih a jövőben fel tud lépni az illegális kereskedelem vagy a mostoha körülmények között végzett szaporítás ellen.","shortLead":"A Nébih a jövőben fel tud lépni az illegális kereskedelem vagy a mostoha körülmények között végzett szaporítás ellen.","id":"20210202_Aprilistol_regisztraciokoteles_lesz_a_kisallatkereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560237d0-1ef0-49bb-a23c-658193fbfefa","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Aprilistol_regisztraciokoteles_lesz_a_kisallatkereskedelem","timestamp":"2021. február. 02. 20:27","title":"Áprilistól regisztrációköteles lesz a kisállat-kereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]