[{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","shortLead":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","id":"20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e0c7d7-921a-46f5-94af-875e55df7ac0","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","timestamp":"2021. március. 06. 21:37","title":"Fucsovics döntőbe jutott a rotterdami tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","shortLead":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","id":"20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f1d36-dd5d-47b4-b415-c5c9eb495a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"Hétmillió eurós befektetés a Codecoolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ebc799-3aac-40a3-91a2-7a06fee03e2f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évtizedekkel vethetik vissza az időjárás-előrejelzések pontosságát a meteorológiai méréseket zavaró titkos katonai radarok és a kiépítés alatt álló 5G-s mobilhálózat sugárzása.","shortLead":"Évtizedekkel vethetik vissza az időjárás-előrejelzések pontosságát a meteorológiai méréseket zavaró titkos katonai...","id":"202109__megzavart_muholdak__forraskereses__piaci_alkudozas__nem_latnak_at_rajtuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ebc799-3aac-40a3-91a2-7a06fee03e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e03029-dbbf-4924-aa05-dffcb6c2bc6b","keywords":null,"link":"/360/202109__megzavart_muholdak__forraskereses__piaci_alkudozas__nem_latnak_at_rajtuk","timestamp":"2021. március. 07. 08:15","title":"Veszélybe kerültek az időjárás-előrejelzések, és még nem tudni, mit lehetne tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b8ae55-4156-4fa6-8a31-c39889ac9455","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jól ismert koncepciótervező elképzelte, milyen lehetne a Samsung összehajtható, kagylós telefonjának legújabb változata. Látványos képeken és videón a Galaxy Z Flip 3.","shortLead":"Egy jól ismert koncepciótervező elképzelte, milyen lehetne a Samsung összehajtható, kagylós telefonjának legújabb...","id":"20210306_samsung_galaxy_z_flip_3_koncepcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63b8ae55-4156-4fa6-8a31-c39889ac9455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5718ba18-89ff-40b1-9ae1-588f82325402","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_samsung_galaxy_z_flip_3_koncepcio","timestamp":"2021. március. 06. 16:03","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne a Samsung Galaxy Z Flip 3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kecskeméti nyomozók vádemelést javasolnak egy fiatal nő ellen, aki először Írországban kötött házasságot, majd egy másik férfinek is igent mondott Magyarországon.","shortLead":"A kecskeméti nyomozók vádemelést javasolnak egy fiatal nő ellen, aki először Írországban kötött házasságot, majd...","id":"20210307_Eloszor_Irorszagban_majd_Magyarorszagon_hazasodott_egy_magyar_no_most_a_rendorseg_nyomoz_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ac0c81-782b-46f1-99a1-75a25d41563a","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Eloszor_Irorszagban_majd_Magyarorszagon_hazasodott_egy_magyar_no_most_a_rendorseg_nyomoz_ellene","timestamp":"2021. március. 07. 10:49","title":"Először Írországban, majd Magyarországon házasodott egy magyar nő, most a rendőrség nyomoz ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3ae3e1-0e21-4f16-a0f6-d0e8f03c0771","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austinban csak elektromos buszok járnak - amíg az időjárás engedi a töltést. Most napokig nem járt semmi.","shortLead":"Austinban csak elektromos buszok járnak - amíg az időjárás engedi a töltést. Most napokig nem járt semmi.","id":"20210307_Az_elektromos_autoknak_is_betett_a_texasi_fagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d3ae3e1-0e21-4f16-a0f6-d0e8f03c0771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025cb757-6556-4339-9af6-fa7efbaedf0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Az_elektromos_autoknak_is_betett_a_texasi_fagy","timestamp":"2021. március. 07. 11:05","title":"Az elektromos autóknak is betett a texasi fagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","shortLead":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","id":"20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a0eea5-d722-4094-980d-82ff1d0cabac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","timestamp":"2021. március. 06. 15:04","title":"Két nagy japán légitársaság több százezer ügyfelének adatait lopták el hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós világ jelene, hogy a „takarékos” konnektoros hibridek lettek az igazi izomautók. ","shortLead":"Az autós világ jelene, hogy a „takarékos” konnektoros hibridek lettek az igazi izomautók. ","id":"20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed24e929-ad97-4a19-a858-2a451bad11d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"820 lóerővel érkezhet a zöld rendszámos Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]