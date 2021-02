Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél még diákmunkásként is többet lehet keresni.","shortLead":"Ennél még diákmunkásként is többet lehet keresni.","id":"20210211_egyetemi_tanarseged_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8df36-c697-4ccd-a664-64754a5b815c","keywords":null,"link":"/elet/20210211_egyetemi_tanarseged_fizetes","timestamp":"2021. február. 11. 08:57","title":"800 forintos órabérért dolgoznak az egyetemi tanársegédek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android 11-ből kimaradt, az Android 12-be viszont már beleteheti a Google a Columbus nevű funkciót, amivel a mobil hátulját kopogtatva is adhatunk utasítást a készüléknek.","shortLead":"Az Android 11-ből kimaradt, az Android 12-be viszont már beleteheti a Google a Columbus nevű funkciót, amivel a mobil...","id":"20210211_android_12_erintesvezerles_gesztusok_columbus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c71b49-623f-4519-90a8-fc0303ebfe3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_android_12_erintesvezerles_gesztusok_columbus","timestamp":"2021. február. 11. 11:37","title":"Másképp is nyomogathatja majd a telefonját, ha felkerül rá az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f4783a-fb82-443b-a6dd-5b57a6ea4fcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexet tulajdonló alapítvány korábbi vezetője beszélt a Partizánban a lap körüli botrányról. 