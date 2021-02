Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria az átfogó koronavírus tesztelésben látja az áthidaló megoldást, ezért még gyorsabb, még hatékonyabb és még szélesebb körű tesztelésbe kezdenek.","shortLead":"Ausztria az átfogó koronavírus tesztelésben látja az áthidaló megoldást, ezért még gyorsabb, még hatékonyabb és még...","id":"20210221_Az_osztrakok_szerint_a_tomeges_teszteles_a_legjobb_fegyver_a_mutaciok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ac2011-3d8c-459a-949f-99c68ff78d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210221_Az_osztrakok_szerint_a_tomeges_teszteles_a_legjobb_fegyver_a_mutaciok_ellen","timestamp":"2021. február. 21. 15:03","title":"Az osztrákok szerint a tömeges tesztelés a legjobb fegyver a mutációk ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e842e-847a-430b-a3b6-640c58253b46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolcvanegy autóssal szemben intézkedtek a héten tartott razzia alatt. ","shortLead":"Nyolcvanegy autóssal szemben intézkedtek a héten tartott razzia alatt. ","id":"20210221_A_nagymamamert_jottem__megint_a_buszsavhasznalokat_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319e842e-847a-430b-a3b6-640c58253b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e22f1d-e482-477f-8f34-c00ccd1f6ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_A_nagymamamert_jottem__megint_a_buszsavhasznalokat_a_rendorok","timestamp":"2021. február. 21. 07:49","title":"„A nagymamámért jöttem” – a buszsávokban autózókat ellenőrizék a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre emlékezve online bármikor megtekinthető a Kvartett című darab.","shortLead":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre...","id":"202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64951e94-6ffa-4ac2-b201-b4f37b701219","keywords":null,"link":"/360/202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","timestamp":"2021. február. 21. 08:30","title":"Nemcsak alakította, hanem mélyen megélte a szerepeit – Börcsök Enikőre emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f99c2a-399a-4be0-a72e-e0eb8b7a1c6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"30 éves lett ugyan a V4-es csoport, de sok ünneplése nincs ok, mert mára nem sok maradt a alapító atyák, Havel, Antall József és Walesa elképzeléséből - így értékeli a helyzetet az EUobserverben közzétett elemzésében Viktória Jancoseková, az Európai Néppárt uniós ügyekkel foglalkozó intézetének igazgatója.","shortLead":"30 éves lett ugyan a V4-es csoport, de sok ünneplése nincs ok, mert mára nem sok maradt a alapító atyák, Havel, Antall...","id":"20210220_EUobserver_Szertefoszlo_visegradi_almok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f99c2a-399a-4be0-a72e-e0eb8b7a1c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b04751-2a89-401e-8d45-588b395ed970","keywords":null,"link":"/360/20210220_EUobserver_Szertefoszlo_visegradi_almok","timestamp":"2021. február. 20. 09:00","title":"EUobserver: Szertefoszlóban a visegrádi álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","id":"20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbecf98-070d-42cb-9713-b565ad38acc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","timestamp":"2021. február. 20. 19:42","title":"Ötös lottó az ötös szám jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"Napi.hu","category":"gazdasag","description":"Engedéllyel kisboltok is árulhatnak már gyógyszert a 2000 fő alatti településeken, legalábbis a veszélyhelyzet alatt. ","shortLead":"Engedéllyel kisboltok is árulhatnak már gyógyszert a 2000 fő alatti településeken, legalábbis a veszélyhelyzet alatt. ","id":"20210221_Boltokban_is_vehetunk_mar_gyogyszert_a_veszelyhelyzet_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a300c2-eeaa-45fd-b607-dd80b81f5963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Boltokban_is_vehetunk_mar_gyogyszert_a_veszelyhelyzet_alatt","timestamp":"2021. február. 21. 09:15","title":"Gyógyszert is árulhatnak a legkisebb települések boltjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","shortLead":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","id":"20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc369e69-fdad-4561-8d76-9d5b01d3d582","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","timestamp":"2021. február. 21. 07:34","title":"A debreceni velodrom építését kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

\r

","shortLead":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

\r

","id":"20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0684f3-b04f-4b7a-b25d-da9c558e1928","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","timestamp":"2021. február. 20. 11:36","title":"Csendet akart az ukrán óvónő: ragasztószalaggal tapasztotta be a gyerekek száját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]