Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93ba8d1a-91b4-48d4-b9f3-d9ae73c1d3fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatta az önkormányzati szövetség vezetőit, de nem ígért semmit, mert minden „kormánydöntés” függvénye. A nagyobb önkormányzatokkal a kormány egyesével fog tárgyalni az elvont bevételek kompenzálásáról március végéig, miközben már most el kellene fogadniuk az idei költségvetéseiket.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatta az önkormányzati szövetség vezetőit, de nem ígért semmit, mert...","id":"20210217_Az_onkormanyzatok_szerint_Gulyas_Gergely_felhatalmazas_nelkul_targyalt_veluk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93ba8d1a-91b4-48d4-b9f3-d9ae73c1d3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68036e62-c5a5-4fbf-b455-d51e08e83e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Az_onkormanyzatok_szerint_Gulyas_Gergely_felhatalmazas_nelkul_targyalt_veluk","timestamp":"2021. február. 17. 17:59","title":"\"Mi történt itt ma? Semmi\" – mondták az önkormányzatok, miután Gulyás Gergellyel tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","id":"20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee4523c-2c35-4d8f-a6ae-5d60773c7890","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","timestamp":"2021. február. 18. 11:25","title":"Autó és villamos csattant össze Zuglóban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges rendszert meleg vízzel fogják hűteni. Ha elkészült, világviszonylatban a 60. helyet csípheti meg.","shortLead":"A különleges rendszert meleg vízzel fogják hűteni. Ha elkészült, világviszonylatban a 60. helyet csípheti meg.","id":"20210218_szuperszamitogep_magyarorszag_kifu_szijarto_zoltan_szamitastechnika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b412c8d-2dc3-4c52-a8d8-fc20413a36b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_szuperszamitogep_magyarorszag_kifu_szijarto_zoltan_szamitastechnika","timestamp":"2021. február. 18. 16:03","title":"Közel 6 milliárd forintból lesz új szuperszámítógépe Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több dolgozó átmenetileg munkaképtelenné vált az oxfordi vakcina beadása után. Az egyik klinikában azóta már újra is indították a használatot.","shortLead":"Több dolgozó átmenetileg munkaképtelenné vált az oxfordi vakcina beadása után. Az egyik klinikában azóta már újra is...","id":"20210217_astrazeneca_nemetorszag_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a280eb5a-095c-42e0-9eaa-a2d1849ae113","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_astrazeneca_nemetorszag_vakcina","timestamp":"2021. február. 17. 18:36","title":"Szüneteltette az AstraZeneca oltóanyagának használatát két német klinika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az országgyűlés törvényalkotási bizottsága megfogalmazta, hogyan javítsák ki a decemberben elfogadott, de ki nem hirdetett hulladéktörvény alaptörvény-ellenesnek bizonyult pontját.","shortLead":"Az országgyűlés törvényalkotási bizottsága megfogalmazta, hogyan javítsák ki a decemberben elfogadott, de ki nem...","id":"20210218_Kompenzaciot_kapnak_a_cegek_az_atadott_hulladekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0c201d-9a39-4144-a6cb-d04aea5ede68","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_Kompenzaciot_kapnak_a_cegek_az_atadott_hulladekert","timestamp":"2021. február. 18. 16:15","title":"Kompenzációt kapnak a cégek az átadott hulladékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az általános iskola 4-5. évfolyamán kötelező, a 6-7. évfolyamon pedig ajánlott a vizsga.","shortLead":"Az általános iskola 4-5. évfolyamán kötelező, a 6-7. évfolyamon pedig ajánlott a vizsga.","id":"20210219_Hamarosan_jon_a_kozlekedesi_alapvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab41553-8cc5-4e6c-89dc-76b0bfcbd20f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_Hamarosan_jon_a_kozlekedesi_alapvizsga","timestamp":"2021. február. 19. 15:37","title":"Közlekedési alapvizsgát kell tenniük a gyerekeknek idén tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1f39f2-e5b4-4467-8ed5-653a698a0be3","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az egyetemi szintű színészoktatást lenyúlta Vidnyánszky Attila, de aki nem ragaszkodik a diplomához, az választhatja az eddig is népszerű tanodákat vagy az SZFE átalakítása ellen tiltakozó tanárokból alakuló egyesület majdani képzését.","shortLead":"Az egyetemi szintű színészoktatást lenyúlta Vidnyánszky Attila, de aki nem ragaszkodik a diplomához, az választhatja...","id":"202107__szineszkepzes_azszfe_helyett__diploma_nelkul__valtozo_szerepek__forgoszinpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c1f39f2-e5b4-4467-8ed5-653a698a0be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cc02ed-34fd-46c4-a096-ccd7ef85294c","keywords":null,"link":"/360/202107__szineszkepzes_azszfe_helyett__diploma_nelkul__valtozo_szerepek__forgoszinpad","timestamp":"2021. február. 19. 11:05","title":"A magán színitanodák aranykorát hozhatja el Vidnyánszkyék hatalomátvétele az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az orvos emberek életét tette ki veszélynek.","shortLead":"Az ügyészség szerint az orvos emberek életét tette ki veszélynek.","id":"20210218_orizetben_koronavirus_gyogyszerrel_uzletelo_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0218a503-e7e9-4fa0-8765-c0fa8fa858d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_orizetben_koronavirus_gyogyszerrel_uzletelo_orvos","timestamp":"2021. február. 18. 12:59","title":"Őrizetbe vettek egy budapesti orvost, aki koronavírus-gyógyszerekkel üzletelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]