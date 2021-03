Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f09bb7-5b50-424b-904d-99a8ee705dd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három M-es sportkocsin kívül a gyártó első M-es motorkerékpárja is a csapat részét képezi. ","shortLead":"A három M-es sportkocsin kívül a gyártó első M-es motorkerékpárja is a csapat részét képezi. ","id":"20210310_ime_a_moto_gp_2021es_szupersportos_bmw_m_biztonsagi_autoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61f09bb7-5b50-424b-904d-99a8ee705dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9c8bf3-5a3a-4f62-b6f9-fa6aca2624de","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_ime_a_moto_gp_2021es_szupersportos_bmw_m_biztonsagi_autoi","timestamp":"2021. március. 10. 11:36","title":"Íme a MotoGP 2021-es szupersportos BMW M biztonsági autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NEAK szerint az elmúlt egy év tapasztalatai alapján állították össze a betegségek listáját. Azok kerülnek előre az oltási sorrendben, akiknek a betegsége komoly kockázatot rejt koronavírus-fertőzés esetén.","shortLead":"A NEAK szerint az elmúlt egy év tapasztalatai alapján állították össze a betegségek listáját. Azok kerülnek előre...","id":"20210311_oltas_neak_kronikus_betegek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce7196e-9028-4026-825f-a3de1bcfc552","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_oltas_neak_kronikus_betegek_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 17:22","title":"Kiderült, mi alapján választják ki oltásra a krónikus betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár úgy tűnik, hogy telített az okostelefon-piac, az előrejelzések egészen másra utalnak. 2021 első negyede hatalmas fellendülést hozhat, rengeteg készülék találhat gazdára. Az Apple szerepe vitathatatlan e változásban.","shortLead":"Bár úgy tűnik, hogy telített az okostelefon-piac, az előrejelzések egészen másra utalnak. 2021 első negyede hatalmas...","id":"20210311_okostelefonpiaci_elorejelzes_2021_q1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c720e00-d572-474b-bb0c-5cc7612ee2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_okostelefonpiaci_elorejelzes_2021_q1","timestamp":"2021. március. 11. 15:03","title":"Nagy bumm jön az okostelefonoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar prózaíró között, most pedig Mikszáth és Jókai mellé emelték. A regényei egy mai középiskolás számára olvashatatlanok – mondja az író, könyvkiadó.

","shortLead":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar...","id":"202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf231b-c656-45e3-a3ed-a1659e97ffe1","keywords":null,"link":"/360/202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","timestamp":"2021. március. 10. 07:00","title":"Nyáry Krisztián: A gyerekek jobban értenék Jókait, ha a kortárs írókkal együtt tanítanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","shortLead":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","id":"20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eac8d0-b3e1-4326-afb8-202f5da6d29f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 10. 20:48","title":"Németországban már az Aldikban is kapható koronavírus-gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program telepítésére próbálják rávenni őket.","shortLead":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program...","id":"20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed886d-66f1-4812-83fc-6ec5610d698e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","timestamp":"2021. március. 10. 11:13","title":"Telefonon keresztül próbálják lehúzni az OTP-ügyfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be11a0e-226c-4ada-883b-21a288db0e3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maybach logóért és a mögöttes technikáért, luxusért igen borsos felárat kell fizetni a normál S-osztályhoz képest.","shortLead":"A Maybach logóért és a mögöttes technikáért, luxusért igen borsos felárat kell fizetni a normál S-osztályhoz képest.","id":"20210311_meregdragan_nyit_az_uj_uberluxus_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be11a0e-226c-4ada-883b-21a288db0e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32b4515-1c64-4470-a3b5-0639ac76d2a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_meregdragan_nyit_az_uj_uberluxus_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2021. március. 11. 07:59","title":"Méregdrágán nyit az új überluxus Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Dániában jelenleg nem oltanak az oxfordi vakcinával.","shortLead":"Dániában jelenleg nem oltanak az oxfordi vakcinával.","id":"20210311_astrazeneca_verrogkepzodes_gyogyszerugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c7c9ff-c7a1-4413-b2fe-ebb89aa70bf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_astrazeneca_verrogkepzodes_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 11. 16:18","title":"Brit gyógyszerfelügyelet: Nincs bizonyíték arra, hogy az AstraZeneca-oltás okozott volna vérrögképződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]